Fender Párhuzamos Univerzum II. – Jazz Strat A Fender Parallel Universe Volume II sorozatába tartozó Jazz Strat bemutatkozott, és egy dolog biztos, a gitár külalakja garantáltan megosztja a véleményeket.



Mielőtt megvitatnánk a modell esztétikáját, vessünk egy pillantást a specifikációra! Az égerfa test fényes Mystic Surf Green finish-t kapott, erre a színre a legtöbb ember felkapja a fejét. A Jazz Strat-ot egy pár Fender Pure Vintage ’65 single-coil Jazzmaster pickuppal szerelték fel, ami rendben is volna. Ezek szerethető hangszedők, tényleg karakteresen, meggyőzően szólnak, erről a demó felvétel is tanúskodik. A médium C profilú jávorfa nyakra rózsafa fogólap került, melyen téglalap alakú gyöngyház berakások a pozíciójelölők. A test színére lakkozott fej is jól mutat, de az elefántcsont színű, hajszálvékony zöld csíkokkal szegélyezett koptatólap, amin szerintünk két furán elhelyezett méretes alumínium kezelőgomb díszeleg, hát, ízlés dolga. Érthető, hogy a gyártó a jól kitalált és kényelmes Stratocaster testet a Jazzmaster nyakával, egyedi termoló rendszerével, és pickupjaival kombinálva, a Fender tradíciókból építkezve, valami újat és extravagánsat kívánt alkotni, a kérdés csak az, hogy ez mennyire sikerült. A múlt éveben is követtük a Fender Parallel Universe modelleket, mert volt közöttük jó pár érdekes, jópofa „kompzíció”, de nem vagyunk benne biztosak, hogy a II. sorozat első modellje ezek közé sorolható. Fontosabb jellemzők



Test: égerfa

Nyak: jávorfa

Fogólap: rózsafa, rádiusz: 9,5”

Menzúra: 25,5" (648 mm)

Érintők: 22 médium jumbo

Felső nyereg: csont, 42,8 mm

Nyak szegélyezés: egyrétegű fehér

Húrláb: American Professional Jazzmaster®

Hangolókulcsok: Fender ClassicGear™

Pickupok: 2 x Pure Vintage '65 Single-Coil Jazzmaster®

Kezelőgombok: hangerő (treble-bleed áramkörrel), hangszín, pickupváltó

Fényezés: fényes nitrocellulóz

Tartozék: Deluxe keménytok

Tájékoztató listaár: 2 249 EUR



