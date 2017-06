Címlap » Hírek » Ernie Ball Music Man Cutlass HSS modell Ernie Ball Music Man Cutlass HSS modell Az Ernie Ball Music Man folytatja Modern Classic hangszereinek innovációját, bemutatták a Cutlass HSS változatát. Múlt évi premierje óta a Cutlass gitár a StingRay-jel együtt az Ernie Ball Music Man Modern Classic sorozatának különösen népszerű tagjának bizonyult. Az Ernie Ball azonban nem pihent a babérjain, a három single-coil hangszedős gitárt hamarosan követte az új HSS konfigurációjú modell, ami még további lehetőségeket biztosít a gitárosok számára. A Cutlass modell továbbfejlesztett vintage karakterű elektronikája, szuper kényelmes és lágy tremoló rendszere, pehelykönnyű égerfa teste mind az üdvözlendő újítások közé sorolható. A Music Man védjegyének számító, felül négy, alul két kulcsos kialakítású meghosszabbított fej, teljesen egyenes húrvezetésével szuper stabil hangolást tesz lehetővé. A gitár minden porcikáján a hibátlan mesterségbeli tudás érződik, ebben hangszerben a régi világ esztétikája és stílusa csodálatosan találkozik a modern jellemzőkkel és a ma elvárható játékkényelemmel. Az egyedi tekercselésű kerámia mágneses Ernie Ball Music Man humbucker hangszedő elhelyezése a húrlábnál újabb sound karakterek felfedezésére csábítja a gitárosokat. Egyike a legszembetűnőbb előnyöknek, hogy a húrláb pickup önmagában is tiszta és zajmentes jelet ad le még nagy hangerőnél is. Ugyanakkor lévén humbucker pickup, nagyobb kimenő jelet produkál, ami előnyös akár tiszta, akár torzítós csatornát használunk. Összefoglalva, a Cutlass HSS lehetővé teszi, hogy mindkét hangzásvilág előnyeit élvezzük: a klasszikus, vintage single-coil hangzást a nyaki és a középső hangszedők használatával, valamint a dögösebb, nagyobb kimenetű jelet a húrláb hangszedő használatával. De ne ragadjunk le egyiknél, vagy másiknál sem, élvezzük mindkettőt!

Eltekintve a húrláb humbuckertől a Cutlass HSS-t ugyanazok az összetevők jellemzik, mint az eredeti Cutlasst: válogatott jávorfa nyak, jávorfa vagy rózsafa fogólappal, melyen 22 rozsdamenetes acél érintőt találunk. A nyakat öt csavarral rögzítették a testhez, a szépen elsimított nyakillesztés lágy átmenetet képez a nyak és a test között. Az új, széles spektrumú Music Man® "Silent Circuit" zajcsökkentő technológia és a transzparens pufferelt kimenet csökkentik a zajt, ugyanakkor a középső vagy nyaki pickupokat használva hamisítatlan, eredeti single-coil hangzást élvezhetünk. További információk és árak: Hangszerdiszkont.hu