Cikkünk címszereplője egy eredeti 1952-es Gibson Les Paul Goldtop gitár, mely szinte teljesen megsemmisült abban a tornádóban, ami 2013-ban pusztított az Illinois állambeli Washingtonban.

A hangszer rendkívül siralmas állapotban volt, amikor rátaláltak, és Jared James Nichols blues-rock gitárosnak ajándékozták. Nichols, miután a gitár 2021 áprilisában hozzákerült, Joel Wilkins hangszerkészítő mestert bízta meg a nem éppen kis feladattal, hogy helyrehozza azt, így végül a historikusnak számító gitár ismét egykori fényében pompázik.

A szó szerint viharverte 1952-es Gibson Les Paul Goldtop egyike volt az első valaha gyártott Les Paul modelleknek. Sajnálatos módon azonban elérte a csúfos végzet, amikor 2013-ban egy tornádó gyakorlatilag teljesen tönkretette. Mivel a gitár minden bizonnyal egy lehetett az első 100 Les Paul közül, mely valaha készült, mindenképpen érdemes volt megmenteni. Szerencsére TJ Duckwiler, aki a tornádó pusztítása után rátalált a hangszerre, Jared James Nichols-nak ajándékozta a gitár maradványait. Tekintettel a gitár viharos előéletére, Nichols a Dorothy nevet adta neki, utalva ezzel az „Óz, a nagy varázsló” főszereplőjére, akinek ugyancsak egy tornádó változtatta meg az életét.



„2013. november 17-én óriási tornádó söpört végig az Illinois állambeli Washington településen, elpusztítva mindent, ami az útjába került. Erre a gitárra egy ház előtt, a romok között leltek rá, azóta nem is nyúlt hozzá senki, és még mindig sáros! Sikerült felkutatni az eredeti tulajdonost (akinek a régen elhunyt nagyapjáé volt a gitár), aki áldását adta rá, hogy a hangszer új kezekbe kerüljön” – írta Jared James Nichols Instagram oldalán.

Dorothy restaurálására a JW Restoration cég tulajdonosa, Joel Wilkins kapott megbízást, aki elképesztő munkát végzett ezen a sáros és víz áztatta hangszerroncson. A gitár brazil rózsafából készült fogólappal ellátott új nyakat kapott, Wilkins pedig tornádó alakú motívummal látta el a fej hátoldalát, mely arról árulkodik, micsoda túlélő hangszerről is van szó. Érdekesség, hogy a helyreállítási munkához Joe Bonamassa is hozzájárult, aki néhány eredeti 1952-es alkatrészt adományozott a restauráláshoz. A végeredmény pedig magáért beszél – ez a régi, ’52-es Goldtop szinte jobban mutat, mint új korában. Az alábbi videóban pedig Ti is meghallgathatjátok, hogyan játszik Jared ezen a hamvaiból feltámasztott szépséges gitáron…



Jared egyébként köztudottan nagy szerelmese a Les Paul modelleknek, különösen azoknak, melyeket P90-es pickupokkal láttak el. Epiphone Jared James Nichols Gold Glory gitárjáról ebben cikkben írtunk.