Kipróbáltuk a D’Angelico Premier SS 2018 Ocean Turquoise gitárt, és összehasonlítottuk a brand más, új modelljeivel. D’Angelico Premier SS 2018 Ocean Turquoise, de csak a baoldali Stop-Bar húrtartós, a másik eltérő kivitelú húrtartót kapott A D’Angelico gitárok története egészen a 30-as évekig nyúlik vissza, amikor is New York olasz negyedében John D’Angelico megnyitotta gitárkészítő műhelyét. A 40-es években már a világ egyik legjobb archtop gitárkészítőjeként emlegették John nevét. Több nagynevű gitárgyártó cég megkereste, hogy dolgozzon nekik, illetve, hogy „beszállnának a boltba”, de D’Angelico kitartott az önállóság mellett. Mindig nagyon kis létszámú csapata volt, lényegében egy-két emberrel dolgozott, megtartva az általa kitűzött minőségi normákat. A hatvanas évek közepétől, D’Angelico halálával a márka egyre inkább feledésbe merült. 2011-ben történt a nagy visszatérés, amikor egy új management vette meg a brandet, és a régi, autentikus szellemiséget követve újabb virágzás felé indította a vállalatot.



A D’Angelico elektromos gitárjain belül jelenleg négy árkategóriát különböztetünk meg: Premier, Excel, Deluxe és Master built. Ezek rendre növekvő árkategóriákat jelentenek a relatíve olcsóbb (két- háromszázezres) hangszerektől a több millió forint értékű példányokig. Jelen írásunkban a D’Angelico Premier SS gitárt vesszük jobban szemügyre. D’Angelico Premier SS 2018 stop-bar tailpiece, Ocean Turquoise Kidolgozás, design

Már a hangszer első kézbevételekor meglepődtem a minőségen. A márka belépő kategóriájú hangszere egyáltalán nem tűnik alapszintnek. A nyak nagyon kényelmes, a hangszerösszerakás igényes. A húrnyomás gyárilag megfelelően be van állítva, gyakorlatilag a gitárt már újonnan megvásárolva, a tokból előszedve is koncert kész állapotban találjuk. Ez a fajta igényesség nagyon ritka, sok más márka esetében, még az USA-ban gyártott modelleknél sem jellemző ez a gondosság. A gitárok fejformája általában olyan jellemző, mely egy-egy márka védjegyének számít, nincsen ez másképp a D’Angelico markáns, egyedi dizájnja esetében sem. A sajátos geometriával rendelkező míves kidolgozás, a króm díszítőelemmel rendelkező korona-szerű csúcs meglehetősen vintage-érzetű, ugyanakkor unikumnak is mondható a fejformák között. A test üreges, közepesen vastag, ami annyit tesz, hogy valahol a Gibson ES-335 és az L5 között helyezkedik el. Körülbelül a Gretsch gitárok vastagságához hasonlítható. Hang

Több D’Angelico modellt kipróbálva ennek a hangszernek volt a legnagyobb a jelszintje. Hozzám ez a hangszer állt a legközelebb talán éppen a konkrétabb, harapósabbnak tűnő hangja miatt. Félreértés ne essék, azért itt egy egyértelműen vintage-jellegű hangszerről beszélhetünk, az agresszivitása relatív, csak a társaihoz képest értendő. Sok stílusra kiválóan használható, de alapvetően a jazz-blues tengelyből fakadó stílusokra a legalkalmasabb. Nyaki állásban kerek, meleg hangú, de korántsem annyira fedett, mint egy kifejezetten jazzre fejlesztett gitár, mint például a D'Angelico Premier EXL-1, Champagne. D'Angelico Premier EXL-1, Champagne Ez utóbbi egy behatároltabb stílusra használható, igazi autentikus jazz gitár (jóval vastagabb testtel, egy darab nyaki hangszedővel, és az utánozhatatlan akusztikus-közeli jazz-hanggal). Visszatérve a Premier SS hangszedőinek középállására: a gitár itt egy nagyon jól artikulált kopogós, már-már funky-ra is alkalmas fényű hanggal rendelkezik. Blues-ra, country-ra, rockabilly-re viszont egyértelműen kiváló. Akárcsak a hídi állás, melyet önmagában használva is kiválóan alkalmazható a fent említett stílusokra. Jelszintben a három állás eléggé kiegyenlített, nincsen halkulás nyaki állásban, és nincsen nagy kiugrás, ha csak a hídi hangszedőre váltunk. D'Angelico Premier Brighton, Black

Összehasonlítás más modellekkel



Fent már egy említettük a Premier EXL-1 jazz-gitárt, most pedig mellé állítunk másik két D’Angelico gitárt összehasonlításképpen. Volt alkalmam kipróbálni a D'Angelico Premier Brighton, Black névre hallgató modellt is, mely a Premier széria egy kisebb, tömörtestű tagja. Meglepő módón fedettebb hangja volt, mint a Premier SS modellnek, kevésbé volt konkrét humbucker állásban. Azonban ez a hangszer rendelkezik két push-pull potméterrel, melyekkel a két hangszedőt külön-külön, egymástól függetlenül felezhetjük. Felezett állásban megnyílik a Telecaster-szerű világ, és itt már megjön a kellemesen fényes hang is. Azonban a két állás (felezett, illetve humbucker) között eléggé szignifikáns hangerőkülönbség van. D'Angelico Excel DC 2018 stop-bar tailpiece, Grey Black Az említett hangszerek mellett még kipróbáltam az eggyel magasabb kategóriából származó D'Angelico Excel DC 2018 stop-bar tailpiece, Grey Black modellt is. Külsőre, színre egyértelműen ez volt a legtetszetősebb az összes közül. Ő is rendelkezik felező push-pull potméterekkel, tehát valahol egyesíti a Premier SS, és a Brighton jó tulajdonságait. Az SS-hez képest összességében jólfésültebb hangja van, kevésbé agresszív. Az utóbbi három hangszer nyakprofilja eléggé közel áll egymáshoz (csak a Premier EXL-1 nyaka lóg ki a sorból, mely vastagabb ezeknél), de mindegyiké nagyon kényelmes.



Ajánlás A D’Angelico gitárok „olcsóbb” modelljei is igazán minőségi hangszerek. Bőven alkalmasak a profi szintű produkciókra is. Forma- és hangzásvilágukban a vintage érzés jellemző rájuk. Akihez közel áll ez az autentikus archtop, semi-hollow formavilág, és a jazz-blues-country-rockabilly vonalon mozog, annak akár életre szóló társat is jelenthet egy D’Angelico gitár. D’Angelico Premier SS 2018 stop-bar tailpiece, Ocean Turquoise adatok



Ár: 266 900 Ft Forgalmazó: Mezzoforte Hangszeráruház Felületi finish: matt Test típus: Semi-Hollow, Singlecut Fedlap: Juhar Hátlap: Juhar Kávák: Juhar Nyak: Juhar, C profil Menzúra: 635 mm Nullás húrláb szélessége: 42,8 mm Fogólap: ovangkol, 22 érintővel Hangszedők: 1x Seymour Duncan Designed HB-102, 1x Seymour Duncan Designed HB-101 Elektronika: 2x Volume, 2x Tone, 3 állású pu. váltó Húrláb: Fix húrláb Hangoló: Rotomatic Stairstep Hardver: Króm Tartozék: Tok További információk és árak Mezzoforte Hangszeráruház.