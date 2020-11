Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Fender Player Mustang PF Firemist Gold teszt Fender Player Mustang PF Firemist Gold teszt - BORBÉLY TAMÁS -



Az utóbbi időben a Fender cég az új amerikai high-end gitársorozata mellett több megfizethetőbb, elérhetőbb árú szériát is piacra dobott. Egyik korábbi tesztünkben már szemügyre is vettünk egy Vintera Stratocastert, most azonban egy ritkább típus, egy Mustang modell fog a nagyító alá kerülni, mely a Player szériának az egyik vadonatúj tagja. Néhány szó a Player szériáról

Akárcsak a Vintera, a Fender Player is egy Mexikóban készülő széria, mely tartalmazza az olyan „kötelező”, népszerű modelleket, mint a Jazz Bass, és a Precision basszusgitárok, illetve többféle Stratocastert, és Telecastert. Ezek mellett az alapművek mellett viszont olyan modellek is fellelhetőek ebben a családban, mint a Jaguar, Duo-Sonic, Lead, vagy a Mustang. A Player sorozat alapvetően a Fender egyik belépőszintű kategóriáját hivatott képviselni, de azzal a céllal, hogy a minőségi normát egy magasabb szintre emelje, mint ami a korábbi standard volt. A Player széria tagjai több dologban alkalmazkodnak a mai kor elvárásaihoz vintage elődjeikhez képes. Minden típusú gitár (legyen az Strat, Tele, Jaguar, Duo-Sonic, vagy Mustang) következetesen 22 bundos nyakkal rendelkezik. A hangszedők minden esetben Alnico mágnesesek, a hardverek minősége javult, tehát pontosabb, jobb beállítást tesznek lehetővé. Ezek mellett a széria új színeket is kínál a gitárosoknak. 1965-ös Fender Mustang tremolós húrlábbal A Mustang múltja

A Fender Mustang gitárok a 60-as évek elején jelentek meg, azzal a céllal, hogy a Stratocaster egy leegyszerűsített, olcsóbb, két hangszedős változataként legyenek jelen a palettán. Derékban „eltolt” (offset) testformája a Jazzmastert idézi. Egyfajta „tanuló gitárnak” lettek szánva a tervek szerint, de ennél azért jóval nagyobb sikert arattak, illetve professzionális felhasználásra is teljesen alkalmasak voltak, így a mai napig gyártják őket, sőt: az új Player széria részeként idén megjelentek a 2020-as modellek is. Fender Player Mustang Sienna Sunburst

Összerakás, kényelem

Bevallom, hogy első ránézésre a hangszer formavilága engem nem túlzottan ragadott magával, ez a megítélés azonban lényegesen javult, amikor elkezdtem használni. Sokunkba nyilván mélyen bele van égve, hogy ha valami Fender, akkor az vagy Strato, vagy Tele. Ha valami ettől eltér, az elsőre kissé „gyanús”. A Mustang testformáját tekintve (ha lehet ilyet mondani, akkor) valahol a kettő között helyezkedik el. A test kontúrjai kényelmesen lekerekítettek, nem olyan élesek, mint egy klasszikus Telecaster esetében, de nincs is olyan ergonomikus, lankás lekerekítés, amely a Startocasereknél a jobbkéz abszolút kényelmes felfekvését biztosítja. Fejformája egy az egyeben Strato, a két single-coil hangszedő pedig inkább a Telére hajaz, bár itt azért vannak eltérések (erről bővebben alább, a „Hang” bekezdésben írunk). A nyak meglehetősen kényelmes, C-profilú, a menzúra pedig kifejezetten rövid (24”-os), nagyon könnyen játszható. Fender Player Mustang Sonic Blue Amit még fontos megemlíteni, hogy a hangszer pehelykönnyű. Az egyik legkönnyebb hangszer, melyet valaha a kezemben fogtam, ami ugye nem hátrány, feltéve, ha nem jár kompromisszummal a hangja terén. A pickup-váltó kapcsoló egészen fura helyen van: a nyaki hangszedő közelében, annak a túloldalán (a zenész szemszögéből). Ez nem hasonlít sem a Strato, sem a Tele, de még a Gibson-féle hangszedőváltó pozíciójára sem, viszont kifejezetten kényelmes. Szituáció, illetve emberfüggő, de talán kimondható, hogy az esetek többségében nem itt történik a pengetés, nem ezen a helyen támadjuk meg a húrokat, így „meló” közben nincsen útban, azonban nagyon közel van a dolgozó jobb kézhez, és akár pengetés közben is könnyedén, a legminimálisabb kitéréssel tudunk hangszedőt váltani. Kézbe véve, forgatva, játszva rajta egészen rövid idő alatt megkedveltem ezt a jószágot, még külsőre is. Hang A két alapműhöz, a Stratocasterhez, és Telecasterhez képest ez egy kevésbé elterjedt gitár, de talán éppen ebben rejlik a különlegessége. Mint fent említettük két single-coil hangszedővel van felvértezve, de a Telecasterektől azért eltérő hangot produkál. Jellegében természetesen hasonlít valamennyire, de egyértelműen nem egy klasszikus Telecaster hang. Ezt az eltérést több összetevő eredményezi: a hangszedők típusa, illetve menzúrán belüli elhelyezkedésük, és az enyhén elforgatott helyzetük is felelős azért, hogy ez nem egy „más formájú Telecaster”, hanem egy más hangszer: egy Mustang. Ez egy tisztább a hangú gitár, nincs benne az a „telés mocsok”. A nyaki hangszedő hangja szimpla mivoltát meghazudtoló kerekséggel és testtel rendelkezik. A Tone potméterrel rásegítve a hangszínformálásra már-már alkalmas az autentikusabb jazz játszására is.

Fender Player Mustang 90 Aged Natural Középen kiváló funky hangszínt kapunk, de nem annyira karcosat, mint egy Telecaser esetében, hanem annál szofisztikáltabbat, ugyanakkor vastagabbat. Nekem kifejezetten tetszett ez a középső állás, zenei közegben sajnos nem tudtam kipróbálni a hangszert, de szerintem élőben, zenekari körülmények között is kellően belesimul a zenébe, illetve kellően kiszól, magyarán pont a helyén dolgozhat ez a gitár. Híd-állásban a szokásos karcos, de szellős single-hangot kapjuk, mely inkább hasonlít egy Strato hátsó puickup hanghoz, mint egy Teléhez. Röviden úgy foglalhatnánk össze, hogy a két hangszedőt külön-külön használva inkább Stratocasterre hasonlít, köztes állásban pedig nyilván egy Telecasterre. Hangsúlyozom: csak hasonlít, mert a hangszernek igazából saját – Mustang hangja – van. Fender Player Mustang 90 Burgundy Mist Jelen tesztünkben a két Mustang single-coil-os verziót részletezzük, de fontos megemlíteni, hogy emellett a Player szériában két MP-90 hangszedővel felszerelt Mustang változat is létezik. Ezek a hangszerek a pickuptól eltekintve minden paraméterükben megegyeznek az itt bemutatott modellel. Az MP-90 pickupos gitároknál a színválaszték Burgundy Mist Metallic, Aged Natural és Seafoam Green. Mindkét pickup változatnál a fogólap anyaga a színtől függően pau ferro vagy juharfa lehet.

Összefoglalás, ajánlás

A Fender Player Mustang személyében egy kényelmes, könnyű, jól játszható hangszert ismerhettem meg. Kezelhetősége, és egyszerűsége egy Telecasterhez hasonlítható leginkább, viszont sok más jellemvonásban inkább egy Strato-ra hajaz, ugyanakkor megvannak az egyedi sajátosságai is. Rengeteg stílusban kiválóan használható a bluestól, jazztől, a funky-n, country-n át, egészen a popzenéig. Az eddig felsorolt jó tulajdonságok mellett nem utolsó szempont, hogy a Player széria részeként meglehetősen kedvező áron juthat hozzá az ember. A Fender a belépő szintű hangszereinél feljebb tette a lécet ezzel a szériával, melynek egyik különleges darabja ez a Mustang. Érdemes belenézni az alábbi videóba, mert mindekét pickup konfiguráció tiszta és dirty hangját jól érzékelteti. És valóban olyan hangokat hallhatunk, amit sem Strat-ból sem Tele-ből nem egyszerű kihozni, ha egyáltalán...



Technikai adatok

Ár: 211 900 Ft Test anyaga: Éger Finish: Fényes poliészter Nyak: juhar Nyakprofil: "C" profil Menzúra: 24" (610 mm) Fogólap: Pau Ferro / juhar Rádiusz: 9.5" (241 mm) Érintők száma: 22 Érintők mérete: Medium Jumbo Felső nyereg: szintetikus csont Felső nyereg szélesség: 1.650" (42 mm) Pozíció jelölők: fehér pont Hangszedők: 2 x Mustang Single-Coil Kezelőszervek: Master Volume, Tone, 3 állású pickup váltó Húrláb: hajlított acél nyerges Strat Hardtail, testen átmenő húrozáshoz Szerelvények: nikkel, króm Húrok: Fender USA 250R Nickel Plated Steel (.010-.046) Színek: Firemist Gold, Sienna Sunburst, Sonic Blue A teszthangszert a Mezzoforte Hangszeráruház bocsátotta rendelkezésünkre.