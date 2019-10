Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Fender Alternate Reality Electric XII gitár Fender Alternate Reality Electric XII gitár A Fender szeptemberben hivatalosan bejelentette régóta várt 12 húros Alternate Reality Electric XII modelljét. A Fender Alternate Reality (Alternatív Valóság) sorozatában már bemutattunk olyan extra gitárokat, mint a Meteora, a Powercaster és Sixty-Six. A közelmúltban bejelentett Electric XII – akárcsak Alternate Reality sorozatú testvérei – a Fender cég által újra álmodott különleges hangszerek, jelen esetben a ’60-as évekből. Ugyanis az eredeti Electric XII 1965-ben debütált hokiütőre emlékeztető fejjel, a Jazzmaster, Jaguar, Mustang és Jazz Bass modelleknél már megismert offset (aszimmetrikus, derékban eltolt) testtel. A gitárra két kettéosztott single-coil hangszedőt terveztek, ami meglehetősen szokatlan megoldás volt, bár a Precision Bass-en már 1957 óta alkalmazták. Másik furcsasága a négyállású forgókapcsolós pickup választó volt, a hangerő és hangszín gombokat pedig Jazz Bass-szerű króm lapra erősítették. Az eredeti 1965-ös Electric XII Ha hallottad már a Led Zeppelin legendás Stairway to Heaven c. dalát, akkor hallottad már, hogyan szól a Fender Electric XII gitár, mert a gitár témát stúdióban egy ilyen modellel vették fel. A mai modern verzió nem áll túl messze az 1965-ös modelltől, a testforma maradt, akárcsak a különleges fej kialakítás. A test anyagát égerfa adja, amihez modern „C” profilú jávorfa nyakat csavaroztak. A pau ferro fogólapra 21 médium jumbo érintő került, a gitár skálahossza 25,5" (648 mm). Ezen a modellen is két osztott single-coil pickup továbbítja a hangot (Split-Coil Electric XII), azonban a forgókapcsolót háromállású pickup váltóra cserélték. A hangerő és hangszín potikat ezúttal is a Jazz Bass-re emlékeztető krómozott lemezre helyezték el. A minden irányban állítható, testen átmenő húrozáshoz való fix húrlábhoz 12 különálló húrlábbaba tartozik, ami kulcsfontosságú kétszer annyi húr tiszta hangolhatóságához. Az eredetivel megegyező, ikonikus fazonú fejre pedig Fender® Vintage-Style húrgépeket szereltek. Jimmy Page 2010-ben egy eredeti 1965-ös Fender Electric XII gitárral

Az Electric XII modellt fényes lakkozású 3-Color Sunburst, Lake Placid Blue és fehér színben forgalmazzák, míg a nyak hátoldala selyemfényű poliuretán finish-t kapott. A gitár listaára 1 000 USD, amiben egy profi puhatok is benne foglaltatik. Specifikáció: Fender