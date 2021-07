Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Az Ibanez öt modellel bővítette Iron Label sorozatát Az Ibanez öt modellel bővítette Iron Label sorozatát Megérkezett az Iron Label széria új generációja. A vadonatúj modellekkel és dizájnnal, az Ibanez visszatért az Iron Label széria gyökereihez, ami nem más, mint maga a METAL. Az Ibanez öt új modellel „élesztette újra” Iron Label sorozatát. A metal inspirációjú modellek között két régóta várt kedvenceket is üdvözölhetünk, az ikonikus Icemen modellt héthúros változatban, és a Xiphos-t hat- és héthúros kivitelben. Lehet, hogy ez csalódás azoknak, akik hathúros Iron Label Iceman gitárt is vártak, de ne keseredjenek el, lehetséges, hogy az Ibanez a jövőben még ezzel is bővíti a sorozatot. Az Ibanez az először 2013-ban megjelent Iron Label sorozatú gitárokat kifejezetten csak is metalra fejlesztette. Iron Label modellek készültek a legkülönbözőbb testformájú gitárokból, így RG, RGA, RGD, ARZ, FR, S és X sorozatú modellekből is. A gitárok szándékosan spártai egyszerűséget tükröznek, nem található rajtuk egyetlen olyan jellemző sem, ami ne az eget-földet rengető metal hangzást szolgálná. Ezt a koncepciót viszik tovább a most bemutatott új generációs Iron Label gitárok is, melyek a nyers, kemény metal energiáját kívánják teljesen új szintre emelni. Közös az új Iron Label sorozatú gitárokban, hogy mindegyik testének anyagát okoume fa adja, ami fényes, tömör hangzást eredményez. Szintén közös jellemző az ötrészből álló szuper vékony, lapos, kényelmes és gyors játékra alkalmas juharfa / diófa Wizzard nyak és a hathúrosok között az ébenfa fogólap. Azt talán említeni sem kellene, hogy az Iron Label gitárok egytől-egyig selymefényű fekete lakkozást kaptak és a szerelvények is feketék. XPTB620-BKF és XPTB720-BKF

Ezek az X-sorozatú gitárok hat- és héthúros verzióban is megjelentek, minimális eltérésekkel a két modell között. Mindkét modell okoume fa testtel, ötrészből álló, testen átmenő juharfa / diófa Wizard III nyakkal készül. (A héthúros Wizard II-7 nyakkal.) A nyakra 400 mm rádiuszú ébenfa fogólap került 24 jumbo érintővel, a pozíciójelölők a fogólap oldalán elhelyezett, sötétben fluoreszkáló pontok formájában vannak jelen. Mindkét gitárt egy pár passzív, kerámia mágneses DiMarzio D-Activator pickup hajtja, melyek erőteljes, tiszta, nyitott hangzásukról és feszes mély mélyhangjaikról ismertek. Az elektronikát egy hangerő, egy hangszín potival és egy háromállású pickup-váltóval kezelhetjük. Mindkét modellen az Ibanez saját Edge-Zero II dupla satus, lebegő tremolós húrláb megoldásával találkozunk, melyhez satus felső nyerget és Gotoh hangolókulcsokat kapunk. Mindkét gitárt gyárilag egy hanggal lejjebb hangolták: 1D,2A,3F,4C,5G,6D, a héthúros: 1D,2A,3F,4C,5G,6D,7A, és .010-es D'Addario® XL-140 húrokkal forgalmazzák. A gitárok hazai ára, melyben egy puhatok is benne van, XPTB620-BKF – 465 000 Ft, XPTB720 – BKF 501 000 Ft.

ICTB721-BKF

Az Iceman kőkemény Iron Label verziója hét húrral érkezik, okoume testtel és ötrészből álló juharfa / diófa Wizard II-7 nyakkal, ébenfa fogólappal, melyen 24 jumbo érintő foglal helyet. Ez a hangszer is testen átmenő nyakú konstrukció. A fogólap rádiusza 400 mm, és a skálahossz (648 mm/25,5") is megegyezik a másik két Iron Label gitáréval. Ezen a hangszeren is egy pár DiMarzio D-Activator pickuppal van dolgunk, és az elektronikát itt sem bonyolították túl, egy hangerő, egy hangszín poti és a háromállású pickup-váltó áll rendelkezésünkre.

Az Iceman-re a dupla satus tremolós húrláb helyett egy fix, testen átmenő húrozáshoz való Mono-Rail híd került, melynek tervezésénél a hosszabb hangkitartás és a húrok közötti áthallás minimalizálása volt a cél. A fej két oldalán elhelyezett, könnyebben elérhető Gotoh® MG-T satus hangolókulcsok kivételes hangolási stabilitást garantálnak és megkönnyítik a húrcserét. Ezen a modellen is a fogólap oldalán található fluoreszkáló pozíciójelölők segítik a tájékozódást, a gyári hangolás ennél az Iron Label modellnél 1D,2A,3F,4C,5G,6D,7A. A gitárt D'Addario® XL-140+ .064 húrokkal felszerleve hozzák forgalomba, hazai ára 465 000 forint, amiben egy puhatok is benne van. BTB625EX-BKF

Az Ibanez által 1999-ben útjára indított rendkívül sikeres BTB basszusból is megérkezett az Iron Label verzió, méghozzá egy öthúros, testen átmenő nyakú basszus alakjában. A BTB625EX testének anyagát is okoume fa adja, az ötrétegű juharfa / diófa nyakat grafit rudakkal erősítették meg, ami nemcsak kivételes stabilitást biztosít, de a hangkitartásra is jótékony hatással van. A fogólap ebonolból készült, ez egy rendkívül kopásálló szintetikus anyag, ami nagynyomású laminált fekete rétegekből készült papír és fenolgyanta keveréke. Keménysége mellett további előnye, hogy feszes, fényes hangzás érhető el vele. A 889 mm/35" skálahosszú basszus fogólapját 24 (+ nulladik) médium rozsdamentes acél érintő osztja fel, a nyak szélessége a felső nyeregnél 47 mm. Ami az elektronikát illeti, erre az Iron Label modellre már nem igaz, hogy minimalista, sőt: a két passzív Bartolini BH2 pickupot egy háromsávos EQ-val kezelhetjük és egy mikrokapcsolóval pedig a közép tartomány potméteréhez tartozó frekvenciát állíthatjuk. Három állással rendelkezik: 250Hz, 450Hz, 700Hz, tehát az egyes állásokban az adott frekvencián vághatunk, vagy emelhetünk. Kapunk még egy Volume és egy Balance potit, így a variációk száma meglehetősen széles. Ki kell emelnünk az okosan kitalált Mono-Rail V húrlábat, ami tulajdonképpen öt, egymástól független húrláb a testhez erősítve, így a húrok egymást nem zavarva, interferencia nélkül optimálisan vihetik át rezgést a testre. A gitárra Ibanez húrgépek kerültek, a hangszer gyári hangolása 1G,2D,3A,4E,5B, hazai ára 322 000 forint. SRMS625EX-BKF

Bár az SR Iron Label basszusnál felhasznált hangszerfák megegyeznek a BTB-nél említettekkel és ez is egy öthúros basszusgitár, mégis másféle konstrukcióról van szó. Az okoume testhez csavarozott illesztéssel csatlakozik az öt részből álló juharfa / diófa nyak és a hangszer multi scale, vagyis változó menzúrás. A 34” - 35,5” között változó menzúra – a mély húroknál hosszabb, a magasaknál rövidebb – optimális skálahosszt, ezáltal optimális rezonanciát, feszességet és konzisztens hangzást eredményez minden egyes húrnál. A hangszedőket a változó skálahosszhoz igazodva ferdén helyezték el. Az ebonol fogólapra 24 médium érintő került, a fogólap rádiusza 305 mm. Ezt a modellt is két passzív Bartolini BH2 pickup hajtja, és az aktív elektronika kis eltérésekkel megegyezik a BTB Iron Label basszuséval. Ez a hangszer is megkapta az Ibanez Custom elektronikát, 3 sávos EQ-val, aktív mély, közép és magas szabályzással, a közép frekvenciáknál állítható szabályzási tartományokkal, de rendelkezik még egy EQ Bypass kapcsolóval is, amivel az EQ-t ki lehet iktatni. Ebben a passzív módban a Treble poti passzív hangszínszabályzóként funkcionál.

Az SRMS625EX modellen is Mono-Rail V húrlábbal találkozunk, az öt, egymástól független húrláb az adott skálahossznak megfelelően különböző távolságban került rögzítésre. Ahogyan az előző Iron Label basszus, úgy egy a gitár is fekete selyemfényű poliuretán fényezést kapott, a 358 000 forintos árban egy puhatok is benne van. Az Ibanez európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.