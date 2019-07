Címlap » Tesztek » Gitár » Eddie Van Halen bemutatta új 5150 sorozatú gitárjait Eddie Van Halen bemutatta új 5150 sorozatú gitárjait Az EVH Gears a nyári NAMM Show alkalmából jelentette be új gitár sorozatát, az 5150-et, Van Halen gitárcégének legfrissebb modelljeit. EVH 5150 Deluxe Tobacco Burst Az új 5150-es sorozat modelljei a stílus és megszólalás teljes összhangját képviselik, és akár az eredeti, 1984-ben bemutatott nagy kedvenc, csíkos Van Halen modell mai reinkarnációi is lehetnének. A csíkok most félretéve, az 5150 Deluxe habos juhar topja látványos Tobacco Sunburst vagy Transparent Blue Burst finish-sel büszkélkedhet. EVH 5150 Deluxe Transparent Blue

Elődjéhez hasonlóan az 5150 Deluxe kissé módosított Strat® fazonú amerikai hársfa testtel készül, a szarvaknál mélyebb ívvel, a maximális játékkényelem érdekében. A grafittal megerősített negyedfűrészelt jávorfából készült nyak kényelmes, módosított „C” profillal rendelkezik, olajbázisú, kézzel bedörzsölt poliuretán finish-t kapott, és EVH logóval díszített, jellegzetes „hokiütő” fazonú fejben végződik. A kényelmes és gyors játékra tervezett ébenfa fogólap rádiusza 12”-16” között változik, 22 jumbo érintőnek ad helyet, és a merevítő pálca állítócsavarját is itt a nyakillesztésnél találjuk. EVH 5150 Standard Satin Primer Gray Míg a csíkos eredeti modellre csak egy humbucker húrláb pickupot szereltek, az új 5150 Deluxe HH pickup kiosztású. A hangszedőket a könnyen elérhető háromállású pickupváltóval, valamint az egyedi tervezésű, könnyű járású EVH hangerő pomtéterrel, és a kissé nehezített járású hangszíngombbal kezelhetjük. A szintén egyedi tervezésű EVH® Wolfgang® Alnico 2 Humbucker húrláb pickup produkálja a kellően ütős, jól artikulált, hosszú lecsengésű soundot, míg az EVH Wolfgang nyaki hangszedő a mellbevágó, végtelen hangkitartású overdive-os hangzásokért felel, anélkül, hogy lejjebb tekert hangerőnél ez bármiben is befolyásolná a kifejező tiszta hangzásokat. EVH 5150 Standard Rocket Red Az 5150 Deluxe-on egy „zuhanó bombázó minősítéssel” rendelkező, EVH®-Branded Floyd Rose® Locking tremolós húrláb is pompázik. Mindegyik húrtartó-nyereg szorító- és finomhangoló csavarokkal felszerelt, az alsó E húrnál kiegészítve a szabadalmazott EVH D-Tuna® okossággal, amivel a drop-D és a normál hangolás között válthatunk egy pillanat alatt. Az új modellt a krómozott Floyd Rose® R3 Locking felső nyereg, és az EVH-branded Gotoh® hangolókulcsok teszik teljessé. A gitár javasolt kiskereskedelmi ára 1 379 dollár. EVH 5150 Standard Matte Army Drab Az 5150 Standard modell mindazon jellemzőkkel rendelkezik, mint Deluxe testvére, kivéve, hogy erre a gitárra nem került habos juhar top és a fogólap anyagát ébenfa helyett jávorfa adja. Egyébként ugyanazok a hangszedők, EVH®-Branded Floyd Rose® Locking tremolós húrláb, EVH D-Tuna® és minden egyéb extra ezen a modellen is megtalálható. Az 5150 Standard Matte Army Drab, Rocket Red és Satin Primer Gray színekben kerül forgalomba, a javasolt kiskereskedelmi ára 1 241 dollár. További információk, specifikáció: EVG Gear Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó