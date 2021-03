Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Az Ibanez RG 5000 széria 2021-es újdonságai Az Ibanez RG 5000 széria 2021-es újdonságai Az Ibanez 2021 elején számos sorozatában mutatott be új modelleket, az RG család Axion Label újdonságairól már beszámoltunk, most következzenek az RG 5000-es széria hírei. Az Ibanez RG családot gondolom nem kell különösebben bemutatni, mert talán a legkönnyebben felismerhető, legjellegzetesebb és legkedveltebb széria az Ibanez kínálatában. Általában a metal és hard rock gitárosok kedvencei ezek a gyors játékra született modellek, de bármilyen kísérletező kedvű gitárosnak nagy öröme telhet a hangszerek kivételesen precíz összerakásában, könnyű játszhatóságában, modern megoldásaiban. Az RG 5000 sorozat modelljei az Ibanez RG Prestige széria alá sorolandók be, amely széria a legfejlettebb gyártási technológiát ötvözi a japán mesterségbeli tudással és precizitással. Az RG 5000-es sorozatot úgy is szokták jellemezni, hogy bár a Prestige hangszerek sorát bővíti, ugyanakkor kitölti Prestige és J.Custom szériák közötti űrt. Akárhogy is osztályozzuk ezeket a gitárokat, az kijelenthető, hogy kőkeményen felsőkategóriás modellekről van szó, ami mind tudásukon, mind az árcédulán meglátszik. RG5121-BCF Prestige

Az RG 5000 sorozatú gitárok testének anyaga többnyire a kiváló rezonancia képességgel megáldott, meleg hangzásáról és hosszú hangkitartásáról ismert afrikai mahagónifa, és nincs ez másképp az RG5121 Prestige esetében sem. Az ötrétegű jávorfa-wenge Super Wizard HP nyak szinte védjegye ennek a sorozatnak, de a makasszar-ébenfa fogólappal is gyakran találkozhatunk az RG 5000 sorozat modelljein. A fogólapot 24 rozsdamentes acél jumbo érintő osztja fel, ami a nagyobb hajlítások játszhatóságát segíti. Az RG5121-et Fishman Fluence Modern kerámia mágneses humbuckerekkel szerelték fel, melyek szállítják a legkeresetteb modern, aktív humbucker hangzásokat, mindezt a legkisebb zaj nélkül. A háromállású pickupváltó mindhárom pozíciójában bevethetjük a Fishman Fluence Voicing kapcsolót, amivel további hangszínváltozást érhetünk el. A Gibraltar Standard II húrlábbal a fix húrlábat preferáló gitárosok álma vált valóra. Egészen biztos, hogy értékelni fogják a testen átmenő húrozáshoz készült húrláb kivételesen alacsony profilját, ami a fix hidak extrém stabilitása mellett a jobb kéz kényelmes megtámasztását is kínálja. Érdekes megoldás, hogy a két mélyebb húrnál a húrlábat úgy alakították ki, hogy az kissé megnöveli a mély húrok skálahosszát, ez legjobban a gitár hátoldalán figyelhető meg. Hardver oldalon a satus Gotoh® MG-T hangolókulcsok és a Graph Tech BLACK TUSQ XL felső nyereg teszi teljessé a képet. A szerelvények elegáns Cosmo black színűek, ami szépen harmonizál a tetőlap selyemfényű Burgundy Metallic Flat színével További fontosabb adatok

Javasolt kiskereskedelmi ár: 644 000.- forint RG5320C-DFM Prestige

Ez az RG5000-es modell is két humbuckeres hangszer, de az alkalmazott hangszerfák azonossága ellenére mégis más karakterű hangszer. A test itt is afrikai mahagóni, amihez ötrétegű jávorfa-wenge Super Wizard HP nyakat csavaroztak, makasszar-ében fogólappal megtetézve, melyre 24 rozsdamentes jumbo érintő került. Az RG5320C modellt egy pár DiMarzio humbucker pickuppal töltötték fel, Air Norton a nyaknál és Tone Zone a húrlábnál. Ezekre a passzív hangszedőkre a masszív mélyek, feszes közepek jellemzők és megbízhatóan hozzák az agresszív, mégis jól artikulált high-gain hangzást egy kissé „piszkosra” állított csatornán. Ha átkapcsolunk a Clean csatornára, a hangszedők elkezdik jól viselni magukat, és szép tiszta hangzással lepnek meg. De ha például crunchos hangzást szeretnénk, a DiMarzio-k ezt is tudják.

A háromállású pickup-választó, hangerő, hangszín poti mellett az apró Coil Tap kapcsolóval leválaszthatjuk a humbuckerek külső tekercsét, ami újabb hangzás variációkhoz vezet. Az RG5320C Lo-Pro Edge floating (lebegő) tremolós húrlábat kapott, amit sokan kedvelnek, mert érzékenyebb, és ugyanúgy lehet felfelé húzni, mint lefelé ereszteni a húrokat. A gyártó szerint ez a húrláb, a satus felső nyereg és a Gotoh hangolókulcsok tökéletesen stabil hangolást biztosítanak. A krómszínű hardverek, a mahagóni természetes színét szépen ellenpontozó selyemfényű Deep Forest Green Metallic finish – ami inkább tűnik kéknek, mint zöldnek – együttesen modern és elegáns megjelenést biztosítanak ennek a metal-gépezetnek. További fontosabb adatok

Javasolt kiskereskedelmi ár: 751 000.- forint RG5170B-BK Prestige

A különleges HSH pickup kiosztású RG5170B teste amerikai hársfából készült, a Super Wizard HP nyak anyagát itt is ötrétegű jávorfa-wenge kombináció adja, a makasszar-ébenfa fogólap ennél a modellnél is 24 rozsdamentes acél jumbo érintőnek biztosít helyet. Az előző modellekhez képest az elektronikában találjuk az eltéréseket.

A HSH pickup konfiguráció már önmagában is nagy számú modern hangzás lehetőségét hordozza magában, de a két Fishman Fluence Modern humbucker – Alnico mágneses a nyaki, és kerámia mágneses a húrláb pozícióban – valamint a középső Fishman Fluence Single Width pickup bőven termelik a súlyos high-gain hangzásokat. A két humbucker erőteljes indítású, aggresszív hangot produkál, míg a középső single-coil a meleg, tiszta hangzást szállítja meglepően ütősen, és teljesen zajtalanul. Az ötállású pickup-váltó 1., 2., 4., 5. pozíciójában dolgozó Fishman Fluence Voicing kapcsoló további hangszínvariációkat tesz lehetővé. Ezen a modellen is Lo-Pro Edge floating (lebegő) tremolós húrlábbal van dolgunk, és satus felső nyereg, valamint Gotoh hangolókulcsok teszik teljessé a szerelvények sorát. Ez a három hardver csillogó aranyszínben pompázik, míg a gitár, ideértve a pickup tokokat, tremolókart, potméter gombokat, pickup váltót, koromfekete – mit kívánhatunk még? További fontosabb adatok

Javasolt kiskereskedelmi ár: 751 000.- forint Mindegyik új RG5000 sorozatú gitárhoz kemény tokot kapunk, az érintőket Prestige bundvég technológiával kezelték, amitől a nyak fogása még simábbá, a játék még gyorsabbá válhat, és mindegyik hangszeren megtaláljuk a fluoreszkáló oldalsó pozíciójelölőket. A fix húrlábas RG5121-BCF modellt .010-es, a két tremolós modellt .009-es húrkészlettel látták el a gyárban. Az Ibanez európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.