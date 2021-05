Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Fender American Acoustasonic Jazzmaster Fender American Acoustasonic Jazzmaster A Fender Acoustasonic Telecaster, a Fender első Acoustasonic sorozatú gitárja még 2019 tavaszán debütált. Az azóta népszerűvé vált szériában időközben megjelent az Acoustasonic Startocaster, és a közelmúltban mutatkozott be a Fender American Acoustasonic Jazzmaster. Acoustasonic Jazzmaster Ez a teljesen üreges testű, Jazzmaster fazonú hibrid akusztikus/elektromos gitár, innovatív elektronikájával, elegáns megjelenésével és hangjával szépen illeszkedik a Fender újszerű jellemzőket felvonultató Acoustasonic sorozatába. A derékban „eltolt” testű Acoustasonic Jazzmaster esetében is a Fender és a Fishman által közösen kidolgozott, három különböző hangszedőből álló rendszer teszi lehetővé a viszonylag vékony testből elővarázsolt csodálatos akusztikus hangzást. Azt azért meg kell jegyeznünk, hogy a Jazzmaster a legnagyobb testű modell a Fender Acoustasonic sorozatában és így talán a legalkalmasabb alany az innovatív technológia alkalmazására. A nagyobb Jazzmaster testforma természetesebb otthont ad a speciális hanglyuknak is, mint a korábbi Telecaster és Stratocaster változatok. Komolyabb mélyek és melegebb hangzások szólaltathatók meg vele, mint elődjeivel, és erősítés nélkül, a száraz akusztikus hangja is használható.

Elektronika A húrláb alatt helyezték el a Fishman piezo hangszedőt, a gitár belsejében a Fishman Acoustasonic Enhancer, egy test szenzor pickup dolgozik, ami részben az üreges test perkusszív hangjait, részben a hangok felharmonikusait „szedi össze”. Ezek hangját keverik a kifejezetten ehhez a hangszerhez fejlesztett, és a húrláb közelében elhelyezett, Tim Shaw által tervezett Acoustasonic Shawbucker mágneses humbucker hangjával. Az ötállású pickup váltó alapból ötféle pickup-variációt kínál, kétféle hangzással (A és B) melyek között a Mod (gyakorlatilag keverés) potméterrel mozoghatunk. Így összesen tízféle sound közül választhatunk, de az már rajtunk múlik, hogy a Mod poti két szélső állása közötti hangszínekből mit használunk. A különböző testformájú és különböző hangszerfákból készült gitárok akusztikus hangzását keverhetjük a humbucker erőszakosabb hangjával, míg a test szenzor pickup a perkusszív játékot erősíti. Tim Shaw által tervezett humbucker A Tim Shaw-féle Acoustasonic Shawbucker pickupnak létezik egy Semi-Clean és egy Overdriven Voices állása a pickupváltó 1. pozíciójában. A további négy állás akusztikus gitár hangzásokat eredményez. Ezek között mahagóniból készült Jumbo testű gitártól a Dreadnought testformákon át egészen a Lo-Fi piezo crunch hangzásig sokféle elektroakusztikus sound közül választhatunk. A pickup-rendszer újratölthető lítium-ion akkumulátorral működik, amihez a jack aljzat mellett elhelyezett mini USB csatlakozó és töltöttség állapotjelző is tartozik.

Felépítés

Az American Acoustasonic Jazzmaster mahagónifából készült üreges testtel rendelkezik, melyhez Deep „C” profilú mahagóni nyak csatlakozik. A 12 inches rádiuszú fogólap anyaga ébenfa, melyet 22 keskeny magas érintő oszt fel. A nyak szélessége a Graph Tech TUSQ felső nyeregnél 42,9 mm, vagyis alig szélesebb, mint némelyik tömörtestű Jazzmaster gitáré. A gitár skálahossza a Fendernél sztenderdnek mondható 25,5 inch. Fontos kiemelni a Fender szabadalmazott Stringed Instrument Resonance System névre keresztelt újítását, ami a speciális hanglyuk kialakítást jelöli. Ugyanis az egyszerű rozettával díszített hanglyuk befelé egy hengerben folytatódik, ami egyre szélesedik, majdnem a hangszer hátlapjáig ér, és az akusztikus hangzás szélesítése, erősítése a feladata. A gitár felső ívén forearm contour-t, vagyis kartámaszt alakítottak ki, amitől nemcsak kényelmesebb a gitár fogása, de izgalmas vizuális kontrasztot képez az eredeti színében látható mahagónifa és a színes tetőlap együttese. A Fender Acoustasonic Jazzmaster a kaliforniai Corona városában készül, Ocean Turquoise, Natural, Tobacco Sunburst, Tungsten és Arctic White színekben elérhető. Az ára 1 799 eurótól indul (Thomann), az árban egy profi puhatok is benne van és a színtől is függően emelkedhet.





Kapcsolódó cikkünk: Bemutatjuk az új Fender Acoustasonic Telecaster gitárt

