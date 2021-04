Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Bemutatjuk a Paul Reed Smith legsokoldalúbb gitárját Bemutatjuk a Paul Reed Smith legsokoldalúbb gitárját A Paul Reed Smith 513 egy rendkívül sokoldalú hangszer, mely egy apró módosítással a gitárok abszolút svájci bicskájává varázsolható. A modell neve „513”, ami az öt single-coil hangszedőre és a velük elérhető 13 különböző kombinációra utal. A gitár egy szokásos 5 állású pickupváltó kapcsolóval rendelkezik, mellyel gyárilag a tradicionális Strat állásokat érhetjük el. A másik háromállású kapcsoló viszont a nyaknál, illetve a hídnál elhelyezkedő dupla pickupok bekötéséért felelős. Szándékosan írtam „dupla” pickupot, ugyanis ezek különálló, de szorosan egymás mellett elhelyezkedő single coil hangszedők, melyek humbuckerként is használhatók. A háromállású kapcsoló első állásával elérhető, hogy csak az egyik hangszedő szóljon, ekkor nem felezett humbucker, hanem igazi single coil hangot kapunk (ez a nyakhoz, illetve a hídhoz közelebbi, szélső pickupokat aktiválja, a belsőket kikapcsolja). Második állásban a dupla pickupokat vintage (clean) humbuckerként köti össze, ez az elnevezés a kisebb jelszintre utal, harmadik állásban pedig modern (heavy) humbuckerként vannak kötve, ami egy nagyobb jelszintet eredményez. A videóban hallható, saját hangszeremen a gyári 5 állású kapcsoló módosítva lett, így a középső állásban nem a megszokott középső hangszedő van bekötve, hanem a két szélső, melyek további 3 kombinációra képesek a fent említett 3 állású single-humbucker-kapcsolóval. Ez a módosítás kézenfekvő volt, mivel önmagában a középső hangszedő hangját semmilyen hangszeren, illetve zenei szituációban nem szeretem, a két szélső hangszedő együttes használata viszont elengedhetetlen számomra (Telecaster- vagy Les Paul-szerű középső állás). Tehát a gyári bekötéshez képest vesztettem egy általam amúgy sem használt variációt, viszont kaptam helyette három újat, melyeket nagyon szeretek. Így ez a módosított PRS 513 összesen tizenöt különböző sound-ra képes, ezeket mutatom be ebben a videóban. Az alábbi videó pedig a 15-ből egy állást (nyaki hangszedő vintage humbucker módban) mutat be zenei környezetben. Borbély Tamás videóit a Zenész Magazin YouTube csatornáján is megtalálod. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó