Címlap » Hírek » Debütáltak az új Ernie Ball Family Reserve gitárok Debütáltak az új Ernie Ball Family Reserve gitárok Az Ernie Ball bejelentette az új Ball Family Reserve modelleket: Cutlass SSS, Bongo 6HH Albert Lee HH. Mint a Family Reserve gitárok esetében mindig, most is erősen limitált mennyiségben kerülnek gyártásra ezek a hangszerek. Minden egyes Ball Family Reserve gitár hordoz valami különleges tulajdonságot, mellyel eltérnek a standard modellektől. Merész lakkozások, válogatott hangszerfa, mindegyik darab egyedi műalkotás, melyek a gyűjtőknek és a különleges hangszerek szerelmeseinek sokat jelenthetnek. Ernie Ball Music Man Cutlass SSS

A Cutlass SSS égerfa teste gyönyörű fehéres „Cornsilk” lakkozást kapott átlátszó poliészter fedőréteggel. A mintázott jávorfa nyakra rózsafa fogólapot ragasztottak, a pozíciójelölők téglalap alakú gyöngyház berakások, a fogólap szélét fehér szegélyezés díszíti. A csavarozott nyakat öt csavarral rögzítették a testhez, érdemes megfigyelni az illesztés ergonomikus kialakítását. (Galéria az oldal tetején.) Az elektronikát egy hangerő és egy hangszín potméterrel, valamint az ötállású pickup-váltóval kezelhetjük. A Schaller satus hangolókulcsokkal ellátott, test színére lakkozott fej front is hozzájárul a hangszer esztétikus és karakteres megjelenéséhez. A gitárból 31 darab készül, listaára 2,799 USD. Ernie Ball Music Man Bongo 6HH

Ha ezt a basszust meglátod, biztos odakapod a fejed… A hathúros, két izmos neodímium mágneses humbuckerrel szerelt gitár nem mindennapi látvány. A hangszer teste hársfából készült, ami egyedi metálzöld fényezést kapott. A szaténfényű, erősen mintázott égetett jávorfa nyakra rózsafa fogólap került, fehér szegélyezéssel. Ugyanez az égetett jávorfa mintázat köszön vissza a hosszúra nyújtott fej front részén. A szépség mögött azonban erő is rejtőzik a négysávos EQ-val rendelkező előerősítőnek köszönhetően. Az elektronikát egy hangerő, egy balansz gombbal – a két hangszedő arányát állítja – és az EQ két emeletes potméterével kezelhetjük. Ebből a basszusból összesen 72 darab készül, a kiskereskedelmi ára 3,349 USD.

Ernie Ball Music Man Albert Lee HH Az Albert Lee HH az eredeti modell tuningolt változata. Maradt a pehelykönnyű mahagóni test, de most csillogó Orange Crush fényezéssel büszkélkedhet, ami némi retró hangulatot kölcsönöz a gitárnak. A szatén fényezésű jávorfa nyakra ébenfa fogólap került, gyöngyház pozíciójelölőkkel, és kézzel illesztett fehér szegélyezéssel. Az Ernie Ball Music Man védjegyének is beillő „4 felül - 2 alul” elrendezésű fej is a testhez illő színben pompázik, a Music Man vintage tremolós húrláb pedig a retró feelinget erősíti. A két egyedi, közepes erősségű jelet leadó DiMarzio humbucker rendkívül széles hangszín palettát biztosít, a vastag, kövér hangzásoktól kezdve a meleg és csilingelő megszólalásig. A két hangszedőt a Volume és Tone potikkal, valamint az ötállású pickup-váltóval kezelhetjük. Ebből a gitárból is mindössze 75 darabot készítenek, kiskereskedelmi ára 3,199 USD. Ezek a gitárok nem olcsók és nagyon kis sorozatban készülnek, ugyanazon okból mutatjuk be őket, amiért a Fender Parallel Universe modelleket, különlegesek, szépek, és mint hangszerész mestermunkák, megérdemlik a figyelmet. További részletek: Ernie Ball Music Man Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó