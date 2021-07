Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Fender 75th Anniversary sorozatú basszusok II. Fender 75th Anniversary sorozatú basszusok II. Ahogyan a 75. évfordulós Fender gitárokról szóló írásunkban már említettük, a basszusok sem maradtak ki a Fender 75th Anniversary évfordulós sorozatból. A két legismertebb Fender basszus, a Precision és a Jazz Bass is megkapta a maga ünnepi kiadású modelljét. A 75. évfordulós sorozatról szóló írás második részében a Fender 75th Anniversary basszusokról lesz szó, melyeket a mexikói Ensenada-ban gyártott 75th Anniversary, és az amerikai Corona-ban készült 75th Anniversary Commemorative elnevezésű, egymástól jól elkülönülő sorozatokba sorolták.

75th Anniversary Precision Bass



Mielőtt még belemennénk az ünnepi Precision ismertetésébe, meg kell említeni, hogy az első Fender Precision névre hallgató basszusgitár 1951-ben készült el, és ez volt a világ első elektromos basszusgitárja. Akkor még ez a basszus a hathúros Telecaster formáját vette át, és egy hangszedővel rendelkezett. A ma ismert fazonját a Precision 1957-ben nyerte el, megjelenését az akkor már igen népszerű Stratocasterhez közelítették, és az már gitár-történelem, hogy a Telecaster alakú Fender Telacaster basszust csak 1968-ban kezdték el gyártani. A Precision basszusok mindig is híresek voltak játékkényelmükről és a 75th Anniversary Precision Bass ha lehet, még tovább fokozta ezt a kényelmet a selyemfényű, finom tapintású Modern „C” nyakprofillal. Az égerfa testhez csavarozott juharfa nyak szélessége a felső csont nyeregnél 1,625" (41.3 mm), ami hagyományosan kissé szélesebb, mint a Jazz Bass nyakaszélessége, amit van, aki már túl keskenyek érez. A nyakra 9,5 inches rádiuszú juharfa fogólap került, melyet 20 közepes jumbo érintő oszt fel. A Fender 75th Anniversary Precision basszuson is a Fender pickup-guruja, Tim Shaw által tervezett Vintage-Style '50s Split Single-Coil Precision Bass pickupok dolgoznak, melyekben minden összetevő megtalálható, ami ahhoz szükséges, hogy a hangszer reprodukálja azt a vastag mély, ütős közép és ízes magas hangzást, amely az eredeti P basszusokat oly sokoldalúvá tette. Így jelen van az Alnico V mágnes, a kúpos kialakítású, különböző hosszúságú rúdpólusok, a Formvar bevonatú rézhuzal, vagyis mindazok az alkatrészek, amelyek a 50-es évek hangzásáért felelősek. A pickupokat a szokásos egy hangerő, egy hangszín gombbal kezelhetjük. A szerelvények tekintetében se számítsunk másra, mint amit a Precision basszusoktól megszoktunk, megbízhatóság, pontosság és kényelem. A sztenderd négynyerges tömör acél húrláb kiválóan közvetíti a húrok rezgését a test felé, és a nyitott mechanikás masszív hangolókulcsokkal együtt ultra stabil hangolást garantálnak. A 75. évfordulóra a gravírozott nyaklemez emlékeztet, a szemet gyönyörködtető Diamond Anniversary metálfényű lakkozás a fejrészen is megjelenik, az összképet a háromrétegű fekete-fehér-fekete koptatólap és a krómozott szerelvények teszik teljessé. A gitár 399 900 frointos árában egy Deluxe Gig Bag puhatok is benne van.

75th Anniversary Commemorative Precision Bass

Az elegánsabb és jóval drágább Commemorative Precision Bass testének anyaga kőrisfa, melyhez 1963 „C” profilú juharfa nyakat illesztettek juharfa fogólappal „megfejelve”. A fogólap rádiusza 9,5 inches és 20 médium jumbo érintőnek biztosít helyet. A felső nyereg csontból készült, a gitár menzúrája 34 inches. A komolyabb eltérés az előző modellhez képest az elektronikánál jelentkezik: ezt basszust az '62 Precision Bass® osztott Single-Coil pickup Custom Shop-os reprodukciójával szerelték fel. A korszaknak megfelelő összetevőkből készült pickupok – zománc bevonatú huzal, vintage-jellegű rostszálas csévetest, Alnico V mágnes – produkálják azokat a klasszikus, ütős és hihetetlenül meleg mély hangokat, konkrét, kemény közepeket és tiszta magasakat, mellyel ez a gitár garantáltan kielégíti a basszusjátékos minden igényét a jazz, a funk vagy a rock műfajában. A négynyerges HiMass™ Vintage (testen átmenő vagy felül befűzős húrozáshoz) masszív húrláb és a Vintage '70s Fender logóval díszített hangolókulcsok arany színben pompáznak, csakúgy, mint a potmétergombok és az ünnepi gravírozással ellátott nyakpálca takaró lemez. A limitált mennyiségben készülő Commemorative Precision Bass fényes poliuretán 2 színű Bourbon Burst finish-t kapott, a gitár hazai ára 771 900 forint, amiben egy Deluxe keménytok is benne van. 75th Anniversary Jazz Bass

A 75. születésnapját ünneplő 75th Anniversary Jazz Bass kicsit öregíti magát, hiszen csak 1960-ban született, azaz „mindössze” 61 éves. Az akkor luxusmodellként piacra dobott, a Precisionhoz képest keskenyebb nyakú Jazz Bass „derékban eltolt” fazonját a hathúros Jazzmastertől örökölte. Újítás volt a húrlábnál és középen elhelyezett két egytekercses hangszedő, mellyekkel Leo Fender az erőteljesebb magas tónusok megjelenését kívánta elérni. A Fender Jazz Bass is azon hangszerek közé tartozik, amely kiadása óta töretlen népszerűségnek örvend, és a mai napig a legkülönbözőbb stílusokban használják. Az ünnepi hangszer is a már jól bevált égerfa test, csavarozott juharfa nyak felépítéssel rendelkezik, a Modern „C” profilú nyakra juharfa 9,5 inches rádiuszú fogólapot ragasztottak, ami 20 közepes jumbo érintőnek biztosít helyet. A nyak vastagsága a felső nyeregnél mindössze 1,5" (38.1 mm), ami kivételesen keskenyek számít, a gitár 34 inches skálahossza megegyezik a Precision basszuséval. A Jazz Bass gitárok jellemzően két single-coil pickuppal felszereltek, a 75th Anniversary Jazz Bass modellnél sincs ez másképp, egy pár Vintage-Style ‘60s Single-Coil Jazz Bass hangszedőt kapott a hangszer. A két pickuphoz két külön hangerő poti tartozik, és egy közös hangszíngomb áll még rendelkezésünkre. Mindkét hangerőt teljesen feltekerve érjük el azt a zajmentes, mélyen dübörgő, sound-ot melynek a magasai szépen kiszólnak, és pont annyi közép van benne, ami ahhoz kell, hogy érthető, jól artikulált basszushangot kapjunk. Nem véletlenül használják a Jazz Bass basszusokat jazz, funk, blues, rock, fúziós vagy akár metal zenékben is előszeretettel. A szerelvények gyakorlatilag megegyeznek a Precision basszusnál leírtakkal, itt is négynyerges tömör acél húrlábbal van dolgunk, és a hangolást a nyitott mechanikás Standard Fender hangolókulcsokkal intézhetjük. A háromrétegű fekete-fehér-fekete koptatólap a Jazz Bass védjegyének számító elegáns krómozott kezelőpanelben folytatódik, ami szépen harmonizál a többi krómszínű szerelvénnyel és a gitár Diamond Anniversary fényes metal lakkozásával. Természetesen a 75. évfordulóról megemlékező gravírozott nyaklemez itt sem maradhat el, és a kiváló ár/érték arányú basszushoz egy Deluxe Gig Bag puhatokot is kapunk. A gitár hazai ára 379 900 forint. 75th Anniversary Commemorative Jazz Bass

A Jazz Bass-ből is kiadták a USA-ban gyártott, drágább ünnepi Commemorative modellt, kőris test, juharfa nyak kombinációval, azonban itt a vékony „C” profilú nyakra rózsafa fogólapot ragasztottak. A fogólap rádiusza, érintők száma, skálahossz megegyezik a 75th Anniversary Jazz Bass modellével. A felső nyereg anyaga itt is csont, és a Jazz Bass-től megszokott módon a nyak szélessége a felső nyeregnél mindössze 38,1 mm. (A Precision-é 41,3 mm.) Az ünnepi Jazz Bass-t a húrláb közelében és középen elhelyezett Alnico IV mágneses Custom Shop '60s Single-Coil Jazz Bass pickupok hajtják, melyek a rocktörténelem számos legendás basszus hangzását szállították ebben a konfigurációban. Az egyszerű és hatékony kezelőszervekkel – két külön pickup hangerő gombbal, valamint a közös hangszínnel – a legkülönbözőbb stílusban ideális, nekünk tetsző basszus soundot keverhetünk ki. Ez a modell is négynyerges HiMass™ Vintage – testen átmenő vagy felül befűzős húrozásra alkalmas – húrlábat kapott, a nyitott mechanikás Fender hangolókulcsok aranyszínűek, akár csak a többi szerelvény, és ennek a basszusnak a nyakpálca takarólemezén is 75. évfordulós gravírozás díszeleg. A gitár fényes poliuretán 2 színű Bourbon Burst finish-t kapott, ami látni engedi a kőrisfa erezetét, az aranyszínű kiegészítő panelben folytatódó háromrétegű mentazöld koptatólap teszi még vonzóbbá ezt a limitált mennyiségben gyártott ünnepi hangszert. A gitár hazai ára 771 900 forint, amiben egy Deluxe keménytok is benne van. A két megfizethetőbb 75th Anniversary basszus modell feltehetően többek érdeklődését felkelti, míg a drágább 75th Anniversary Commemorative basszusok gondolom elsősorban a gyűjtőket hozzák lázba. Technikai specifikiációk: Fender Kapcsolódó cikkünk: Fender 75th Anniversary sorozatú gitárok I. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó