Fender Rarities sorozat – Quilt Maple Top Stratocaster

A Fender havonta jelenti be Rarities sorozatának limitált mennyiségben gyártott, egzotikus hangszerfákból készülő, butik stílusú, felső kategóriás hardverekkel felszerelt modelljeit. Ezúttal a habos juhar toppal rendelkező Stratocastert mutatjuk be.

A legtöbb Rarities sorozatú Fender valóban jól sikerült, sok modell a top színével, faanyagával arat sikereket. A Quilt Maple Top Stratocaster is ilyen hangszer, vagy talán a Fender ezzel a megjelenéssel már kicsit túl messze ment?

Az, hogy valakinek tetszik-e a Quilt Maple Strat, egyértelműen ízlés kérdése, az azonban ténykérdés, hogy az égetett égerfa testre erősen mintázott, habos jávorfa tető került, a testhez pedig egy darabból készült rózsafa nyak csatlakozik. A '60 „C" profilú nyakra szintén rózsafából készül 9,5 inches rádiuszú fogólapot ragasztottak, ami 21 keskeny magas érintőnek ad helyet, míg a felső nyereg anyaga csont. A nyak és az érintők együttesen meggyőző játékkényelmet biztosítanak.

A testet egyrétegű, aranyszínű eloxált koptatólap díszíti, a potméter gombok kissé öregített fehér műanyagból készültek. A Rarities Strat modellt három Vintage 65 Gray-Bottom single-coil Strat pickuppal látták el, melyek keményen szállítják az erőteljes blues-os hangzást, kivételesen fényes magas tartománnyal. A hangszedőket a szokásos ötállású pickupváltóval és egy hangerő, valamint két hangszín (1. nyaki pickup, 2. középső és húrláb pickup) gombbal kezelhetjük.

Ami a szerelvényeket illeti, krómszínű hatnyerges vintage stílusú szinkronizált tremolós húrláb és vintage stílusú Fender Deluxe húrgépek teszik teljessé az összképet. A nyak kézzel bedörzsölt selyemfényű lakkozást kapott, míg a testre fényes poliuretán finish került.

A Quilt Maple Top Stratocaster ára 2599 EUR, amiben egy barna keménytok is benne van.

További részletek: Fender.