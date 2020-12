Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » ESP/LTD Arctic Metal sorozat – 2021 ESP/LTD Arctic Metal sorozat – 2021 Még november végén írtunk egy előzetes beszámolót az ESP/LTD 2021-es új modelljeiről. A napokban közreadták az előzetes 2. részét, ami meglehetősen terjedelmes, úgy, hogy most kiemelünk belőle egy új sorozatot, és a többi újdonságra hamarosan visszatérünk.

ESP/LTD Arctic Metal Series

Az LTD Black Metal sorozat, ami 2018-ban jelent meg, nagyon rövid idő alatt a gyártó egyik legnépszerűbb gitárcsaládjává nőtte ki magát, feltehetően karakteres megjelenése, egyszerűsített elektronikája és brutális hangja miatt. Az ESP/LTD 2021-re ugyanezt a koncepciót vette elő, csak egy kis csavarral: a szín a legsötétebb feketéből a jéghideg, fagyott sarkvidéket idéző fehérre változott az új LTD Arctic Metal Series modelljeinél, melyek a következők: Arrow-NT Arctic Metal, EC Arctic Metal, M-HT Arctic Metal, M-7BHT Arctic Metal, és Phoenix Arctic Metal.



Természetesen mindegyik gitár selyemfényű hófehér lakkozással büszkélkedhet, amit fekete szerelvények egészítenek ki. A makasszar-ébenfa fogólapot rozsdamentes acél érintők osztják fel, a fogólapon berakás nem látható. Van viszont sötétben fluoreszkáló pozíciójelölő a fogólap oldalán, vagyis nem fogunk a sötét színpadon pánikba esni, hogy melyik az 5. fekvés.



Mindegyik modellre egy fehér borítású, agresszív hangzású EMG 81TW pickupot applikáltak, ami egy hangerő gombbal kezelhető, de ez egyben push-pull kapcsoló is, amivel a hangszedő tekercseit felezhetjük. Az új sorozat azt a magas minőséget hozza, ami pl. az LTD Deluxe 1000 sorozat modelljeit jellemzi, és az sem kétséges, hogy a gyártó ezzel a sorozattal a metal és hard rock gitárosokat célozta meg. Az új szériában az ESP/LTD legnépszerűbb testformáival találkozhatunk, így nem maradhat el, az Arrow, a derékban eltolt Phoenix, a konszolidáltabb EC, és a hegyes, fordított állású fejjel megáldott M-HT fazon sem, amiből még egy héthúros bariton gitár is bekerült a családba.

SNOW WHITE SATIN Az éger testű, háromrétegű jávorfa nyakkal ellátott 27 inches menzúrájú M-7BHT Arctic Metal testen átmenő nyakú konstrukció, makasszar-ébenfa fogólapján 24 extra jumbo érintővel. A bariton modellen testen átmenő húrozáshoz való Hipshot húrlábbal és satus LTD kulcsokkal találkozhatunk. PHOENIX ARCTIC METAL

SNOW WHITE SATIN A gitárok pontos specifikációját és árát sajnos még nem közölték, ahogy nyilvános lesz, frissítjük cikkünket. Az ESP/LTD 2021-es új modelljeinek előzetes bemutatását hamarosan folytatjuk. Az ESP/LTD gitárok európai és hazai forgalmazója a Sound Service.



