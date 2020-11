Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » ESP/LTD 2021-es új modellek előzetes, 1. rész ESP/LTD 2021-es új modellek előzetes, 1. rész Ismét olyan sok új gitár és basszusgitár várható az ESP/LTD-től a következő évre, hogy csak két részben tudjuk bemutatni olvasóinknak. Ráadásul a most bemutatott modelleken kívül további új gitárok bejelentése is várható. Részletes információk az új hangszerekről 2021 elejére várhatók. Bővülő választék az LTD Deluxe EC sorozatban EC-1000T CTM TOBACCO SUNBURST SATIN EC-1000T CTM SEE THRU BLACK CHERRY Kezdjük talán négy kiemelkedő modellel, melyekkel az EC-1000 sorozat lesz gazdagabb. Két EC-1000T CTM gitár is várható az egyik Tobacco Sunburst Satin, a másik See Thru Black Cherry finish-sel. A „T” betű a „tradicionális” jelzőre utal, ami teljes vastagságú, részben üreges testre utal, ami a súlycsökkentést hivatott szolgálni. Kiemelendő még a két Fishman Open Core Classic humbucker, melyeknél a két push-pull kapcsolóval több hangzás közül választhatunk. A gitár skálahossza 24,75” és a fogólapon 22 rozsdamentes acél extra-jumbo érintőt találunk.

EC-1000 EVERTUNE BB BLACK SATIN Az EC-1000 EverTune BB esetében a „BB” a gitár extra széles ezüst szegélyezését jelzi, de ez a hangszer, nemcsak elegáns megjelenésével hívja fel magára a figyelmet. A nyaknál egy EMG 60TW-R, a húrlábnál pedig egy EMG 81 humbucker dolgozik. A nyaki hangszedőt egy push-pull kapcsolóval felezhetjük. Ahogyan a típusjelzésből is kitűnik, a gitárt EverTune húrlábbal szerelték fel, ami a folyamatos húrfeszességet, hangolástartást garantálja, a rozsdamentes acél XJ érintők száma ennél a modellnél már 24. EC-1000 GOLD ANDROMEDA Az LTD Deluxe EC-1000 Gold Andromeda modellt lélegzetelállító, színjátszó finish-sel látták el, ami más és más árnyaltúnak tűnik, attól függően, hogy a fény milyen szögben éri. A pompás lakkozást aranyszínű szerelvények teszik teljessé. A hangszert Fishman Fluence Modern humbuckerek hajthák: AlNiCo mágneses a nyaknál és kerámia mágneses a hídnál. A két hangerő, egy hangszín poti és pickup-váltó mellett push-pull kapcsolóval is választhatunk a hangzások között. A 24,75 inches menzúrájú gitár 24 rozsdamentes acél XJ érintőt kapott, meg kell még említenünk a TonePros locking húrlábat és húrtartót.

Bővül az LTD Black Metal sorozat Amikor a gyártó 2018-ban útjára bocsátotta az LTD Black Metal szériát, még nem tudták, hogy ekkora népszerűségnek fog örvendeni. Azóta is folyamatosan bővítik ezt a keresett modell családot gitárokkal és basszusokkal egyaránt, melyeknek közös jellemzője a teljesen fekete finish és hardver, fluoreszkáló oldalsó pozíciójelölők, és az „áramvonalas” egy pickup, egy hangerő konfiguráció.

EC-FR BLACK METAL BLACK SATIN Az EC-FR Black Metal modellen is megjelent a Floyd Rose 1000 tremolós húrláb, a gitáron egy közvetlenül a testre erősített Seymour Duncan Blackened Black Winter pickuppal találkozhatunk, melyet a hangerő potin elhelyezett push-pull kapcsolóval felezhetünk, szóval nincs túlbonyolítva az egész, viszont embertelenül jól mutat…

F BLACK METAL BLACK SATIN A cég egyik legextrémebb fazonú modellje is bekerült a Black Metal sorozatba, ő az F Black Metal. A testen átmenő nyakú konstrukció extra vékony „U” profilú nyakkal, Floyd Rose 1000 tremolós húrlábbal és satus felső nyereggel rendelkezik. A gitárt egy közvetlenül a testre erősített EMG 81 pickup hajtja, amit az egy hangerő poti mellett még egy EMG TKO kill switch-csel kezelhetünk.

ARROW-NT BLACK METAL

BLACK SATIN És következik egy másik izgalmas forma, az LTD Arrow Black Metal verziója, satus TonePros húrlábbal, testen átmenő húrozással. Mint mindegyik LTD gitáron, ezen is rozsdamentes acél érintőket találunk, az EMG 81 humbuckert egy hangerő potival és egy TKO kill switch-csel tarthatjuk kordában.

M-4 BLACK METAL

BLACK SATIN



Egy basszusgitárral is bővült a Black Metal család, méghozzá az M-4 Black Metal négyhúrossal. A gyártó már jó ideje nem mutatott be basszust az M szériában. Ezúttal egy lapos testű, hegyes, egy sorban elhelyezett hangolókulcsokkal felszerelt, kissé lefelé mutató fejjel rendelkező, letisztult formavilágú új modell került be a Black Metal sorozatba. A csavarozott nyakú basszus menzúrája 34 inches, egy, közvetlenül a testre erősített EMG 35CS pickuppal, Grover hangolókulcsokkal, Gotoh húrlábbal és rozsdamentes acél érintőkkel szerelték fel. Még egy új basszus



Habár az ESP/LTD nem tette közzé összes 2021-es új modelljét az újdonságokról szóló előzetese 1. részében, létezik egy régi-új basszusgitár, amiről már most be tudunk számolni. Ez a hangszer az LTD Deluxe Phoenix-1004, egy olyan basszus, ami korábban benne volt a gyártó kínálatában és most közkívánatra visszatért.

PHOENIX-1004 BLACK Ez a derékban „eltolt” offset fazonú, testen átmenő nyakú izgalmas dizájnú gitár fekete színben pompázik és rozsdamentes acél érintői között ESP zászló berakásokat visel a fogólapon. A fordított elhelyezésű fejjel készülő modellt szuper minőségű EMG 35P4 és EMG 35J hangszedőkkel újra gyártják. Új MH és H sorozatú gitárok

Azon gitárosok számára, akik nem hajlamosak semmiféle kompromisszumos megoldásra, ha gitárhangzásuk minősége a tét, az ESP/LTD újabb modellekkel bővítette LTD Deluxe MH és H sorozatát.



MH-1000 EVERTUNE DARK BROWN SUNBURST

MH-1000 EVERTUNE SNOW WHITE Az új MH-1000 EverTune kétféle változatban lesz elérhető. Az MH-1000 EverTune Dark Brown Sunburst modellen egy EMG 60TW-R és egy EMG 81 pickuppal találkozhatunk, a nyaki hangszedő felezhető egy push-pull kapcsoló segítségével. Az MH-1000 EverTune Snow White gitárt pedig Fishman Fluence Modern Humbucker hangszedőkkel szerelték fel. Mindkét modellen EverTune húrlábat találunk, ami a folyamatos húrfeszességet és hangolástartást garantálja, de a Grover hangolókulcsok is a felső kategóriát jelzik. Az MH-1007 EverTune Snow White modell a fenti gitárnak a héthúros változata.

MH-1007 EVERTUNE SNOW WHITE





H-1001 VIOLET ANDROMEDA SATIN Az első dolog, ami szembetűnik az új LTD Deluxe H-1001 gitárral kapcsolatban az a Violet Andromeda Satin finish, aminek köszönhetően a gitár a kék, az ibolyaszín, sőt a zöld különböző árnyalataiban játszik, a fényviszonyoktól függően. A set-thru (mélyen beragasztott nyakú) konstrukciójú gitár közvetlenül a testre rögzített Seymour Duncan pickupokat kapott, Sentinent a nyaknál és Pagasus a húrlábnál. Push-pull kapcsolóval a hangszedők felezhetők, a testen átmenő húrozáshoz pedig Hipshot húrlábbal szerelték fel a 25,5”-os menzúrájú 24 XJ érintővel ellátott modellt. Új LTD Deluxe TE gitárok

A TE sorozat azokat a gitárosokat célozza meg, akik kedvelik a tradicionális testformákat, de olyan modern jellemzőkkel rendelkező gitárt preferálnak, amely a mai igényeknek, megszólalásnak eleget tud tenni.

TE-1000 EVERTUNE KOA NATURAL GLOSS 2021-re az ESP/LTD két csodálatos modellel bővül, ezek a TE-1000 Koa Natural Gloss lakozással és a TE-1000 Black Blast. Az új TE-1000 EverTune Koa mahagóni testén koa topot visel, a gitárt EMG 66TW (felezhető) és EMG 57 pickupok hajtják. A 25,5”-os menzúrájú hangszert 24 XJ rozsdamentes acél érintővel látták el.

TE-1000 BLACK BLAST Az új TE-1000 Black Blast csiszolt felületére felvitt fekete réteg szépen mutatja a fa mintázatát, és különleges megjelenést biztosít ennek a két Seymour Duncan hangszedővel (Sentient/Pegasus) szerelt gitárnak. A gitár esztétikus megjelenéséhez hozzájárul a hőkezelt juhar fogólap, valamint a natúr színű fej és fekete szerelvények elegáns kontrasztja.



Xtone PS-1 új színekben PS-1 VINTAGE WHITE PS-1 PEARL PINK Az LTD Xtone PS-1 különleges félüreges testű gitár, ami a legkülönbözőbb stílusokban igazi társad lehet, a metaltól kezdve a poptól az indie folkon, alternatív rockon át, a jazzig vagy progresszív fúziós műfajokig szinte bármilyen zenében kiválóan helytáll. 2021-ben két új színben lesz elérhető ez a modell, ezek a Vintage White és a Pearl Pink. A mahagóni testhez vékony „U” profilú juharfa csatlakozik csavarozott illesztéssel, a 24,75” -os menzúrájú hangszeren 22 XJ érintőt helyeztek el. A két nagy kimenő jelű ESP Designed LH-150 humbuckert, két hangerő, két hangszín potival, valamint egy pickup váltóval kezelhetjük. Ráadásnak még két modell

SN-1 HT BLACK BLAST Az LTD SN sorozatban megjelenő SN-1 HT modell új lehetőségeket kínál. A gitáron egyetlen Fishman Open Core Classic pickup dolgozik, melyet push-pull kapcsolóval felezhetünk. A testen átmenő húrozáshoz Hipshot hardtail húrlábat kapott a hangszer, az összképet a gitár különleges Black Blast felületcsiszolt lakkozása teszi teljessé.

ARROW-1000 CANDY APPLE RED SATIN És az első rész végén bemutatjuk a dögös új finish-sel megáldott LTD Deluxe Arrow-1000 modellt, ami ez eddigi Violet és Snow White színek mellett selyemfényű Candy Apple Red lakkozással is elérhető lesz. A testen átmenő konstrukciójú metal gépezet Floyd Rose 1000SE tremolós húrlábbal és Grover kulcsokkal büszkélkedhet. A hangszert egy EMG 85 (nyaki) és EMG 81 (húrláb) pickup hajtja, a 25,5”-os skálahosszú gitárra 24 rozsdamentes acél XJ érintő került. Az ESP/LTD 2021-es modelljeinek előzetes bemutatásának 2. részével még az év vége előtt jelentkezünk. Az ESP/LTD gitárokeurópai és hazai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó