Címlap » Hírek » ESP LTD Black Metal sorozat ESP LTD Black Metal sorozat Az LTD Black Metal sorozatát olyan gitárosoknak ajánlja, akik a legsötétebb hangzásokat kedvelik, és akiknek a 400/1000 modellek sem elég agresszívek. Még az év elején foglalkoztunk a az ESP/LTD új 2018-as modelljeivel, közöttük röviden az új Black Metal sorozattal is. Most ismét visszatérünk rá, hogy kissé részletesebben bemutassuk ezeket a karakteres gitárokat. Minőségben ezek a hangszerek az LTD Deluxe 1000 modelljeihez hasonlóak. Az eltérő forma ellenére a sorozat hangszereinek van pár közös jellemzője, így az egy darab prémium kategóriás pickup, a lenyűgöző, teljesen fekete külső, Black Satin fényezéssel, fekete szerelvényekkel, és az újonnan tervezett fekete LTD logóval a fejrészen. Mindegyik modell Seymour Duncan “Blackened” Black Winter hangszedőt kapott, amit közvetlenül a gitártestre erősítettek, a fogólap makassar ébenfából készült, berakások nélkül, sötétben világító pozíciójelölőkkel az oldalán. A nyakat és a fogólapot is fekete szegélyezés díszíti.

EC Black Metal BLACK SATIN Az EC Black Metal single-cutaway formája a népszerű ESP Eclipse fazonját idézi, teste mahagóniból készült, amihez háromrétegű mahagóni nyak csatlakozik úgynevezett set-thru (mélyen beragasztott) illesztéssel. Ez a konstrukció könnyű hozzáférést enged a 24,75 inches menzúrájú gitár legmagasabb fekvéseihez is. A nyakra makassar ébenfa fogólap került, 24 XJ érintővel, az egységes külsőt hangsúlyozandó koptatólap sincs a hangszeren, és csak egy Volume potmétert tekergethetünk. Fekete Tonepros Locking TOM húrláb és húrtartó, valamint satus LTD hangolókulcsok teszik teljessé a Black Metal megjelenést. A Seymour Duncan úgy jellemezte a Black Winter humbucker hangszedőt, hogy „extrém, mint a skandináv tél”. Ezeket a pickupokat a Black Metal sorozatra hangolták, elképesztően telített, hatékony zúzásra alkalmas, agresszív közepekkel megáldott hangszedőket kaptak a ezek a modellek. Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház

M Black Metal BLACK SATIN Az M-Black Metal az ESP M-I FR modellre épül. A testen átmenő nyakú konstrukció hosszú hangkitartást és jól artikulált, kifejező hangzást eredményez. Az M sorozat híres ergonomikus kialakításáról, könnyű és jól kiegyensúlyozott hangszer. A hangszert teste égerfából készült, az extra vékony „U” profilú nyak anyagát 3 rétegű jávorfa adja. A makassar fogólapon ennél a hangszernél is 24 extra jumbo érintőt találunk. A 25,5 inches skálahosszúságú gitárra Grover hangolókulcsokat szereltek, a felső nyereg satus. A Floyd Rose tremoló is illik a képbe, a legvadabb hajlításokkal és legkeményebb „zuhanó bombázó” effektusokkal kápráztathatjuk el hallgatóinkat, egyszóval ez az energikus hangszer metalra született. Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház Viper-7 Black Metal BLACK SATIN A Viper-7 Black Metal zord megjelenésű héthúros metal gépezet, ami a legsötétebb elképzeléseket is képes megszólaltatni. Ez a modell az ESP Viper double-cutaway formáját örökölte, a test anyagát mahagónifa adja, a set-thru konstrukciójú hangszer menzúrája 25,5 inches. A keskeny „U” profilú mahagóni nyakra 15,75” rádiuszú makassar fogólapot ragasztottak, melyen 24 extra jumbo érintőt találunk, a nyak szélessége a felső nyeregnél 48 mm, amit a héthúros kivitel indokol. Ami a szerelvényeket illeti, LTD satus hangolókulcsok, Tonepros Locking TOM húrláb és húrtartó jellemzik ezt a nem mindennapi hangszert. Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház Az ESP/LTD gitárok hazai és európai forgalmazója a SoundService. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó