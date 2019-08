Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Bemutatjuk a Danelectro három új modelljét Bemutatjuk a Danelectro három új modelljét A Danelectro bejelentett három új modellt, melyből az egyik – DC 59M – a cég hatvanéves jubileumáról hivatott megemlékezni, a másik két modell egyike a 12 húros DC 59X12, és az ötvenes éveket idéző DG 64XT.

A Danelectro szerintem az a gitár, amit már szinte mindenki látott valahol, fotón, filmen, videóban, de többnyire nem tudják, hogy milyen „madár” ez fura jószág. Pedig a Danelectro cég idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, és bár soha nem volt olyan csúcsmodell, mint a Fender, a Gibson, a Gretsch, az Epiphone és társaik, de a Danelectro márka fontos az elektromos gitárok történetében. Az ötvenes években nagyon sok, később sikeres gitáros számára ez jelentette az első elérhető hangszert, de még napjainkban is sokan használják, és most csak a gitármágus Mark Knopfler nevét említjük példának, de korábban Jimmy Page, Eric Clapton és Rory Gallagher is játszott Danelectro gitáron. DC 59M NOS+ Metalflake

Ez a speciális jubileumi kiadás a cég klasszikus zászlóshajójának, a Danelectro Shorthorn modellnek formáját örökölte. A 25”-os skálahosszal rendelkező 21 érintős gitárt 2 NOS+ Lipstick single coil pickuppal látták el. Az elnevezés némi magyarázatra szorul: a NOS jelentése new-old-stock, ami arra utal, hogy a pickup, régebben gyártott, raktáron maradó, eddig fel nem használt alkatrész. Valójában egy pickup esetében ennek nincs sok jelentősége. A „lipstick” pedig a fémhengerszerű, rúzs alakú hangszedők beceneve már hosszú évek óta, melyekkel tökéletes country, rockabilly, blues és rock hangzások csalogathatók elő a jubileumi modellből. A pickupokat két dupla hangerő/hangszín potméterrel, valamint egy háromállású pickup váltóval kezelhetjük, a húrláb un. wraparound (körbefűzős) rendszerű. A gitárt Deep Blue Metalflake és Silver Metalflake színekben gyártják, és valljuk be,mindkettő szemet gyönyörködtető, és jól áll a retró hangulatú hangszernek. A gitár ajánlott kiskereskedelmi ára 499 EUR. DC 59X12

Ez a 12 húros 25 inches menzúrájú modell is Shorthorn fazonú, a húrlábnál 1 dual humbucking Lipstick®, a nyaknál pedig egy P90-jellegű, vintage stílusú, single coil hangszedővel büszkélkedhet. A húrláb pickup coil split (tekercsleválasztás) képességgel rendelkezik, így humbuckerként vagy single coil-ként egyaránt használható, és csengő fényes hangzást biztosít ennek a szemnek és fülnek egyaránt tetszetős hangszernek. A ferdén elhelyezett nyaki single coil pickup a melegebb és lágyabb hangokért felelős. A hangszedőket egy hangerő és egy hangszín gombbal, valamint egy háromállású pickup választóval kezelhetjük, az utóbbi húzó-nyomó kapcsolóként is működik, amivel a coil split funkciót aktiválhatjuk. A fogólapra 21 érintő került, a felső nyereg alumíniumból készült, az öntött alumínium húrláb krómozott, és minden irányban állítható. Ezt a modellt fekete, krémszínű és sötétvörös színekben gyártják, ajánlott kiskereskedelmi ára 519 EUR.

DG 64XT

Végezetül bemutatjuk a DG 64XT modellt, ami az offset fazonú, fordított double cutaway kialakítású, klasszikus, ’50-es évekbeli modell modern reinkarnációja. További formai jellegzetesség a Coca Colás üvegre emlékeztető fejrész, ami a precíziós grafit felső nyereggel együtt teljesen egyenes húrvezetést eredményez, segítve a Wilkinson tremolós húrláb működését. A hangszer menzúrája 24,5 inches, a fogólapra 22 érintő került. Mindhárom modellnél részben üreges testről beszélhetünk, melynek középső blokkja és kávája nyárfából készült erre került a Masonite (préselt falemez) tető- és hátlap. A nyak anyagát jávorfa adja, amire pau ferro fogólapot ragasztottak. A gitár nyaki pozíciójába egy nagy tokozású ferdén elhelyezett single coil került, míg a húrlábnál az ellenkező irányban ferde dual humbucking lipstick dolgozik. A kezelőszervek itt is Master Volume, Master Tone, ami egyben húzó-nyomó kapcsolóként a humbucker tekercsleválasztását is kezeli, valamint a háromállású pickup váltó. A két, ellenkező irányban ferdén elhelyezett hangszedő az offset testformával együtt kicsit különösen mutat, de ha így szól jól, együtt lehet élni ezzel a megoldással. Ezt a modellt fekete, vintage krémszínű és háromtónusú sunburst színben árulják 599 euróért.





További információk: Danelectro

További videók az itt bemutatott gitárokról a Zenész Magazin YouTube csatornáján találhatók. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó