Címlap » Hírek » Fender Classic Player Baja Telecaster - teszt Fender Classic Player Baja Telecaster - teszt Az ’50-es évek stílusa custom shopos elemekkel – talán így foglalhatnánk össze egy mondatban a Fender Classic Player Baja Telecaster lényegét. Még 2006-ban a Fender Custom Shop részlegének három mester tervezője – Dennis Galuzka, Gregory Fessler, és Chris Fleming – azt a feladatot kapta, hogy állítsanak össze egy „kívánságlistát” egy új, klasszikus sorozatú Telecasterhez. Minden ötlet megengedett, semmilyen elképzelés nem zárható ki, a lényeg, hogy egy egyedi, és megfizethető árú gitár szülessen meg. Az eredmény a Classic Player Baja Telecaster: vintage stílusú szerelvények, egyedi áramkörök, egyedi hangszedők és nyakprofil, egy sokoldalú, nagy tudású hangszer. A Mezzoforte Hangszeráruházban eléggé bőséges a kínálat Fender gitárokból, most mégis az egy évtizedes múltra visszatekintő Classic Player Baja Telecastert hoztam el tesztelés céljából. Kíváncsi voltam, hogy az idehaza is népszerű, Mexikóban gyártott, amerikai Custom Shop tervezésű Telecaster mit tud, mert eddig csak jót hallottam róla. Ismerkedés

A Sunburst Classic Player Baja megjelenése szemet gyönyörködtető, legalábbis azoknak, akik bolondulnak a klasszikus formákért. A hangszer kidolgozása, lakkozása kifogástalan a Sunburst szín világosabb árnyalatain gyönyörűen átlátszik a kőrisfa mintázata, vagyis esztétikailag nagyon rendben van ez a gitár. Először kézbe fogva a hangszert a soft V profilú nyak nekem egy kicsit vaskosnak tűnt, de feltehetően azért, mert a karcsúbb C profilú American Standard Stratohoz vagyok szokva. Bár a 3 babás vintage húrlábbal sokaknak fenntartásai vannak, nekem semmi gondom nem volt vele, az oktávok szép tiszták, a hangszer pontosan behangolható. Itt jegyzem meg, hogy az új American Professional sorozatú Telecasterek is ezzel a hagyományos három nyerges húrlábbal készülnek. A 0.10-es húrok magasságán egy kicsit lehetett volna még állítani, nekem egy picit magasan voltak, de nem nyúltam hozzá, majd az új tulajdonos beállítja, ahogy ő szereti. Hogy szól?

A gitárt egy csöves Fender Hot Rod DeVille erősítővel próbáltam, szokásomhoz híven először a tiszta hangjával ismerkedtem. A húrláb pickup önmagában karakteres, agresszív telecasteres hangot produkált, a mély húrok nagyon konkrétan és keményen szóltak, zenei alapra játszva szépen átszól a kíséreten, nem bújik el, funkyra például ideális lehet. A második pozícióban – mindkét pickup szól – megmaradt a harapós Tele hangzás, de teltebben, egy kicsit melegebben szólt, főleg a mély húrok. Ebben az állásban éreztem leginkább a jellegzetes Fender, vagyis inkább Telecaster soundot, ez a hangszín is jól kiszól a zenéből, ha kell, főleg a közép és magas frekvenciák. A mély húrok ebben az állásban picit lágyabban muzsikálnak. A nyaki hangszedő elképesztően jól sikerült. A tiszta soundja ideális blues-os szólókhoz, riffekhez, vagy akár kíséréshez is bár kísérésnél a mély húrokban először egy kicsit sokalltam a mélyet, arra talán jobb a 2. állás. Ugyanakkor, ha egyedül szól a gitár, például akkord bontogatásnál, vagy harmóniákkal kombinált szólójátéknál ez a több mély még jól is jöhet, mert szépen vastagítja a hangzást. Minden effekt nélkül, önmagában is dögösen szól a nyaki pickup, egyszerre meleg és ütős, egyszóval kiváló. A 4. állásban – a két hangszedő sorba kötve – az eddigi fényes single-coil hang már kevésbé fényes, az agresszivitása is csökken valamit, krémesebbé, úgy is mondhatnám, hogy „Les Paulossá” válik, már nem annyira Fenderes, viszont remek szóló hang, egy boosterrel, vagy kevés torzítással megküldve. A tiszta hang után következett a vallatás egy kétcsatornás, csöves Blackstar torzítóval, melyen az egyik csatornára egy enyhébb, inkább crunchos torzítást, a másikra pedig egy jobban túlhajtott, erőteljesebb torzítást állítottam be. Azt kell mondanom, hogy mind a négy pickup állásban nagyon jól használható, eltérő karakterű szólóhangot kaptam. Persze a Telecaster nem egy metal gépezet, a hangkitartása nyilván nem azonos egy két humbuckeres gitáréval, de nagyobb gainnel kemény, rockos hangzásokba is simán belehajszolható. A négyállású hangszedő-váltó kapcsoló mellett a hangerő potin elhelyezett S-1 nyomókapcsoló is a custom shop elemek sorát gyarapítja. A kapcsoló a pickupváltó 2. és 4. pozíciójában használható, ekkor a két pickupot ellenfázisba kapcsolja, így két további hangszínt kapunk. A 2. pozícióban ez érdekes, nyersebb hangzást eredményez, a 4. állásban, a sorba és ellenfázisba kötött két pickup mellett, extrém vékony, mély és magas nélküli hangzás keletkezett, de effektezett hangnak például érdekes lehet. Azt azért mindenképpen leszögezhetjük, hogy a Baja Tele hat, jól elkülönülő hangszínt nyújt alapból. A Vintage Style hangolókulcsok jól és pontosan kezelhetők, és tartják a hangolást, a klasszikus, rézből készült húrlábbabák nagyban hozzájárulnak az autentikus Telecaster hangzáshoz. Bár a leírásokban egyrétegű fekete koptatólappal szerepel ez a hangszer, a nálam lévő példányon három rétegű fehér koptatólap díszelgett. A tesztelésre volt jó néhány napom, vagyis nem az első benyomásokat írom le. Többféle játékmódot, ujjal pengetést, akkordjátékot, funkyt, rockosabb, vagy bluesosabb szólókat is próbálgattam a hangszeren, és egyre jobban tetszett. Egyértelműen benne van az a legendás Telecaster hangzás, amiért a gitárosok keresik ezt a hangszert, de feltehetően ez egyedi tekercselésű hangszedőknek – amiről túl sokat nem árul el a gyár – valamint a négyállású pickupváltónak köszönhetően olyan fantasztikus hangok csalogathatók ki belőle, ami számomra igazi meglepetés volt. Összegzés

Fájó szívvel vittem vissza a gitárt a Mezzofortéba, ez alatt a pár nap alatt nagyon megkedveltem. Izgalmas, karakteres hangszíneit örömmel próbálgattam és szó szerint játékra inspirált. Vannak olyan tónusok, amiket tényleg csak ez a gitár tud, még a Stratoból sem csalogathatók elő. Nekem a soft V profilú nyakat egy kicsit szoknom kellett, de persze ez gitárosonként változó. Ha összehasonlítom az eredeti amerikai Fender Telecasterrel, amit jó pár éve volt szerencsém évekig használni, semmiben sem marad el tőle. Sőt, a kivételesen jól sikerült nyaki pickupnak, a négyállású pickupváltónak köszönhetően egyértelműen többet tud. Ha ár/érték, vagy ár/használhatóság szempontjából vizsgálom a Baja Telecastert, akkor is kedvező a kép, úgy hogy csak óvatosan a „de ez mexikói” megjegyzésekkel! [ tkeres ] Technikai adatok

Ár: 318 000 Ft

Gyártó: Fender

Kőris test, jávorfa nyak

21 medium jumbo érintő

648 mm-es menzúra

Custom Shop "Twisted" Tele és

Custom Shop Broadcaster pickupok

S-1™ switch