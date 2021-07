Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Fender 75th Anniversary sorozatú gitárok I. Fender 75th Anniversary sorozatú gitárok I. Némelyeknek egy kicsit furának tűnhet, hogy a Fender 2021-ben hozott ki egy ünnepi gitár- és egy basszus-sorozatot, annak emlékére, hogy Leo Fender 1946-ban megalapította a Fender Musical Intrument Company-t, hiszen az első komolyan vehető hathúros csak 1950-ben készült el, ez volt a Broadcaster. Az már történelem, hogy egy évvel később a Gretsch Broadcaster elnevezésű dobjai miatt ezt a modellt át kellett nevezniük Telecasterre. Az első basszusgitár – a Fender Precision, aminek viszont akkor még Telecaster alakja volt – pedig csak 1951-ben „gördült le” a gyártósorról. No, de ne feszegessük, hogy honnan számítja a Fender a 75 évet, inkább örüljünk az új sorozatoknak, melyekben 75. évfordulós mexikói és amerikai Stratocaster, Telecaster gitárok, valamint Precision és Jazz Bass basszusok lelhetők fel.

A sorozatokról szóló írás első részében a hathúros gitárokról lesz szó, melyeket a mexikói Ensenada-ban gyártott 75th Anniversary, és az amerikai Corona-ban készült 75th Anniversary Commemorative elnevezésű, egymástól jól elkülönülő sorozatokba sorolták. 75th Anniversary Telecaster

Ahogy a bevezetőben utaltam rá, a Telecaster 1951-óta létezik, és a világ első tömeggyártású, tömörtestű elektromos gitárja titulussal büszkélkedhet. Az eltelt évtizedek alatt relatíve nem sokat változtattak az alaptípuson, és bár megjelentek különböző, akár humbuckerekkel szerelt Telecasterek is, de a Tele mindig az a két single-coil hangszedős, „hamutartó” húrlábas, fényes hangú, egyszerű és masszív „munkagitár” lesz, aminek Leo Fender megálmodta. Jó, tudom, hogy Richie Kotzen Telecastere nem ilyen, hanem olyan, de most térjünk rá a 75th Anniversary Telecaster gitárra.

Mindegyik 75th Anniversary sorozatú gitár látványos Diamond Anniversary Metallic finish-t kapott, ami nemcsak a testen, hanem a fejrészen is megjelenik, és ez alapvetően meghatározza a 75th Anniversary Telecaster megjelenését. Az égerfa testhez modern „C” profilú jávorfa nyak csatlakozik, melyre jávorfa fogólap került 22 médium jumbo érintővel. Azonnal feltűnik, hogy a tradicionális „ashtray” húrlábat egy krómozott tömör acéllemez húrláb váltotta fel, melybe hat, szintén krómozott acél nyereg kapaszkodik. (A hamutartó nem a húrláb és a pickupnak helyet adó peremes tálca volt, hanem a szinte soha nem használt borítófedél.) A két, amerikai gyártású Vintage-Style '50s Telecaster® Single-Coil pickup a hagyományos bekötésű Master Volume, Tone potméter, háromállású pickup-váltó hármassal kezelhető. A szerelvények krómszínűek, ami kifejezetten jól áll a fémes csillogású, fényes Diamond metallic lakkozású hangszernek. A négy csavarral rögzített nyak gravírozott 75th Anniversary nyaklemezt kapott, és bár a Fender hangolókulcsokkal ellátott fej hátoldalán ott ál a Made in Mexico felirat – ahogyan az a mexikói Fenderknél már-már megszokott – a test magasfényű poliészter lakkozása kifejezetten szép munka, akárcsak a nyak hátoldalának selymes, lágy fogású poliuretán fényezése. A gitár hazai ára 339 900 forint.

75th Anniversary Commemorative Telecaster

A limitált kiadású 75th Anniversary Commemorative Telecasterek kőrisfa teste gyönyörű színátmenetes fényes Bourbon Burst finish-t kapott, a nyak anyagát ennél a hangszernél is juharfa adja, a nyak hátoldalát a játékkényelmet növelő selyemfényű, sima tapintású poliuretán lakkozás borítja. Az un. Deep „C” nyakprofil kissé kerekebb, mint a modern „C” profil, szinte kitölti a tenyerünket, a technikás játékot is segíti, nem véletlenül van számos rajongója ennek a nyakkontúrnak. A 9,5 inches rádiuszú juharfa fogólap 22 médium jumbo érintőnek biztosít helyet, a felső nyereg csontból készült és 42,8 mm széles. A hardcore Telecaster rajongók örömére ezen a hangszeren visszatért a vintage-stílusú, három hengeralakú réznyereggel szerelt húrláb, amit sok Tele-rajongó többre tart, mint a modern hatnyerges dizájnt. Állításuk szerint az old-school háromnyerges húrláb jelentősen hozzájárul a Tele húrláb pickupjának jellegzetes „twang” hangzásához, és növeli a hangkitartást. A 75th Anniversary Commemorative Telecaster esetében a testen átmenő húrozáshoz való vintage dizájnú húrláb kompenzált réznyergei szinte hibátlan intonációt biztosítanak a fogólap teljes hosszában, és több hely marad a pengető jobb kéz számára, még tenyéréllel tompított játék esetén is. Ezt a Telecastert kézzel tekercselt Twisted Tele Single Coil pickupokkal töltötték fel. Ezek az egyedi hangszedők a magasabb Alnico V mágnesüket a Fender Jazz Bass hangszedőkből „vették kölcsön”, és ez nagyobb csévetest felületet jelent a vastagabb tekercselőhuzal számára, ami összességében nagyobb jelet leadó, ütősebb, fényesebb, majdnem Strat-szerű hangot eredményez. A kezelőszervek – hangerő hangszín, háromállású pickup-váltó – megegyeznek a standard Telecastereknél megszokottakkal. A Bourbon Burst finish-hez az aranyszínű szerelvények illenek, ebben színben pompázik minden hardver, így a modern, rövid tengelyű satus Fender hangolókulcsok is, melyek fehér, gyöngyházszínű gombokat kaptak. A 75. évfordulót két helyen is jelezték a gitáron: a fej hátoldalán aranyszínű berakással és a gravírozott nyaklemezen is. Az évfordulós gitár tartozéka egy egyedi Inca Silver keménytok, Lake Placid Blue színű belsővel, és egy eredetiséget igazoló bizonyítvány. Tájékoztató ár 747 900 forint. 75th Anniversary Stratocaster

Az 1954-ben megalkotott, ikonikus Stratocaster fazon mit sem változott az elmúlt évtizedek során, viszont számtalan gitárgyártó céget „megihletett” a legendás Strat forma. Természetesen a Strat sem maradhatott ki az ünneplésből, megjelent a Diamond Anniversary Metallic lakkozást viselő 75th Anniversary Stratocaster, amely a Tele-hez hasonlóan kedvező áron elérhető. A rendkívül jól eltalált, valahol az ezüst és az arany között landoló, majdnem pezsgőszínű fényezés, ami a fényviszonyoktól függően más és más árnyalatú, már önmagában eladja ezt a gitárt. Az évfordulós Strat testének anyaga égerfa, amihez modern „C” profilú jávorfa nyakat csavaroztak. A 9,5 inches rádiuszú juharfa fogólapot 22 jumbo érintő osztja fel, a felső nyereg szintetikus csontból készült, szélessége 42 mm. A gitáron három Vintage-Style '60s Single-Coil Strat pickup dolgozik, melyeket Vintera '60s néven is ismerhetünk, és arról nevezetesek, hogy a Fender pickup guruja, Tim Shaw tervezte őket. Ezekben a pickupokban korhű zománcozott tekercselőhuzalt és lépcsőzetes elrendezésű Alnico V rúdpólusokat használtak, a hangjuk a finoman harapós, klasszikus Strat sound. Kezelésük a hagyományos Master Volume, Tone 1., Tone 2. potikkal és az ötállású pickupváltóval történik. Az ünnepi Strat két ponton szinkronizált tremolós húrlábat kapott, hajlított acél húrlábnyergekkel, ez is, és a Standard Fender hangolókulcsok krómszínűek, és erről a gitárról sem hiányozhat a gravírozott 75th Anniversary nyaklemez. A Diamond metallic színre fújt fej és a háromrétegű fekete-fehér koptatólap teszi teljessé az összképet. A gitár 339 900 forintos árában egy Deluxe Gig Bag is benne van.

75th Anniversary Commemorative Stratocaster

Ez az ünnepi Stratocaster ügyesen kombinálja a vintage elemeket a modern jellemzőkkel, mindkét világ legjavát sűrítve egy kivételesen jól sikerült gitárba. A színátmenetes Bourbon Burst finish jól áll a kőris testnek, nem véletlen, hogy a kőris test sokkal gyakoribb a Burst és Blonde lakkozású gitároknál, hiszen látni engedi a fa gyönyörű erezetét. A testhez a szokásos juharfa nyak csatlakozik, melynek hátoldala selyemfényű poliuretán lakkozást kapott, ezt a Fender a közelmúltban kezdte alkalmazni, hogy segítse a gyorsabb játékot. Ugyanakkor a Deep „C" nyakprofil a Modern „D" és Modern „C" profillal szemben inkább a vintage jellemzők sorát gyarapítja. A 9,5" rádiuszú juharfa fogólapra 22 médium jumbo érintő került, ami inkább a modern feelinget erősíti. A felső nyereg anyaga valódi csont, szélessége 42,8 mm. A gitárt három Custom Shop Fat 60's single-coil pickuppal szerelték fel, melyekből a középső RWRP (reverse wound, reverse polarity), vagyis fordított polaritású tekercseléssel készült, a pickupok irányítására természetesen az ötállású pickup-váltó és a szokásos egy hangerő, két hangszín poti szolgál. A két ponton szinkronizált tremoló a Fender legjobb tremolórendszere, a húrláb hajlított acél nyergeket kapott, a tremolókar bepattintható, a tremoló blokk hidegen hengerelt acélból készült. Ez a rendszer normál tremoló használat mellett kiváló hangolási stabilitást biztosít. A modern, rövid tengelyű satus Fender hangolókulcsokat fehér gyöngyházszínű gombokkal látták el. Minden szerelvény aranyszínű, a háromrétegű mentazöld koptatólap, az öregített fehér potméter gombok és a fényes poliuretán Bourbon Burst finish izgalmasan egészítik ki egymást, így együtt kicsit a 60-as éveket idézik, de egy 75. évfordulós modellnél ez úgy gondolom nem hátrány. Ez a gitár is visel megkülönböztető jegyeket, a fej hátoldalán aranyszínű berakás, a nyaklemezen gravírozott embléma, és ehhez a gitárhoz is jár a rendkívül elegáns Inca Silver keménytok. Tájékoztató ár 747 900 forint.

További részletek: Fender





