A 2020-as évek végén, mikor ezt a cikket írom, a 7 húros bariton gitárok jelenléte a piacon korántsem meglepő, hiszen az utóbbi évtizedben a gitárosok szükségletei, illetve szemlélete a gitározás kapcsán igencsak átalakult, bizonyos zenei berkeken belül.



Amikor a 7 húros gitárok megjelentek a piacon, olyan gitárosoknak köszönhetően, mint Steve Vai, Jeff Loomis a Nevermore-ból vagy akár Head és Munky a KoRn zenekarból, akkor az volt a megszokott, hogy egy 7 húros elektromos gitárnak a legmélyebb hangja a B (H), vagy az A hang volt. Napjainkban azonban korántsem meglepő, ha valaki egészen F#, F vagy akár a standard gitár hangoláshoz képest egy oktávval mélyebb E hangra hangolja a 7 húros hangszerét. Ez a jelenség főleg a modern hangzású metal zenekaroknál van jelen, de nem idegen bizonyos jazz gitárosoktól sem, akik egyben a basszusgitár kíséretet is abszolválhatják ezzel a hangolással. Az említett hangzásokhoz nemcsak egy hetedik húr szükséges, hanem egy megfelelő menzúra hosszúság is, aminek köszönhetően intonációs problémák nélkül megszólaltathatjuk ezeket a mélységeket anélkül, hogy zongorahúr vastagságú gitárhúrt kellene felfűzzünk a hangszerre. Nem meglepő, hogy ezen igények felmérése ismeretében azonnal reagált az egyik világvezető rock/metal gitárgyártó, a kaliforniai ESP Guitars, méghozzá nem is akárhogy!

2014-ben az ESP Standard szériát az E-II vette át, aminek szárnyai alatt meg is jelent a semi-custom ESP Horizon NT-7B újragondolt változata, az E-II Horizon NT-7B matt fekete kivitelben (a későbbiekben pedig hófehér, és szikrázó lila színben is) fordított fejjel. Még a specifikációk ismerete nélkül is arról árulkodik a hangszer megjelenése, hogy egy igazi falbontó, lehangolt metal hangzás céleszközéről van szó. A prémium minőségű tömör égerfa test gondoskodik arról, hogy minden hang konkrétan és teljesen kivehetően jusson el a hallgatóhoz, akár egy teljes zenekari környezetben is. Zseniális lépés volt, hogy nem mahagóni testet használtak, gyanítva azt, hogy úgy is mélyre fogja hangolni a játékos, aki a kezébe veszi ezt a hangszer. A mahagóni testtel már bizonyára olyan tömör lenne az alsófrekvencia tartomány, hogy igencsak nehéz lenne kivenni mi zajlik a gitáron, főleg zenekari környezetben. A testen átmenő konstrukciós, 3 részből álló vékony U profilú nyak juharfából készült, míg a fogólap pedig az ESP-től megszokottan a piacon fellelhető egyik legminőségibb ébenfából. Lélegzetelállító az az ébenfa minőség, amivel az ESP gitároknál találkozhatunk, csodálatos homogén éjfekete fogólap, gyöngyház pozíciójelzőkkel és nyak kontúrral, valamint a 12. bundnál a már jól ismert ESP felirattal, szintén gyöngyház borítással. A 27” hosszú (686 mm) bariton menzúrás fogólapot 24 darab kövér, rozsdamentes extra jumbo érintő osztja fel. A nyereg csontból készült. A fordított fejnek köszönhetően a lehangolásnál fő szerepet kapó húrok a lehető leghosszabb pályán rezonálhatnak, amihez a maximális stabilitást egyrészt a Hipshot húrláb, valamint a Gotoh SG360-07 MG-T satus hangolókulcsok garantálják. A falbontó hangzásért a matt fekete és a hófehér változatnál az aktív elektronikával ellátott EMG 81-7H és az EMG 85-7H hangszedők, míg a szikrázó lila színű modellnél a napjainkban igencsak népszerű Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic és Modern Humbucker Alnico pickupok felelnek. Az utóbbi változat esetében pedig nemcsak egy hangszedő váltó kapcsoló, hangerő és tónus potméter található a testen, hanem a Fishman pickupoknál már megszokott push-pull opcióval ellátott potmétereket kapunk, melyeknek használatával tovább bővülnek hangzási lehetőségeink. Egy szó, mint száz, minden elszánt gitárost csak buzdítani tudok arra, hogy ha teheti, feltétlen kóstoljon bele az ESP Guitars Japánban készült E-II szériájába, hiszen a viszonylag borsos ár mellett egy ízig-vérig minőségi hangszert kapunk, ami egy életre szól. Az ESP gitárok hazai és európai forgalmazója a Sound Service. Hájer Gergő YouTube

