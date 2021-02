Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » ESP/LTD 2021-es új modellek 2. rész ESP/LTD 2021-es új modellek 2. rész Ideje, hogy a 2021-es új és frissített ESP/LTD gitárok és basszusok bemutatását folytassuk. Az új ESP USA, ESP E-II modellekkel sorozatunk következő, 3. részben fogunk foglalkozni.

Új és frissített LTD Signature gitárok JM-II BLACK SHADOW BURST Az egyik leginkább várt új Signature Series gitár Josh Middleton, az elismert és nagy hatással bíró angliai progresszív Sylosis és Architects metal/metalcore bandák gitárosa számára készült. Új LTD Signature Series JM-II gitárja égerfa testén látványos mintázott juhar topot visel, lenyűgöző Black Shadow Burst finish-sel megkoronázva. A vékony U profilú, csavarozott nyak anyagát háromrétegű égetett juharfa adja, melyre makasszar-ébenfa fogólap került 24 XJ rozsdamentes acél érintővel. A gitárt két Fishman Fluence Modern Humbucker hajtja, Alnico mágneses a nyaknál, kerámia mágneses a hídnál. Az elektronikát egy-egy hangerő és hangszín potival, egy pickup váltóval és a tónus potin elhelyezett push-pull kapcsolóval kezelhetjük. Hardverek terén is felsőkategóriás összetevőket kapott a hangszer: süllyesztett Gotoh TOM húrláb, testen átmenő húrozáshoz, valamint LTD satus hangolókulcsok, mindez fekete színben.

MSV-1 OLYMPIC WHITE



Mike Schleibaum, a washingtoni melodic death metal banda, a Darkest Hour gitárosa már jó ideje ESP előadó, ő is új Signature Series gitárral büszkélkedhet az LTD MSV-1 személyében. Az új modell az ESP Arrow formájára épül, testen átmenő nyakú konstrukció, mahagónifa testtel, melyre juharfa top került. A vékony U profilú, háromrétegű juharfa nyakra itt is makasszar-ébenfa fogólapot ragasztottak, ami 24 XJ rozsdamentes acél érintőnek ad helyet. Az elektronikát nem bonyolították túl, a gitáron egyetlen aktív EMG JH (James Hetfield) csiszolt króm borítású pickup található, amit egy hangerő gombbal kezelhetünk. Ezt a modellt Floyd Rose 1000 tremolós húrlábbal, valamint Grover hangolókulcsokkal szerelték fel és Olympic White színben kapható. MAX-200 RPR MILITARY GREEN SATIN Már létező Signature Series gitárok is kaptak frissítést, így például Max Cavalera (Soulfly, Cavalera Conspiracy) LTD MAX-200 RPR gitárja most már selyemfényű Military Green színben is elérhető. Ez a modell amerikai hárs testtel, csavarozott juharfa nyakkal készül és egy nagy kimenő jelet leadó ESP Designed LH-150 humbucker pickup szett hajtja. Az égetett jatoba fogólapot 22 XJ érintő osztja fel, a húrláb és húrtartó fix TOM rendszerű, és LTD hangolókulcsokat kapott.

SPARROWHAWK BLACK A Sparrowhawk az LTD Signature sorozatú modellje, mely Bill Kelliher, a népszerű amerikai metal banda, a Mastodon gitárosának nevéhez fűződik. A mélyen beragasztott nyakú (set-thru) konstrukció teste mahagóniból készült, juharfa tetőlappal, háromrétegű juharfa nyakkal. Makasszar-ébenfa fogólap, 22 XJ érintő, Tonepros Locking TOM húrláb és húrtartó, satus LTD kulcsok jellemzik ezt a spéci modellt, ami 2021-től már aranyszínű tokozású Seymour Duncan Distortion pickup szettel, fekete színben is kapható. Még egy új Black Metal sorozatú modell

EX BLACK METAL BLACK SATIN Habár már több új 2021-es frissítést bemutattunk az LTD Black Metal sorozatból, még egyet kihozott a gyártó. Tulajdonképpen közkívánatra jelent meg az EX Black Metal, set-thru (mélyen ragasztott) nyakú konstrukciójú mahagóni testű gitár, vékony U profilú háromrétegű juhar nyakkal, makasszar-ében fogólappal, 22 XJ érintővel. A fogólapon nem láthatunk pozíciójelölőket, a fogólap oldalán elhelyezett fluoreszkáló pontok segítik a tájékozódást, akár a sötét színpadon is. Ahogyan ebben sorozatban megszokhattuk minimalista, de hatásos megoldásokkal találkozhatunk elektronikai téren: egy EMG hangszedő, és egy hangerő poti. TonePros locking húrláb, TOM húrtartó, LTD satus hangolókulcsok teszik teljessé az izgalmas új Black Metal modellt. Teljesen új világ az LTD TL sorozatban TL-7 BLACK A TL sorozat modelljeit azon gitárosok számára találták ki, akiknek akusztikus hangzásra van szükségük, de igényt tartanak egy elektromos gitár játékkényelmére. Az LTD 2021-re kihozott egy valóban figyelemreméltó gitárt, a TL-7-et, az első héthúros modellt ebben a sorozatban. A legmélyebb, általában H-ra hangolt húr megjelenésével a hangszer hangterjedelme megnövekedett, amire bizonyos stílusokban igény lehet. A 25” skálahosszú, mahagóni testű és nyakú hangszer égetett jatoba fogólapja 22 jumbo érintőnek biztosít helyet. A gitár olyan felsőkategóriás összetevőkkel rendelkezik, mint a Graphtech Nubone XB felső nyereg és húrláb nyereg, Grover kulcsok, Fishman SONICORE pickup, és Fishman TL-3 előerősítő, beépített hangológéppel.

További új LTD Deluxe EC sorozatú modellek

A 2021-es új LTD modelleket bemutató írásunk első részében már szó volt az új LTD Deluxe EC sorozatú gitárokról, azóta a gyártó újabb, ebbe a szériába tartozó gitárokat mutatott be. Így ezekről a modellekről is röviden szót ejtünk. EC-1001 TIGER EYE Az LTD Deluxe EC-1001 Tiger Eye mahagóni testén szépséges vöröses lángolt juharfa top díszeleg egészen különleges megjelenést kölcsönözve ennek az EC fazonú gitárnak. A testhez mélyen ragasztott háromrétegű mahagóni nyak csatlakozik, makasszar-ében fogólappal, melyet 24 XJ érintő oszt fel. A gitáron közvetlenül a testre rögzített Fishman Fluence Open Core Classic Humbucker pickupok dolgoznak, kordában tartásuk a pickup váltóval, két hangerő és egy tónus potival történhet, az egyik hangerő és a hangszín gomb push-pull kapcsolóként a pickupok felezésére szolgál. A Tonepros Locking TOM húrláb és húrtartó, valamint az LTD satus hangolókulcsok tartoznak még a fontosabb jellemzők közé. EC-1000FR BLACK SATIN További két, Floyd Rose tremolóval felszerelt EC Series modellt is bemutatott a gyártó, az EC-1000FR Black Satin színben készülő mahagóni testű és mahagóni nyakú gitár szintén Set-Thru konstrukció, makasszar-ébenfa fogólappal, 24 XJ érintővel. Egy aktív EMG 60 / EMG 81 pickup készlet szolgálja ki a gitárt, két hangerő, egy hangszín poti és egy pickup váltó áll rendelkezésünkre a megfelelő hangzás kialakításához. A Floyd Rose 1000SE tremolós húrlábhoz jár a satus felső nyereg, és a Grover hangolókulcsok. EC-1000FR SEE THRU BLACK Ez a modell szinte azonos a fekete színű testvérével, csak a mahagóni testre látványos lángolt juhar top került. További eltérés a két pickup: EMG 66TW a nyaknál, és EMG 57F a húrlábnál, mindkettő csiszolt fekete króm tokkal, ráadásul a nyaki pickupot a hangszín potira applikált push-pull kapcsolóval felezhetjük. Természetesen a Floyd Rose 1000SE tremolós húrláb és a satus felső nyereg itt is jelen van. Dögös basszus frissítések GB-4

VINTAGE WHITE A basszuskínálatban is bővült az újdonságok sora az első részben ismertetett gitárokhoz képest. Az LTD GB-4, melynek mocsári kőris testéhez csavarozott juharfa nyak csatlakozik, már Vintage White színben is elérhető. A juhar fogólap 21 XJ érintőnek biztosít helyet, a vékony U profilú nyak szélessége a felső nyeregnél mindössze 38 mm. A gitárt két Seymour Duncan pickup hajtja: SSB-4 a nyaknál, SSB-4B a húrlábnál. A hangszedők kezelésére egy push-pull Slap kapcsolóval ellátott hangerő potit, egy Balance gombot, egy Middle tekerőt és egy emeletes Bass/Treble potmétert kapunk. Az aranyszínű szerelvények is felsőkategóriát képviselnek, így a réz nyergekkel felszerelt tömör, testen átmenő húrozáshoz készült Gotoh 404BO-4 húrláb és az LTD Vintage húrgépek is. AP-204 DARK METALLIC PURPLE A klasszikus fazonú, elérhető árú AP-204-et már dögös Dark Metallic Purple színben is megvásárolhatjuk. Ez a mahagóni testű, vékony U profilú jávorfa nyakkal szerelt basszus a húrlábnál ESP Designed LDJ, a nyaknál ESP Designed LDP pickupokat kapott. Volume, Balance kezelőgombokkal és egy dupla Treble/Bass potival keverhetjük ki a nekünk tetsző hangzást. A fogólap égetett jatoba fából készült és 21 XJ érintőnek ad helyet. Krómszínű LTD DB-4 húrláb és LTD hangolókulcsok teszik teljessé az összképet. További új LTD Deluxe modellek H-1008B EVERTUNE BLACK SATIN Bár már az 2021-es modelleket bemutató első részben szó volt két LTD Deluxe TE gitárról, most folytatjuk a sort két Evertune húrlábbal szerelt izgalmas gitárral. Az első, a H-1008B EVERTUNE egy igazi fenevad, egy nyolchúros 27 inches menzúrájú bariton gitár, F♯-H-E-A-D-G-H-E hangolással. A gitár mahagóni testére juharfa top került, a nyak háromrétegű juharfából készült. A makasszar-ébenfa fogólapon 24 rozsdamentes acél XJ érintővel találkozunk. A gitáron egy EMG 85-8H nyaki, és egy EMG 81-8H húrláb aktív humbucker szállítja a brutálisan agresszív hangzást. A hangszedőket egy hangerő, egy tónus, gombbal és egy pickup váltóval tarthatjuk kordában. Ez a gitár az egyike azon kevés nyolchúros modelleknek, amely az állandó húrfeszességről gondoskodó EverTune húrlábbal büszkélkedhet. A bariton gitár selyemfényű fekete fényezést kapott, ami a szintén fekete szerelvényekkel tökéletesen harmonizál. TE-1000 EVERTUNE CHARCOAL METALLIC SATIN Bár az LTD Deluxe TE-1000 EverTune teljesen más fazonú, és hathúros modell, a felhasznált hangszerfák (test, nyak, fogólap) megegyeznek a 8 húros bariton gitárnál írtakkal. A set-thru konstrukciójú gitár menzúrája 25,5” és az XJ érintők száma itt is 24. A nyaki pozícióba egy felezhető EMG 60TW-R pickup, a húrlábhoz egy EMG 81 humbucker került. Mindkét pickup aktív, és egy hangerő, egy hangszín potival, valamint egy pickup választóval kezelhetők. A hangszín gombon lévő push-pull kapcsolóval a nyaki hangszedő egyik tekercsét választhatjuk le. Az Evertune (F modell) húrláb mellett satus LTD hangolókulcsok biztosítják a mindig stabil hangolást. A gitár Charcoal Metallic Satin fényezéssel kapható. LTD gitárok új színekben

SN-200 HT CHARCOAL METALLIC SATIN SN-200 HT DARK METALLIC PURPLE SATIN Már majdnem a végére értünk, legalábbis a 2. résznek… A gyártó két új színben is kihozta kedvező árú LTD SN-200 modelljét, amely 2021-ben már Charcoal Metallic Satin és Dark Metallic Purple Satin finish-sel is kapható. A gitárok teste amerikai hársból készült, a nyak és fogólap juharfa. A 25,5 inches menzúrájú modelleken 24 XJ érintőt helyeztek el. A nyaknál egy ESP Designed LH-150N, a húrlábnál egy ESP Designed LH-150B dolgozik, mindkét humbucker a hangszín potin található húzó-nyomó kapcsolóval felezhető. A fix LTD húrláb testen átmenő húrozáshoz készült, a hangolókulcsok is LTD gyártmányúak. VIPER-256 DARK BROWN SUNBURST Az izgalmas double-cutaway offset fazonú Viper-256 is frissült 2021-re, mégpedig egy szemet gyönyörködtető Dark Brown Sunburst lakkozással. A mahagóni testhez háromrétegű mahagóni nyakat ragasztottak, égetett jatoba fogólappal. A fogólap az LTD-től megszokott 24 XJ érintőnek ad helyet. Ezen a gitáron is ugyanazokkal az ESP Designed LH-150 hangszedőkkel találkozunk, mint az SN-200 HT modellen. Az elektronika is ugyanaz, vagyis mindkét humbucker felezhető. Az összképet a fekete pickupok mellett a fekete szerelvények – Tune-o-matic rendszerű húrláb és húrtartó, LTD húrgépek – teszik egyedivé. Az ESP/LTD 2021-es modelljeit bemutató sorozatunkat folytatjuk. Az ESP/LTD gitárok hazai és európai forgalmazója a Sound Service. A 2021-es új ESP/LTD gitárokról szóló sorozatunk 1. részét ITT olvashatod.

