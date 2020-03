Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Danelectro 59 Divine – retró, vagy Art Deco? Danelectro 59 Divine – retró, vagy Art Deco? A Danelectro bejelentette 59 Divine „double cutaway short horn” fazonú gitárját, mellyel saját, 1959-ben kiadott Deluxe modellje előtt kíván tisztelegni. A Danelectro extravagáns megjelenésű modelljeit anno állítólag az Art Deco művészeti irányzat ihlette. Eredetileg készült belőle „long horn” (hosszú szarvú) és „short horn” (rövid szarvú) változat, az utóbbit olyan gitárosok is használták, mint Rory Gallagher, Jimmy Page, és Eric Clapton. A cég tavaly ünnepelte fennállásnak 60. évfordulóját, ebből az alkalomból jubileumi modelleket is kiadtak, melyekről itt írtunk. Az újrakiadás az eredeti modell sok stílusjegyét megőrizte, de frissítésekkel is találkoztatunk, ilyen pl. a két Vintage 50’s single coil lipstick hangszedő, valamint az új színvariációk. A „lipstick” a fémhengerszerű, rúzs alakú hangszedők beceneve már hosszú évek óta, melyekkel tökéletes country, rockabilly, blues és rock hangzások csalogathatók elő a Danelectro gitárokból. A Danelectro 59 Divine tömör lucfenyőből készült testére sötét diófa top és hátlap, lángolt juhar top és hátlap, vagy krémszínű finish került. A rózsafa fogólap 21 érintőnek ad helyet, fix húrláb, csont felső nyereg és 15:1 áttételű Gotoh kulcsok jellemzik a hangszert. A test első és hátsó élét krémszín-barna szegélyezés díszíti, a kezelőgombok is ezt a színkombinációt tükrözik, és a gitár feje is krémszínben tündököl.





Az eredeti Danelectro Deluxe ott volt a kezdeteknél, és vitathatatlanul egyike az első elektromos gitároknak, melyek segítették a rock and roll megszületését. Az új 59 Devine csak átvette a koncepciót és alkalmassá tette egy csomó stílus megszólaltatására, a surftől, a country-ig a rockabilly-től a blues-ig vagy rockig.

