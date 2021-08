Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Bemutatjuk az Ibanez új Quest gitársorozatát Bemutatjuk az Ibanez új Quest gitársorozatát Úgy tűnik az Ibanez nagyon beindította a rakétákat a nyár folyamán, hiszen alig telt el pár hét azóta, hogy bejelentették az Iron Label vonal újraindítását, máris egy kivételesen dögös megjelenésű sorozattal lepték meg a gitárosokat. Bár a gyártó fejnélküli EHB basszusgitárjai már meglehetős népszerűségre tettek szert, a hathúrosok között a Quest sorozat tagjai az első fejnélküli Ibanez modellek. De ahogyan az majd a továbbiakban kiderül, itt nem pusztán a headless fazon tekinthető újdonságnak. A Quest szériában olyan újdonságok jönnek szembe, mint az egyedi tervezésű R1 single coil és Q58 humbucker hangszedők, az újonnan fejlesztett Mono-Tune húrláb és a szintén egyedi tervezésű satus húrrögzítő mechanika. Ez a sorozat meglehetősen sokszínű, és a különböző modellek – a sok közös jellemző ellenére – számos lényeges ponton eltérnek egymástól, vagyis a gyártó nemcsak a modern és technikás játékra fókuszáló gitárosokat veszi célba, hanem stílustól függetlenül bármilyen gitárost, akinek korábban eszébe nem jutott, hogy fejnélküli gitáron játsszon. Külön érdekesség, hogy nem egy már meglévő gitár fejnélküli változatát hozta ki a cég, hanem az alapoktól gondosan megtervezett, teljesen új konstrukciót. A Quest sorozat pillanatnyilag hat modellt sorakoztat fel, valamint egy signature gitárt, ami Ichika Nito japán gitáros nevéhez fűződik. Ezzel a hangszerrel egy külön cikkben foglalkozunk, most nézzük a Quest család modelljeit! Q52-LBM

A Quest modelleknek számos közös jellemzője akad, ilyen a nyatoh fából készült test (Délkelet-Ázsiában honos szép mintázatú keményfa), amit egyébként az új Iron Label gitároknál is előszeretettel használt az Ibanez. A testhez Wizard C profilú, három részből álló hőkezelt juhar / bubinga nyakat csavaroztak, melyre hőkezelt madárszemes juharfa fogólap került, aminek az oldalán – mindegyik modellnél – fluoreszkáló pontok segítik a tájékozódást. A fogólapot 24 Jescar EVO Gold érintő osztja fel, melyek tartósságuk mellett arról ismertek, hogy megkönnyítik a hajlításokat. A nyak szélessége a felső nyeregnél 42 mm, a fogólap rádiusza 12”, a gitár menzúrája 648 mm, vagyis 25,5 inch. A nyaki, és a húrláb pozícióba egy-egy passzív, kerámia mágneses Q58 humbuckert szereltek, melyek kivételesen kiegyenlített hangzást, valamint nagy kimenő jel mellett is rendkívül alacsony zajszintet produkálnak, és jó barátságban vannak mind a digitális, mind az analóg effektekkel. A két humbuckert egy hangerő és egy hangszín potival, valamint az ötállású pickup-váltóval vezérelhetjük, az így kapott öt variáció a dyna-MIX 10 rendszernek köszönhetően Tap módban – amit egy apró Alter kapcsolóval aktiválhatunk – további 5 variációval bővül. Ebben az állásban akár tökéletes single-coil hangzást is kaphatunk, annak ellenére, hogy két humbucker dolgozik a gitáron. Lévén, hogy a Q52-LBM fejnélküli konstrukció, a szerelvények jelentősen eltérnek a megszokottól. A maga műfajában csúcskategóriát képviselő Ibanez Mono-Tune húrláb és az azt kiegészítő egyedi és egyszerű, egy egységből álló felső húrrögzítő mechanika kivételesen stabil és biztonságos hangolástartást, gyors húrcserét és minimális karbantartást igényelnek. Az Ibanez Mono-Tune húrláb a megszokott híd és húrtartó mellett a hangoló funkcióját is betölti. Ennek a rendszernek köszönhetően könnyedén fél, vagy akár egy egész hanggal lejjebb hangolhatjuk a gitárunkat. A húrmagasság nyergenként állítható, a nyergek „áramvonalas”, kevés anyag felhasználásával történő kialakítása is hozzájárul a gitár különleges hangzásához. A hangszeren nincs koptatólap, a test selyemfényű poliuretán Laser Blue fényezést kapott, az összképet a Cosmo black színű szerelvények teszik teljessé. A Q52-LBM hazai listaára 358 000 forint, amiben egy puha tok is benne van. Q54-BKF és Q54-SFM

Ez a modell a Q52 HSS pickup kiosztású változatának is tekinthető. A felhasznált faanyagok – test, nyak, fogólap – ugyanazok, mint a Q52-nél. A nyak ennél a modellnél is három részből álló Wizard C profilú hőkezelt juhar / bubinga kombinációból készült. Az eltérés a pickup konfigurációban mutatkozik: a húrláb pozícióban itt is egy passzív, kerámia mágneses Q58 humbuckerrel van dolgunk, de középre és a nyakhoz egy-egy szintén passzív, kerámia mágneses R1 single-coil került. Az R1 / Q58 pickup összeállítást kifejezetten ezekhez a fejnélküli gitárokhoz tervezték, és ezek a hangszedők tiszta, konkrét és kiegyenlített hangzást nyújtanak a teljes frekvencia tartományban. A mélyek erőteljesek, anélkül, hogy mosottak lennének, a magasak pedig fényesek és tiszták, de nem tolakodóak. Ennek köszönhetően egy megszólaló akkord szintén határozott, jól kiegyenlített, minden egyes hang jól értelmezhető. Az elektronika annyiban más, mint az előző modellnél, hogy itt a HSS pickup kiosztás miatt a dyna-MIX 9 rendszerrel van dolgunk, ami kilencféle pickup variációt tesz lehetővé. Ezek között olyan is található, amivel a két single-coil pickup sorba kötésével egy humbucker hangszedő hangját szimulálhatjuk. Ahogy mindegyik Quest modellen, ezen a gitáron is az Ibanez Mono-Tune húrláb és az egy elemből álló satus Ibanez húrrögzítő mechanika alkotják a szerelvények sorát. A Q54 modell kétféle színben Black Flat és Sea Foam Green Matte készül, és ezeken a gitárokon már megjelenik egy izgalmas formájú fekete koptatólap is. Mindkét modell hazai listaára 358 000 forint, amiben egy puha tok is benne van. QX52-BFK

Ahogyan korábban említettük, a Quest sorozat modelljeiben számos közös jellemző található. A QX52-BFK esetében felhasznált hangszerfák megegyeznek az előző modellnél írtakkal. Az eltérés elsősorban a 8 fokos dőlésszögben elhelyezett érintőknél és a Parallel Wizard nyaknál jelentkeznek. A különleges játékmódokat alkalmazó gitárosok kedvelik az enyhén döntött szögben elhelyezett érintőket, mert állítólag a tapping, fingerstyle és a basszusgitárosoktól átvett slap technikának kedvez ez az érintő elhelyezés. A Parallel Wizard nyak 19 mm vastag teljes hosszában, vagyis más nyakprofiloktól eltérően semmit nem változik a vastagsága. Ez a húrokat lefogó bal kéznek lényegesen kellemesebb olyan gitárosok esetében, akik jobban szeretik a gitárt játék közben magasabb pozícióban tartani. dyna-MIX 10 Az elektronika és a szerelvények megegyeznek a Q52-LBM modellnél ismertetettekkel. Minthogy a döntött elhelyezésű érintők miatt a felső nyereg is 8 fokban döntött, az Ibanez Mono-Tune húrláb nyergei is ennek megfelelően lettek rögzítve. A döntött érintő elhelyezés nem összetévesztendő a változó menzúrájú gitárokon látható legyező-szerű érintő elhelyezéssel, ennél a gitárnál minden húrnak 25,5” a skálahossza. Ezen a modellen is Ibanez Mono-Tune húrlábbal és az Ibannez satus húrrögzítő mechanikájával találkozhatunk. A gitár Cosmo black szerelvényeket és selyemfényű fekete poliuretán lakkozást kapott, hazai listaára 358 000 forint, amiben egy puha tok is benne van.

QX54QM-BSM

Ezen a szépséges gitáron is 8 fokos dőlésszögben elhelyezett érintőkkel van dolgunk, de a QX54QM esetében a nyatoh fa testre látványos habos juharfa top került. A Parallel Wizard nyak itt is három részből álló hőkezelt juhar / bubinga kombináció, hőkezelt madárszemes juharfa fogólappal. Az érintők anyaga, száma és az egyéb jellemzők (fogólap rádiusz, skálahossz) megegyeznek a többi Quest gitáréval. Azonban míg a QX52 modellen két humbucker dolgozik, ezt a gitárt a HSS pickup kiosztás jellemzi. A húrlábhoz itt is egy passzív, kerámia mágneses Q58 humbucker került, míg középre és a nyakhoz egy-egy szintén passzív, kerámia mágneses R1 single-coil pickupot szereltek. A HSS pickup kiosztás miatt ezt a modellt is dyna-MIX 9 elektronikával látták el, ami kilencféle pickup variációt tesz lehetővé. Természetesen ezt a modellt is Ibanez Mono-Tune húrlábbal és az egyedi tervezésű Ibanez satus húrrögzítő mechanikával szerelték fel. dyna-MIX 9 A QX54QM-BSM tetőlapja selyemfényű poliuretán Blue Sphere Burst finish-t kapott, míg a test hátoldalán és élein natúr lakkozással találkozhatunk, ami a gitár alsó szarvának szépen megformált ívén is megjelenik, izgalmas kontrasztot alkotva a tetőlap színével. A gitár hazai listaára 393 000 forint, amiben egy puha tok is benne van. QX527PB-ABS

A Quest sorozat legdrágább modellje a döntött érintőkkel rendelkező héthúros QX527PB, ami tulajdonképpen a QX52 héthúros, luxuskivitelű változatának is mondható. A nyatoh fából készült testre ennél a modellnél csomós nyárfa top került, a Parallel Wizard-7 nyak ötrétegű hőkezelt juharfa / bubinga kombináció. A fogólap, érintők száma, anyaga és a gitár skálahossza megegyezik a többi Quest modellével. Hathúros társához hasonlóan ezt a gitárt is két humbucker hajtja: passzív, kerámia mágneses Q58-7 hangszedőt láthatunk nyaknál és a húrláb pozícióban is. A két pickupot a már ismertetett dyna-MIX10 elektronikával kezelhetjük.



