Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Az Ibanez újra kiadta legendás RG565 modelljét Az Ibanez újra kiadta legendás RG565 modelljét 2020 december 1-jén az Ibanez a „legfrissebb” old-school modelljét, az RG565 modellt hívta életre, amely két káprázatos színű gitárban reinkarnálódott a Genesis Collection sorozatban. A híres előd - Ibanez RG550 RG565 Story A most debütáló RG565 Genesis modelleket tekinthetjük a legendás RG550 újragondolt változatának, de mielőtt rátérnénk az új gitárok részletezésére, egy kis Ibanez történelem… Az előd, az RG550 története még 1987-re nyúlik vissza amikor az elektromos gitárok sorában mérföldkőnek számító Ibanez RG550 megjelent. Az RG550 volt az első RG modell, ami a Steve Vai első signature Ibanez gitárjának, a JEM777-nek a formáját örökölte, és úgy mutatták be, mint a JEM777 elérhetőbb alternatíváját. Ezt a gitárt 1987-1994 között gyártották. 2017-ben, a modell 30 éves évfordulóján az Ibanez újra kiadta az RG550 modellt, az alapkonstrukció maradt a régi – hársfa test, ami határozott és jól kiegyenlített hangzást eredményez, a sportos Super Wizard nyak, speciálisan kialakított csavarozott illesztéssel és az Edge tremolós húrláb. De fejlesztésekkel is találkozhattunk a 2017-es újrakiadáson, az eredeti juharfa nyakat ötrétegű juhar/dió nyakra cserélték és a gitár HSH konfigurációban elhelyezett V8 húrláb, S1 középső és V7 nyaki pickupokat kapott. Minthogy az újra bemutatott RG550, és a vele együtt megjelenő RG570, RG521 egyértelműen a kezdetek előtt tisztelegtek, a sorozat a Genesis Collection nevet kapta.

Ibanez RG565

Az 1991-ben már rövid ideig gyártott RG565 modell most két látványos és figyelemfelkető színben, selyemfényű poliuretán lakkozással született újjá ezek az Emerald Green és Fluorescent Orange. Mindkét modell esetében a fej is a test színét viseli, sőt a fogólap pont alakú pozíciójelölő berakásai is ezeket a színeket kapták, és bár ez apróság, a világos juhar fogólappal együtt mégis nagyon feldobja a 25,5 inches menzúrájú hangszer összképét. Az új RG565 a legendás előd testformájával dicsekedhet, a test anyaga maradt a jól bevált hársfa, amihez ötrétegű dió/jávor Super Wizard nyak csatlakozik, a már említett juharfa fogólappal, ami 24 jumbo érintőnek ad helyet. Bármelyik elődöt nézzük, a legnagyobb változással talán az elektronika terén találkozunk. A nyaknál egy kis méretű kerámia mágneses „blade-style” Infinity R humbucker dolgozik, míg a húrlábhoz egy Alnico mágneses V8 humbuckert szereltek. A V8 meleg, mégis jól artikulált szóló pickup, ami szépen hozza a felhangokat és kellően fényes hangzású. Az egy hangerő- és egy hangszíngomb mellett az ötállású pickup-váltóval alakíthatjuk hangzásunkat, ami érdekes pickup kapcsolásokat is lehetővé tesz. Az 1. állásban csak a húrláb humbucker dolgozik, a 2. pozícióban a húrláb és a nyaki pickupok belső tekercsei aktívak. A középső állás nem tartogat meglepetéseket, mindkét hangszedő üzemel. A 4. állásban a nyaki hangszedő tekercsei párhuzamosan kötve dolgoznak, míg az 5. pozícióban csak a nyaki humbucker szól.

Az új RG565 megörökölte elődjeitől a klasszikus Edge tremolós húrlábat, a tremolóval a legakrobatikusabb mutatványokat is nyugodtan végrehajthatjuk, nem kell tartanunk az elhangolódástól. A szerelvények sora a satus felső nyereggel és a Gotoh húrgépekkel válik teljessé. Minden szerelvény fekete színű, még a fejen látható állítópálca takarólemez és a hevedertartók is ezt a színt kapták, a dizájnerek láthatólag nagyon ügyeltek a formák és színek összhangjára. Ennek a Japánban készülő új modellnek minden porcikája gyors játékra született, talán még a korábbihoz képest fordítva álló fej is ezt sugallja. Az Ibanez rendelkezik minden szakértelemmel és tapasztalattal, ami egy igazán jó gitár megalkotásához szükséges, és az RG család darabjai mindig a legkelendőbb modellek közé tartoztak. A frissített elektronikának, jól eltalált színeknek köszönhetően ez a legkedvezőbb árú, Japánban készülő Ibanez elektromos gitár garantáltan sikerre van ítélve.

Az új modellek január második felétől lesznek elérhetők, várható áruk: 335 000 Ft.

Az Ibanez gitárok európai és hazai forgalmazója a MEINL Distribution. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó