Címlap » Hírek » Fender American Professional basszusok Fender American Professional basszusok Korábban bemutattuk a Fender új American Professional gitár sorozatait, de akkor a basszusokról nem esett szó. Most ez kívánjuk pótolni. Mi az újdonság az American Professional basszusokban?

Az American Professional sorozatú basszusok – a gitárokhoz hasonlóan – néhány nagyszerű új jellemzővel büszkélkedhetnek. Mind a Precision Bass, mind a Jazz Bass új keskeny-magas érintőket és valódi csont felső nyerget kapott. A Posiflex™ grafittal megerősített nyakmerevítő pálca még jobban védi a nyakat a környezeti hatásokkal szemben, a hangolókulcs módosított tengelye pedig felül szélesebb, mint az alul, ezáltal feszesen lefelé szorítja a feltekert húrt. Az felső nyereghez képest élesebb húrtörési szög stabilabb hangolást és hosszabb hangkitartást eredményez. A sorozat mindegyik modelljét HiMass™ Vintage húrlábbal látták el, melyek a klasszikus dizájn mellett stabil hangolást és olyan hangkitartást nyújtanak, amit egy ilyen hangszertől elvárunk. Ami a hangszedőket illeti, az American Professional sorozatnál mutatkoztak be a vadonatúj V-Mod Split-Coil (Precision Bass) és V-Mod Jazz Bass hangszedők, melyeket a basszus pickup mester, Michael Bump tervezett. Ezek a pickupok a legendás Fender basszus hang visszaadásához különféle fajtájú, válogatott AlNiCo mágneseket használnak. Mindegyik gitárhoz új Elite keménytok jár. Fender American Professional Precision Bass

A fent említett jellemzőkön túl az American Professional sorozatú Precision Bass® további újdonságokat is tartogat. Ilyen a ’63 P Bass® profilú nyak, melyet sokan „arany szabványnak” tekintenek, ha basszus nyakról van szó. A 34”-os menzúrájával, selyemfényű lakkozásával és rózsafa fogólapjával ez a nyak rendkívüli játékkényelmet kínál. A Precision Bass négy- és öthúros változatban kapható (American Pro Precision Bass V®) 3 színű Sunburst, Olympic Fehér, fekete és Antique Olive színekben. A négyhúros Precision Bass balkezes verzióban is megjelent, 3 színű Sunburst, Olympic Fehér és fekete színekben. Fender American Professional Jazz Bass

Az American Professional minden basszus modelljére jellemző tulajdonságokon túl az új Jazz Bass fontosabb egyedi jellemzői a vékony „C” profilú jávorfa nyak, a 34”-os menzúra, a nyak hátoldalának selyemfényű lakkozása és a jávorfa, vagy rózsafa fogólap, melyek így együttesen rendkívül kényelmes és gyors játékra alkalmas nyakat eredményeztek. Az American Professional Jazz Bass szintén négy- és öthúros kivitelben is kapható, 3 színű Sunburst, Olympic Fehér, fekete és Sonic Gray színekben. A balkezes változat sem hiányzik, ez 3 színű Sunburst, fekete és Sonic Gray színekben került a boltokba. American Professional Jazz Bass Fretless

Ha azokat fantasztikus szuper lágy fel- és lecsúszásokat, glissandókat kedveled, az American Pro Jazz Bass Fretless neked készült. A hangszer tökéletesen megegyezik a bundos Pro Jazz Bass-szel, de a modern vékony „C" profilú nyakon csak fehér vonalak jelzik az érintők helyét. Ezt a hangszert 3 színű Sunburst, fekete és Sonic Gray színekben forgalmazzák. A tegnap és a ma legjobb tulajdonságait ötvöző American Professional Precision és Jazz Bass gitárok a hangszerkészítő mesterség korlátait még feljebb helyezték. A klasszikus Fender dizájn, a több évtizedes tapasztalat és a vég nélküli kísérletezés a földkerekség legjobb hangszereit hozták létre. További információk és árak: Mezzoforte Hangszeráruház.