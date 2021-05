Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » ESP/LTD 2021-es új modellek 3. rész ESP/LTD 2021-es új modellek 3. rész A harmadik és egyben utolsó részben az ESP/LTD felsőkategóriáját képviselő új ESP USA és ESP E-II (korábban ESP Standard) modelleket mutatjuk be.

Új ESP USA gitárok

Amikor 2014-ben útjára indult az ESP USA sorozat, még nem lehetett tudni, hogy a cég a dél-kaliforniai Custom Shop műhelyében dolgozó hangszerkészítő mesterek által készített gitárok ilyen mértékű elfogadottságra és elismertségre tesznek szert a csúcskategóriát képviselő gitármárkák között. A cég online konfigurátora segítségével mindegyik ESP USA gitár tökéletesen testreszabható a megfelelő hangszerfák, finish-ek, összetevők, szerelvények kiválasztásával. 2021-ben három új ESP USA modellel gazdagodott a folyamatosan bővülő kínálat, ezek a USA Eclipse FR, a USA Eclipse Semi-Hollow, és a USA M-7 Baritone Hardtail.

ESP USA ECLIPSE FR JAWBREAKER Az ESP USA Eclipse FR klasszikus single-cutaway formájú, üregekkel könnyített testű modell, amely esetében választhatunk az égetett vagy habos juhar top között, valamint a széles palettájú fényes vagy selyemfényű áttetsző finish-ek között, melyek látni engedik a fa erezetét, mintázatát, de rendelhető sima juhar top is egyszínű lakkozáshoz. Ahogyan az a típusjelzésből kiderül, a gitár Original Floyd Rose tremolós húrlábbal büszkélkedhet. A testen átmenő nyakú konstrukció skálahossza 24,75 inch, a nyak háromrétegű mahagónifából készült. Az ébenfa fogólapot 22 rozsdamentes acél Jescar extra jumbo érintő osztja fel, a pozíciójelölők kettévágott zászló alakú gyöngyház berakások. A gitárt egy passzív Seymour Duncan és egy aktív EMG pickup hajtja, a további felsőkategóriás összetevők között meg kell említeni a Sperzel Trim-Lok hangolókulcsokat, a zárható Dunlop hevedertartókat, és a csont felső nyerget.



USA ECLIPSE SEMI-HOLLOW

AMBER CHERRY SUNBURST Az ESP USA Eclipse Semi-Hollow teljesen új tervezésű modell, és bár az Eclipse formát öltötte magára, de ez az első ESP USA gitár, ami félüreges mahagóni testtel készül. A többi ESP USA modellhez hasonlóan ez a gitár is teljesen testreszabható, megválaszthatjuk a top faanyagát, a lakkozást, a pickupokat és a szerelvényeket. Az ESP USA Eclipse Semi-Hollow set-thru nyakú konstrukció, ami a majdnem a test teljes hosszában beragasztott nyakat jelenti. A hangszer skálahossza 24,75”, a fogólapon 22 rozsdamentes acél érintővel, és gyöngyház pozíciójelölő berakásokkal. További részletekbe nem érdemes belemenni, mert olyan sokféle módon konfigurálhatjuk a gitárt, hogy az minden elképzelést felül múl. ESP USA M-7 Baritone

Az ESP USA M-7 Baritone egy héthúros bariton modell, 27 inches menzúrával. A mahagóni testhez háromrétegű juharfa nyakat csavaroztak, melyre ébenfa fogólap került 24 JESCAR FW57110 XJ rozsdamentes érintővel. A csont felsőnyereg szélessége 48 mm, az extra vékony „U” profilú nyak rádiusza 305 mm. A gitár elsőosztályú lángolt vagy habos juhar, valamint selymes tölgy, koa, zebrafa toppal is rendelhető. A fix Hipshot húrlábbal felszerelt héthúrost satus Sperzel kulcsokkal és Dunlop heveder tartókkal látták el. Seymour Duncan és EMG pickup szettekből választhatunk, melyeket két hangerő és egy háromállású pickupváltóval tudunk kezelni. Új és frissített ESP E-II gitárok

A korábban ESP Standard-nek nevezett ESP E-II sorozat minden modellje az ESP japán gyárában készül Tokióban. Ezeket a gitárokat olyan professzionális gitárosoknak, basszusgitárosoknak tervezték, akik semmiféle kompromisszumot nem fogadnak el, ha hangszerük hangzásáról, megbízhatóságáról van szó. A 2021-es E-II újdonságok között találunk teljesen új modelleket, és a legsikeresebb darabok frissített változatait is.

E-II ECLIPSE FULL THICKNESS TOBACCO SUNBURST

E-II ECLIPSE FULL THICKNESS VINTAGE HONEY BURST Kezdjük 2021-es újdonságok sorát négy új E-II Eclipse gitárral! Az E-II Eclipse Full Thickness – ahogyan azt a neve is jelzi – tradicionálisan vastag testű modell. Két színben készül és mindkét modell testének anyagát mahagónifa adja, melyre juharfa top került. A testhez vékony „U” profilú mahagóni nyak csatlakozik set-thru illesztéssel. A 305 mm rádiuszú ébenfa fogólapon 22 XJ érintő tartózkodik, a felső nyereg csontból készült, és mindkét modell skálahossza 24,75 inch. A szerelvények, a satus Gotoh hangolókulcsok, a Gotoh TOM rendszerű húrláb és húrtartó, valamint a Dunlop hevedertartók is a felsőkategóriát jelzik. Amiben a két modell eltér egymástól, az a pickup készlet. A Tobacco Sunburst lakkozású modellen egy Fishman Fluence Open Core Classic humbucker pickup szett dolgozik. A hagyományos háromállású pickupváltó mellett az egyik hangerő és a hangszín gombon elhelyezett push-pull kapcsolóval további három különböző hangzást tudunk aktiválni. A Vintage Honey Burst színű gitár Seymour Duncan '59 Chrome és JB Chrome humbuckereket kapott, melyeket a push-pull kapcsolóval felezni lehet.

E-II ECLIPSE GRANITE SPARKLE Ez a modell legfontosabb jellemzőiben megegyezik az fentebb ismertetett E-II ECLIPSE gitárral – mahagóni test, juharfa top, mahagóni nyak, ébenfa fogólap, csont felső nyereg – a fekete nikkel szerelvények is pontosan ugyanazok. Ami viszont nagyon más, az a lenyűgöző Granite Sparkle (csillámló gránit) finish, amiről szinte lehetetlen levenni a szemünket. Az összképet a test mindkét oldalát, a nyakat és a fejrészt is díszítő fehér binding teszi tökéletessé. A gitárt EMG pickupokkal töltötték fel, EMG 66TW a nyaknál és EMG 57TW a húrlábnál, a humbuckerek push-pull kapcsolóval splittelhetők. A hangszedők is a szerelvényekkel megegyező színű, elegáns Brushed Black krómszínű tokot kaptak, egyszerűen jó ránézni erre a gitárra…

E-II ECLIPSE REINDEER BLUE Visszatért sokak kedvenc és exkluzív finish-e az E-II Eclipse Reindeer Blue modellen, ami a mahagóni testre kerülő habos juhar tetőlapon különösen jól mutat. Itt is többrétegű fehér szegély fut végig a test mindkét oldalán, a nyakon és a fejrészen. Ezen a gitáron is két EMG humbuckerrel van dolgunk, EMG 60 a nyaknál és EMG 81 a húrláb pozícióban, mindkettő a szerelvényekkel megegyező színű fekete króm borítást kapott.

Kegyetlen E-II formák E-II EX NT BLACK / WHITE A merész és szögletes fazonú E-II EX NT fekete és hófehér színben elérhető, a két modell csak színben tér el egymástól. A mélyen beragasztott nyakú konstrukció teste és nyaka is mahagónifából készült. A vékony „U” profilú kényelmes nyakra ébenfa fogólapot ragasztottak, ami 22 XJ éríntőnek ad helyet. A még nagyobb játékkényelem miatt a nyak selyemfényű lakkozást kapott. A gitárt prémiumkategóriás összetevők jellemzik: satus Gotoh hangolókulcsok, Gotoh TOM rendszerű húrláb és húrtartó, Dunlop hevedertartók és csont felső nyereg. Az elektronikát egy EMG 60 és egy EMG 81 humbucker, egy hangerő és egy hangszín poti, valamint egy pickupváltó képviseli. A hangszedők borítása ugyanolyan szálcsiszolt fekete krómszínű, mint az összes szerelvény, mind fehérben, mind feketében kivételesen karakteres megjelenésű hangszer. E-II FRX BLACK SATIN Habár az ESP kínált már FRX modellt az E-II sorozatában, egészen biztos, hogy soha nem volt olyan brutális megjelenésű egyik sem, mint az E-II FRX Black Satin. A merész íveket és kiszögeléseket magánhordozó testforma ezzel a selyemfényű fekete lakkozással és fekete szerelvényekkel valóban fenyegető külsőt öltött magára. A hangszer teste égerfából készült mélyen beragasztott háromrétegű juharfa nyakkal, amire természetesen ébenfa fogólap került. A gitár skálahossza 25,5 inch, vagyis hosszabb az eddig bemutatott modellekénél, és 24 XJ érintő osztja fel a fogólapot. Meghatározó a Floyd Rose Original tremolós húrláb, amihez satus felső nyereg és satus Gotoh kulcsok tartoznak. A fenevadat felezhető EMG 60TW-R és agresszív tónusú EMG 81 humbuckerekkel szerelték fel, amiket egy hangerő, egy push-pull kapcsolós hangszín potival és a pickupváltóval tarthatunk kordában. Új Horizon modellek Az ESP Horizon modelleket régóta úgy tartják számon, mint a leginkább profikra fókuszáló gitárokat. Ez magyarázható kiegyensúlyozott megjelenésükkel, domborított tetőlappal ellátott kiforrott testformájukkal, valamint azzal a ténnyel, hogy készítésükhöz csak elsőosztályú hangszerfákat és összetevőket használnak. 2021-ben négy új ESP E-II Horizon modellel ismerkedhetünk meg. E-II HORIZON-III SEE THRU BLACK SUNBURST Az E-II Horizon-III egyedi formája megörökölte a Horizon sorozat domborított tetőlapját, de hosszabb felső és rövidebb, lekerekített alsó szarvval rendelkezik. Testen átmenő nyakú konstrukció, ami mahagóni testén látványos lángolt juhar topot visel, a nyak anyagát pedig háromrétegű juharfa adja. A 25,5”-os menzúrájú gitár ébenfa fogólapján 24 XJ érintővel találkozunk, a felső a satus felső nyereg szélessége 42 mm. Ez a modell is Floyd Rose Original tremolós húrlábbal és satus Gotoh húrgépekkel büszkélkedhet. A gitárt Seymour Duncan Jazz (nyaki) és Seymour Duncan Custom 5 (húrláb) hangszedőkkel látták el, mindkettőnél push-pull kapcsolóval lehetséges a tekercsleválasztás.

E-II HORIZON FR-II SEE THRU BLACK CHERRY SUNBURST E-II HORIZON FR-II

TIGER EYE SUNBURST Két új E-II Horizon FR-II modellel is bővült a kínálat, melyek See Thru Black Cherry Sunburst és Tiger Eye Sunburst színekben elérhetők. Mindkét gitár testen átmenő nyakú konstrukció és a felhasznált faanyagok tekintetében megegyeznek az E-II Horizon-III gitárral: mahagóni test, habos juhar tetővel, háromrétegű juharfa nyak, ébenfa fogólappal. Ez a hangszer is 25,5”-os menzúrával és 24 XJ érintővel rendelkezik, és a szerelvények – ideértve a Floyd Rose Original tremolós húrlábat – is megegyeznek. Persze a gitár formája eltér a Horizon III-tól, ennél a modellnél klasszikus Horizon vonalakról beszélhetünk. A hangszedők mindkét modellen: EMG 66TW a nyaknál és EMG 57TW a húrlábnál, amiket push-pull kapcsolóval splittelhetünk. E-II HORIZON NT-II

SEE THRU BLACK CHERRY SUNBURST Azok számára, akik előnyben részesítik a tremoló nélküli, fix húrlábas kivitelt, ajánljuk az új E-II Horizon NT-II modellt, melyet testen átmenő húrozáshoz való Gotoh TOM húrlábbal szereltek fel és See Thru Black Cherry Sunburst színben kapható. Csodálatos új E-II M sorozatú gitárok

E-II M-II 7B BARITONE EVERTUNE GRANITE SPARKLE

E-II M-II 7B BARITONE EVERTUNE PEARL WHITE Ha a legkirályabb megnövelt hangterjedelmű gitárt keresed, ez a te hangszered… Az E-II M-II 7B Baritone EverTune gitárt a gyártó két káprázatos finish-sel forgalmazza Granite Sparkle és Pearl White, vagyis Csillámló Gránit és Gyöngyfehér. Ezek a testen átmenő nyakú konstrukciójú gitárok 27 inches bariton menzúrával rendelkeznek, és EverTune húrláb rendszert kaptak, ami garantálja a folyamatos húrfeszességet és hangolástartást, valamint a tökéletes intonációt a nyak bármely pontján. Ha a felhasznált anyagokat nézzük, az égerfa testen háromrétegű juharfa nyak „halad át”, és az ébenfa fogólapon 24 XJ érintővel és csont felső nyereggel találkozhatunk. Gotoh hangolókulcsok és Dunlop hevedertartók teszik teljessé a szerelvények sorát. A hangzásért két Fishman Fluence Modern Humbucker felel, Alnico mágneses a nyaknál és kerámia mágneses a húrlábnál. Az elképesztően dögös megjelenésű gitáron mindössze egy hangerő és egy hangszín gomb, valamint egy háromállású pickup-választó áll rendelkezésünkre, de a hangszín potin elhelyezett push-pull kapcsolóval mindkét pickupból egy újabb „voice” csalogatható elő.

E-II M-I THRU NT DEEP CANDY APPLE RED SATIN Az új E-II M-I Thru NT igazi sallangmentes rockgépezet, melynek remekbeszabott egyszerűségét ellensúlyozza a látványos Deep Candy Apple Red Satin finish. Ez a gitár is testen átmenő nyakú konstrukció, az égerfa testen itt is háromrétegű juharfa nyak „halad át”. Az ébenfa fogólap 24 XJ érintőnek ad helyet, a felső nyereg anyaga természetesen csont. A szerelvények itt is a felső ligát képviselik: satus Gotoh kulcsok, testen átmenő húrozáshoz készült Gotoh TOM húrláb és Dunlop hevedertartók. Az elektronikát egy agresszív hangzású, aktív EMG 81 pickuppal és egy hangerő gombbal oldották meg, úgyhogy sok tekergetni való nincs, játszani kell!

E-II SN-2 NEBULA BLACK BURST Az E-II SN-2 egy csavarozott nyakú hagyományos gitár fazont maxol ki minden szempontból, hogy a mai zenei stílusokban tökéleset nyújtó gitárt adjon a profik kezébe. Az égerfa testre csomós juharfa top került, a vékony „U” profilú juharfa nyakra ébenfa fogólapot ragasztottak, ami 24 XJ érintőnek ad helyet, gitár skálahossza 25,5 inch. Olyan felsőkategóriás szerelvények teszik tökéletessé ezt a gitárt, mint a Floyd Rose Original SE tremolós húrláb, satus felső nyereg, satus Gotoh húrgépek és Dunlop hevedertartók. A közvetlenül testre erősített két Bare Knuckle Aftermath Battleworn pickup erőteljes és gyors indítású mélyeket, zúzós közepeket produkál, és szépen szólaltatja meg a kivételesen gyors riffeket a felső tartományokban. A gitárt látványos Nebula Black Burst finish-sel hozzák forgalomba.

Akkor ennyi lenne 2021-re?

Nem, a gyártó még számos új gitárt és basszust fog az év folyamán bemutatni. Ezek között lesznek ESP USA és új Signature modellek, valamint új ESP Original és ESP Exhibition Limited sorozatú gitárok is. Figyeljétek az https://www.espguitars.com/ oldalt! Az ESP/LTD gitárok európai és hazai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó