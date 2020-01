Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » D’Angelico Premier Madison Natural teszt D’Angelico Premier Madison Natural teszt - BORBÉLY TAMÁS -



Még decemberben teszteltük a D’Angelico Premier SS 2018 gitárt, ezúttal a gyártó egy minőségi, de megfizethető akusztikus modelljét vettük szemügyre. Hazánkban talán nem annyira cseng ismerősen a D’Angelico név, mint az egyéb, híresebb amerikai gitárgyártó nevek. Pedig a D’Angelico gitárok története egészen a 30-as évekig nyúlik vissza, amikor is New York olasz negyedében John D’Angelico megnyitotta üzletét. A 40-es években már a világ egyik legjobb archtop gitárkészítőjeként aposztrofálták John nevét, akinek sosem volt célja a nagy mennyiségben történő termelés. Mindig inkább a minőséget tartotta szem előtt. Több nagynevű gitárgyártó cég is megkereste, hogy dolgozzon nekik, illetve, hogy „beszállnának a boltba”, de D’Angelico kitartott az önállóság mellett. Mindig nagyon kis létszámú csapata volt, lényegében egy-két emberrel dolgozott, megtartva az általa kitűzött minőségi normákat. A hatvanas évek közepétől, D’Angelico halálával a márka egyre inkább feledésbe merült. 2011-ben történt a nagy visszatérés, amikor egy új management vette meg a brandet, és a régi, autentikus szellemiséget követve újabb virágzás felé indította a vállalatot.



A D’Angelico akusztikus gitárjain belül jelenleg két szériát különböztetünk meg: Premier, illetve Excel. Az előbbi kategóriába tartoznak a márka relatíve olcsóbb, belépőszintű hangszerei, míg az utóbbi fedi a már magasabb árú példányokat. Jelen írásunkban a D’Angelico Premier Madison Natural gitárt vesszük jobban szemügyre. Kidolgozás, design

Több D’Angelico akusztikus modellt kipróbálva nekem személy szerint egyértelműen a Madison tetszett meg a legjobban. Már az első kézbevételkor is nagyon otthonos érzés volt rajta játszani. A nyakprofil kényelmi megítélése nagyon szubjektív kérdés, de szerintem kijelenthető, hogy a gitárt-forgató emberek túlnyomó többsége ezt a nyakat megfelelően kényelmesnek tartja/tartaná. Véleményem szerint az instant kényelem betudható a jó a gyári beállításnak is. A húrnyomás olyan optimális, hogy gyakorlatilag a gitárt már újonnan megvásárolva, a tokból előszedve is koncert kész állapotban kapjuk. Ez a gondosság nagyon ritka, sok más márka esetében, még az USA-ban gyártott modelleknél sem jellemző. A D’Angelico gitároknál pedig már erre a belépőszintű szériára is kellőképpen odafigyelnek, akárcsak a kidolgozás többi részleténél: a finish, az illesztések, az eldolgozások igényessége mind-mind olyan minőségű, melyet általában magasabb árkategóriájú hangszereknél tapasztalhatunk. A gitárok fejformája általában olyan jellemző, mely egy-egy márka védjegyének számít, nincsen ez másképp a D’Angelico markáns, egyedi design-ja esetében sem. A sajátos geometriával rendelkező míves kidolgozás, a króm díszítőelemmel ellátott korona-szerű csúcs vintage-érzetű, ugyanakkor unikumnak is mondható a fejformák között. Hang

A hangszer hangjára nagyon jellemző a kiegyenlítettség. Szép, kerek mélyek, csilingelő magasak jellemzik. Érdekes módon már a gitár nyers akusztikus (mikrofonozatlan, erősítetlen) hangja is kismértékben kompresszált. Ez a kompresszió azonban olyan kismértékű, hogy alig észrevehető, továbbá jótékony tulajdonságú. Valójában annyit jelent, hogy nem kell erőlködni a hangszer megszólaltatásán, nagyon jól reagál mindenre, magyarán dinamikailag is nagyon jól kiegyenlítettnek mondható. A „jó reagálás” azonban nemcsak a dinamikára jellemző, hanem a hangképzésre is. Kellően érzékeny a különböző játékstílusokra (fingerpicking, pengetővel való akkordozás, stb.), illetve nagyon jól formálható a hangszín azzal, hogy a menzúra mentén hol is pengetünk, hol „támadjuk meg” a húrokat. Összefoglalva kijelenthetjük, hogy nagyon támogatja a kézből jövő sound-ot. Ez a fajta érzékenység kiválóan alkalmassá teszi számos stílusra, és felhasználási területre.

Hangszedője jól használható, az átlag piezo-kristályos hangszedőknél jobbnak mondható, azonban egy perkusszívabb („test-ütögetős”) játékstílusnál, illetve komolyabb, akusztikusgitár-centrikus stúdiófelvételnél nyilván némi mikrofonozási kiegészítést igényel. Ez azonban minden akusztikus gitárra igaz, mely csak piezo hangszedővel rendelkezik. Színpadon, pláne zenekari kontextusban használva bőven elég a saját hangszedője ahhoz, hogy egy jó soundot varázsoljunk belőle a mixben. Ajánlás

A D’Angelico Premier Madison Natural egy igényesen összerakott hangszer, mely túlszárnyalja az árkategóriáját. A cutaway testkiképzéssel ellátott Jumbo test, a kényelmes nyak, a kiegyenlített, de mégis játék-érzékeny hang olyan sokoldalú gitárrá teszik, mely rengeteg stílus lefedésére alkalmas, legyen szó folkról, country-ról, blues-ról, vagy pop zenéről. Mivel a Premier széria tagja, így ár-érték arányban is meglehetősen barátságosnak mondható. Ezen tulajdonságai alapján a D’Angelico Premier Madison megfelelő választás lehet akár a hobbizenészeknek, de akár a profi felhasználóknak is. Technikai adatok: Ára: 159 900 Ft Forgalmazza: Mezzoforte Hangszeráruház Premier széria Testforma: Jumbo, cutaway Fedlap: Tömör sitka fenyő Hát- és oldallap: Mahagóni Nyak: Mahagóni Fogólap és húrláb: Ovangkol Felsőnyereg: Csont Menzúra: 25" Rádiusz: 14" Bundok száma: 20 Hangolókulcsok: Rotomatic Stairstep Hardware: króm Húrok: D'Addario EXP-16 (12-53) Elektronika: D'Angelico előerősítő/EQ/hangoló Szín: Natúr



