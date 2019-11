Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Fender Rarities Collection Quilt Maple Top Telecaster Fender Rarities Collection Quilt Maple Top Telecaster A Fender limitált kiadású Rarities sorozata legszebb vasárnapi ruhájába öltöztette „elektromos igáslovát”, a jó öreg Telecastert. A Fender Rarities sorozatában elő-elő veszi legkedveltebb elektromos gitárjait, egzotikus hangszerfákkal és prémiumkategóriás elektronikával, összetevőkkel luxus modellekké varázsolja őket. Így járt most a gyártó talán legegyszerűbb modellje, a Telecaster is. A pazar Blue Cloud színű habos juhar top kétrétegű kőris testre került, melyhez negyedfűrészelt jávorfa nyak csatlakozik. A klasszikus '60s C-profilú nyak a mai igényeknek megfelelő 9,5 inches rádiusszal rendelkezik. A szintén jávorfa fogólapra 21 Vintage Tall érintő került, a csont felső nyereg szélessége 42 mm. A nyak hátoldala selyemfényű poliuretán fényezést kapott, míg a test fényes nitrocellulóz lakkozásán szépen átlátszik a habos juhar top mintázata. Ami az elektronikát illeti, a húrlábnál egy Pure Vintage '64 Gray-Bottom Single-Coil Tele® pickupot találunk, a nyaki pozícióba pedig egy Custom Shop '51 Nocaster® került. Mindkét hangszedő tökéletesen produkálja a tradicionális Tele hangzások színe-javát, és kiválóan reagálnak a játékunk dinamikájára. A kezelőszervek a Telecasternél megszokott egy hangerő, egy hangszín, valamint a háromállású pickupváltó. A hagyományos „ash tray” fazonú, testen átmenő húrozáshoz való Vintage-Style Telecaster húrlábat három kompenzált réz húrlábnyereggel látták el, a lépcsőzetes tengelyhosszúságú (staggered) Fender Standard húrgépek optimális húrtörési szöget biztosítanak, így a húrok jobban felfekszenek a felső nyeregre. A Rarities Quilt Maple Top Telecaster a kaliforniai Coronaban található Fender üzemben készül, javasolt 2 599 eurós listaára nem kevés, de ha valaki régóta vágyott az igazi vintage Telecaster hangzásra, és az alapmodellt túl „meztelennek” találta, akkor ez a hangszer valószínűleg elnyeri tetszését. További részletek: Fender Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó