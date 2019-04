Címlap » Tesztek » Gitár » Bemutatunk még három Yamaha Revstar gitárt Bemutatunk még három Yamaha Revstar gitárt A Yamaha 2019-ben összesen 5 új modellel bővítette Revstar sorozatának amúgy is rendkívül széles kínálatát. Ebből két gitárról már korábban írtunk, most a további három modellről lesz szó. A Yamaha Revstar gitársorozat négy éve debütált, akkor a cég ezekkel a gitárokkal kívánt reagálni a modern butik gitárokra. Az ötlet az volt, egy olyan gitársorozatot hozzanak létre, melynek egyszerre dögös és retro a megjelenése, és a stílusa valahol a híres Café Racer motorokat idézi. Azóta mi is többször írtunk a Revstar sorozatról, sőt teszteltük is az első példányokat, de a Yamaha nem ült a babérjain, 2019-ben is bővítették ezt a szériát Az újdonságokból két modellt már bemutattunk, most további három Yamaha Revstar gitárról esik szó. Yamaha Revstar 2019 modellek

Az új modellek konstrukciója alapvetően megegyezik: mahagóni test, jávorfa tetőlappal, ragasztott háromrétegű mahagóni nyakkal. Az egyedüli jelentősebb eltérés az RS502TFM és az RS502TFMX modellek esetében tapasztalható, mert itt a mahagóni testre lángolt juhar tető került. Hűen a Revstar vonal esztétikájához, ezeknek a modelleknek is visszafogott a megjelenése, amit szépen egészítenek ki a csiszolt alumínium szerelvények. A színek tompa barna, szürke és kék árnyalatok felé hajlanak, melyek jól harmonizálnak a matt fém húrlábbal, hangolókulcsokkal és szabályzógombokkal. Az új modelleken is megtalálható a Dry Switch kapcsoló, ami valamelyest vágja a mélyeket és kissé single-coil jellegűvé teszi a humbuckerek hangzását. Ezt a funkciót a hangszíngombra szerelt húzó-nyomó kapcsolóval aktiválhatjuk. A Dry Switch a pickup-választó mindegyik állásában működik, vagyis jelentősen megnöveli a hangszín variációkat. Yamaha RS820CR Erre a modellre is érvényesek a fent leírt konstrukciós jellemzők, amit még tudni kell: a fogólap anyaga rózsafa, amire 22 jumbo érintő került, a hangszer menzúrája 24-3/4" (628,6mm) a nyak a műanyag felső nyeregnél 43 mm széles. A nyaki pozícióban VH5n Humbucker/Alnico V, a húrlábnál pedig VH5b Humbucker/Alnico V pickup található. A húrláb fix TonePros AVT-II, a koptatólap alumínium, melynek színe a gitár színkínálatához – Brushed Teal Blue, Brushed Black, Steel Rust, Rusty Rat – igazodik. A nyak fényes, a gitár teste pedig selyemfényű, kézzel csiszolt poliuretán fényezést kapott. Yamaha RS502TFMX

Ennél a modellnél a mahagóni testre lángolt juhar tető került, a nyak itt is háromrétegű mahagóni, rózsafa fogólappal, melyen 22 jumbo érintő található, a koptatólap ezen a modellen háromrétegű fekete műanyag. A gitáron fém tokozású P-90 Type Single Coil /Alnico V pickupok dolgoznak mindkét pozícióban. A Tune-O-Matic húrlábhoz szépen kidolgozott alumínium húrtartó társul. A nyak fényes, a gitár teste pedig selyemfényű, kézzel csiszolt Ash Gray poliuretán finish-t kapott. Yamaha RS502TFM

Ez a gitár szinte az ikertestvére a fenti modellnek, itt is a mahagóni test/lángolt juhar tető kombinációval találkozhatunk. Minden összetevőjében megegyezik az 502TFMX modellel, az eltérés mindössze annyi, hogy a P-90 Type Single Coil /Alnico V pickupok krémszínű műanyag tokozást kaptak, a koptatólap is krémszínű, és a gitár egy kopott farmerre emlékeztető Vintage Japanese Denim selyemfényű finish-t kapott. A Yamaha Revstar sorozata tehát újabb remek gitárokkal bővült. Bár az új modellekkel személyesen nem volt szerencsém találkozni, de az első Revstarokat tesztelve nyugodtan elmondhatom, hogy érdekes, karakteres gitárokat sikerült a Yamahának alkotnia. Ami egy kicsit számomra nehezen követhető, az a típusszámozás. Talán ötletesebb, könnyebben megjegyeztető lett volna, ha a híres Café Racer motorokról kapták volna a nevüket, de persze ez semmit nem von le a kiváló hangszerek értékéből… További információk és hazai árak a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. [ -tkeres- ]