Címlap » Hírek » Ernie Ball Music Man 30. évfordulós basszusgitár Ernie Ball Music Man 30. évfordulós basszusgitár Az Ernie Ball Music Man, egyike a világ prémium kategóriás gitárokat és basszusokat gyártó cégeinek, a napokban jelentette be új 30th-Anniversary StingRay5 basszusgitárját. Az Ernie Ball Music Man által tervezett első basszusgitár – a StingRay 5 – 1987-ben jelent meg, és szinte ipari szabványnak számít azóta is az öthúros basszusok világában. Erőteljes, ütős hangjával, a különböző pickup-variációk nyújtotta sokoldalúságával, valamint kényelmes testformájával, a StingRay5 kielégíti még a legigényesebb basszerosok igényeit is. Az új, 30. évfordulós kiadás áttetsző krémszínű lakkozást és vörös, teknőcmintás koptatólapot kapott, a test kőrisfából, a nyak hőkezelt, mintázott jávorfából készült. Választhatunk a jávorfa és a rózsafa fogólap között, mindkettőt fehér szegélyezés díszíti, a fogólapon rozsdamentes acél érintőket és fehér pont pozíciójelölőket láthatunk. Az előerősítőt és az egyedi humbucker pickupot kifejezetten erre a jubileumi modellre tervezték, és ahogy a cégnél mondják: „ez az elektronika garantálja mind az ütős, mind a jól artikulált, konkrét basszus hangot.” Minden egyes gitárhoz kézzel írt eredetiséget igazoló tanúsítvány jár, ami a 2 400 dolláros minimum ár mellett nem meglepő. Az Ernie Ball Music Man 30th-Anniversary StingRay5 gitárra március 3-tól vesznek fel előrendeléseket. Az alábbi videón egy 2 pickupos széria Ernie Ball Music Man StingRay 5 basszust látunk. További információk: Music Man Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó