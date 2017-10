Címlap » Hírek » ESP/LTD Kirk Hammett Signature KH Ouija gitárok ESP/LTD Kirk Hammett Signature KH Ouija gitárok Az ESP a napokban mutatta be limitált kiadású Kirk Hammett Signature KH Ouija Natural Custom gitárját, ami két változatban lesz kapható. Az ESP így idézi fel a gitár történetét: „1990 körül történt, hogy Kirk Hammett, a Metallica gitárosa először megkeresett bennünket azzal az ötlettel, hogy olyan gitárt kellene készíteni amin a Hasbro klasszikus és misztikus Ouija táblajátékának grafikája jelenik meg. (A Ouija-tábla eredetileg szellemidézésre használt eszköz volt, amiből később a Hasbro táblajátékot készített, de horror film is készült a „szellemtábláról” – a szerk.) Akkoriban, a digitális kamerák és az internetes kommunikációs korszak előtt egy ilyen gitár elkészítéséhez komoly találékonyságra volt szükség. Kaptunk egy Ouija táblát, és egy fénymásoló, valamint egy olló segítségével próbáltuk a grafikai elemeket jól elhelyezni a gitár testén. Az eredményt átfaxoltuk a Japánban lévő Custom Shop részlegünknek, és a többi már történelem: a Ouija gitár az egyik legjobban ismert és legkedveltebb signature modell lett az ESP történetében. A gitár első változata egy egyedi modell volt, amit csak Kirk használt. Utána nagyon kis mennyiségben gyártottunk néhányat, de az azonnali népszerűsége és limitált elérhetősége miatt a gyűjtők kedvencévé vált. 2010-ben kezdtünk tárgyalásokat arról, hogy a Ouija gitárokat a széles közönség számára is gyárthassuk. Nem régen ráakadtunk egy gyönyörű Ouija tábla gyűjteményre, melyek fából készültek kézimunkával. Ez inspirált minket, hogy megpróbáljuk elkészíteni a Ouija gitár új verzióját habos juharfa tetővel. Legyártottuk a prototípust, elküldtük Kirknek, akinek nagyon tetszett. Így az LTD KH Ouija™ Natural limited-edition modellek az első Ouija gitárok, melyek – bár limitált mennyiségben – de elérhetők bárki számára." Habos juharfa tető, és szkallopált fogólap Az új ESP Kirk Hammett Ouija Natural (összesen 25 darab készül belőle) és az LTD KH Ouija Natural modellekkel (666 készül belőle) most ismét szerepel az ESP kínálatában Ouija gitár. ESP Kirk Hammett Ouija Natural specifikáció

Test: égerfa

Tető: 5 mm-es habos juharfa tető

Test vastagsága: 45 mm

Test lakkozása: fényes natúr, hátul fekete

Konstrukció: testen átmenő nyak Nyak anyaga: 3 rétegű juharfa

Fogólap: ébenfa

Menzúra: 25,5”

Felső nyereg: Floyd Rose R2 Locking, 42 mm

Fogólap rádiusz: 305 mm / 12"

Nyakprofil: extra vékony U

Érintők: 24 XJ Jescar FW57110 NS

Nyak lakkozása: fényes fekete

Nyakmerevítő: két irányú pálca

Extra: kimélyített (szkallopált) fogólap 17-24 fekvésig



Húrláb: Floyd Rose Original

Hangolókulcsok: Gotoh

Szerelvények: fekete

Nyaki pickup: EMG 60, habos juhar borítással

Húrláb pickup: EMG 81, habos juhar borítással

Kezelőszervek: 2 hangerő, 1 hangszín, háromállású pickup-váltó

Ár: 12 000 USD Az LTD KH Ouija Natural modell specifikációja annyiban tér el az ESP-től, hogy hangszedőkön nincs juharfa borítás, a fogólap rádiusza 14”, a fogólap nem szkallopált, a hangolókulcsok pedig LTD gyártmányúak.



Az LTD KH Ouija Natural ára: 1 399 USD Az ESP/LTD hazai és európai forgalmazója: SoundService Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó