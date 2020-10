Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Fender Parallel Universe II Uptown Strat Fender Parallel Universe II Uptown Strat Mi történt volna, ha a legendás gitáros Les Paul beleegyezett volna, hogy a Fender signature modellt készítsen neki? Talán ezt a kérdést próbálja a Fender a Parallel Universe Volume II Uptown Strat modellel megválaszolni. Semmi kétség, egy lenyűgöző teremtménnyel állunk szemben. Az Uptown Strat teste, nyaka, fejrésze a mindenki által kedvelt Stratocastert tükrözi. Ugyanakkor az elektronika, a hangszerfák, a fogólap berakásai, és a nagyobb kényelmet szolgáló testívek elhagyása egy másik, párhuzamos univerzumba repítik ezt modellt. A két humbuckeres mahagóni konstrukció és Stratocasterhez mérten rövidebb skálahossz azt sugallja, hogy mindent összevetve ez egy Les Paul – eltekintve a névtől és a formától. A mahagóni test erezetét látni engedő, részben átlátszó Static White Lacquer finish egyedi és látványos. A 24,75 inches menzúrájú és ’60s C profilú nyak anyagát is mahagónifa adja. A 22 médium jumbo érintőnek helyet adó rózsafa fogólapon látható téglalap alakú pozíciójelölő berakások és a krémszínű nyakszegélyezés is a Gibson feelinget erősítik. A csontból készült felső nyeregnél a 9,5” rádiuszú nyak szélessége 42,8 mm.

A gitárt két PAF-style Fender Double Tap humbucker hajtja, amiket a Fender pickup szakértője, Tim Shaw tervezett, és a hangszedőkben kifejezetten ehhez a modellhez készített Alnico IV mágneseket alkalmazott. Mindegyik pickuphoz külön hangerő és hangszín poti tartozik. A Double Tap rendszeren azt kell érteni, hogy a pickupok single-coilként is tudnak üzemelni, ezt a hangszín gombok kihúzásával tudjuk elérni. Ez a hangzásbeli sokoldalúság első ránézésre nem látható a hangszeren, és ki tudja miért, a Fender a specifikációban sem említi a push-pull kapcsolós Tone gombokat. A pickupváltó háromállású, és elhelyezése is Gibson-szerű, ráadásul a gitárhoz kapunk egy kis krémszínű borítólemezt, Uptown, Downtown felirattal, ami opcionálisan a pickupváltó alá rögzíthető, így rögtön tudjuk merre van a lent és a fent. Az Uptown Strat klasszikus, kétponton szinkronizált, hajlított acél nyergekkel ellátott tremolós húrlábat és Fender ClassicGear húrgépeket kapott, a négyrétegű teknőcmintás apró koptatólap jól áll a fényes nitrocellulóz lakkozású hangszernek.

Összességében szerintünk egy vonzó megjelenésű gitárt sikerült alkotni, ami ügyesen ötvözi az 50-es évek klasszikus amerikai irányzatainak elemeit. Igaz, hogy kapunk egy tremolórendszert, ami alapesetben nem jellemző a Les Paulra, és hiányolhatjuk a Stratocaster kényelmes íveit, vagyis a gitárban keverednek két különböző hangszer DNS-ei, létrehozva valamit, ami izgalmas, és a legtöbb gitáros számára elérhető, legalábbis a Fender Párhuzamos Univerzumában.

A Fender a Parallel Universe Volume II Uptown Strat egy különleges hangszer, aminek a listára 2 249 EUR, ebben benne van egy Surf Green Parallel Universe keménytok és kapunk egy eredetiséget igazoló bizonyítványt is.