Előzetes az Ibanez gitárok 2020-as újdonságaiból Előzetes az Ibanez gitárok 2020-as újdonságaiból Izgalmas színek, új pickup opciók, és egzotikus tetőlapok jellemzik a 2020-as téli NAMM Show-n debütáló Ibanez gitárokat. Már csak pár nap és kezdődik a világ talán legnagyobb hangszerbemutatója, a téli NAMM Show a kaliforniai Anaheimben. A gyártók némelyike, csak a kiállításon rukkol elő az újdonságokkal, mások pedig előtte pár nappal, héttel csepegtetik az információkat. Közéjük tartozik a japán gitárgyártó óriás, az Ibanez is. Lássuk, mit kínálnak 2020-ra! Az Ibanez – leszámítva néhány különlegességet és a signature modelleket – az elektromos gitárok terén elsősorban az AZ és RG családjának bővítésével kezdi a 2020-as évet. Az új modellek között találunk néhány valódi érdekességet, olyan tetőlapokat és finish-eket, amiket korábban nem láthattunk Ibanez gitárokon. AZ Premium sorozat

AZ226PB Premium

Az Ibanez öt új AZ Premium modellel jelentkezik, melyeknél az első három modellnél közös jellemző a szebbnél szebb mintázatú hangszerfából készült tetőlap. Az AZ226PB (Cerulean Blue Burst finish) és az AZ242PB (Charcoal Black Burst finish) – ahogy a betűjel is mutatja – Poplar Burl, vagyis csomós nyárfa tetőlappal büszkélkedhetnek. Egyéb téren az AZ Premium hagyományait viszik tovább: hársfa test, hőkezelt jávorfa nyak, Seymour Duncan Hyperion pickupok, és Gotoh szerelvények. Amiben eltér a két modell egymástól, az a pickup konfiguráció, illetve az érintők száma, ami az első modellnél 22, míg az utóbbinál 24. Az AZ226PB modellen HSS pickup kiosztást figyelhetünk meg, mindhárom hangszedő passzív, Alnico mágneses Seymour Duncan Hyperion, a húrlábnál egy humbuckerrel. A dyna-MIX 9 elektronikának köszönhetően, egy mini kapcsolóval könnyedén válthatunk a humbucker és single-coil állás között, ráadásul az egyik állásban a két single-coil hangszedővel humbucker hangzást is emulálhatunk.

AZ242PB Premium Az AZ242PB modellen a két Seymour Duncan Hyperion passzív humbuckert egy hangerő és egy hangszín gombbal, valamint az ötállású pickup-váltóval kezelhetjük. Az így kapott öt variáció a dyna-MIX 10 rendszernek köszönhetően Tap módban – amit egy apró Alter kapcsolóval aktiválhatunk – további 5 variációval bővül. Ebben az állásban akár tökéletes single-coil hangzást is kaphatunk, annak ellenére, hogy két humbucker dolgozik a gitáron.

AZ224BCG Premium Az AZ224BCG esetében az amerikai hárs testre bocote (mexikói rózsafa) tető került. A bocote tömör szerkezete miatt nagyszerű hangkitartással és gyors felfutással rendelkező hangszerfa. Az egzotikus bocote tető Deep Espresso Burst fényezést kapott. Ennek a modellnek a pickup kiosztása szintén HSS, elektronikája megegyezik az AZ226PB modellével.

AZ226 Premium A következő újdonság az AZ226 annyiban eltér az eddig ismertetett modellektől, hogy nem kapott különleges fedlapot, viszont látványos fekete színben pompázik. A pickup kiosztás itt is HSS, és dyna-MIX 9 rendszerrel kezelhetjük a három hangszedőt.

AZ242 Premium A Sea Foam Green Matte színű Ibanez AZ242 is amerikai hárs testtel készül, amelyhez hőkezelt juhar fogólappal ellátott juharfa nyak csatlakozik. Az érintők számára a többi modellhez hasonlóan itt is a típusjelzésben található 22 vagy 24 utal. A gitárt két Seymour Duncan Hyperion humbuckerrel gyártják, melyeket a dyna-MIX 10 rendszerrel kezelhetünk. Mindegyik új AZ Premium modellen Gotoh T1502 tremolós húrláb és Gotoh MG-T satus hangolókulcsok könnyítik meg a gitáros életét. AZ Prestige sorozat



AZ2202A Prestige Az előkelőbb Prestige családban két új gitárt mutatunk be az AZ2202A Prestige és az AZ2204B Prestige modelleket. A kőris testtel készülő gitár jávorfa nyaka és fogólapja is a drágább Ibanez gitároknál alkalmazott S-Tech hőkezelési eljáráson esett át, amit a Sendai Technologies cég végez el Japánban, és amitől a fa sokkal ellenállóbb lesz a nedvességgel szemben, valamint nő a stabilitása, és szép sötét árnyalatot kap. Ezt a hangszert is két Seymour Duncan Hyperion humbucker hajtja, melyeket a dyna-MIX 10 elektronikával kezelhetünk. AZ2204B Prestige A másodikként említett AZ2204B Prestige modell teste égerfából készült, a nyak és a fogólap ennél a gitárnál is S-Tech hőkezelt jávorfa. A pickup konfiguráció HSS, a három Seymour Duncan Hyperion hangszedőt itt a dyna-MIX 9 rendszerrel kezelhetjük. A gitár dögös fekete színét a fekete koptatólap és króm hardverek szépen egészítik ki. RG Premium sorozat

RG6PPBFX Premium

Áttérve az RG sorozatra, először a limitált kiadású RG6PPBFX Premium gitárt említjük meg. Az amerikai hársfa testre 7 mm vastag csomós nyárfa tetőlap került, a testhez 11 rétegű jávor /diófa / bíborfa nyak csatlakozik, az ébenfa fogólapon 24 EVO Gold érintőt találunk, fogólap oldalán pedig fluoreszkáló pozíciójelölők segítik a tájékozódást. Kiemeljük az un. Mono-rail hidat, melynél a szeparált húrlábak tisztább játékra adnak lehetőséget, nem adódik át közvetlenül a rezgés egyik húrról a másikra, és az egyes húrok hangkitartása is kedvezőbb. A húrláb és a többi szerelvény is aranyszínű, ami szépen illeszkedik az arany szegéllyel ellátott Tropical Seafloor lakkozás nyújtotta összképhez. Ami az elektronikát illeti, ezen a hangszeren két passzív Bare Knuckle Aftermath hangszedő továbbítja a hangot, melyeket egy hangerő potival, egy háromállású pickupváltóval és egy Coil Tap (tekercsleválasztó) kapcsolóval kezelhetünk.

RG1127PBZ Premium Az RG1127PBFX az RG1121PB héthúros verziója ugyanazokkal a faanyagokkal, érintőkkel és a DiMarzio Fusion Edge hangszedők héthúros gitárra készült változatával. A húrláb ennél a modellnél is a fix Mono-rail bridge, azonban ez a modell csak Caribbean Islet Flat finish-sel kapható. Hamarosan részletesebb információkkal és hazai árakkal is jelentkezünk! Az Ibanez gitárok hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.