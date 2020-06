Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Az Ibanez frissítette AE akusztikus gitár sorozatát Az Ibanez frissítette AE akusztikus gitár sorozatát Az Ibanez bejelentette AE akusztikus gitár sorozatának frissítését, ami újratervezett előerősítőket, kettős pickup rendszert, új tervezésű, kimélyített húrlábakat és teljesen új X-M tetőmerevítést jelent. Az AE testforma, ami a széria nevét adja, már önmagában telitalálat. A széles alsó ívvel rendelkező, „derékban” erőtelesen keskenyedő, nem túl vastag, un. Venetian cutaway fazonú test tökéletes példája a kényelmes, de megfelelő hangerőt nyújtó testformának. Az új X-M tetőmerevítést hosszas kutatás-fejlesztés előzte meg, a gondosan tervezett szakallopált (kimélyített) X alakú merevítés és hozzá csatlakozó a vékonyabb merevítők elosztása következtében a tetőlap tökéletesen közvetíti a húrok rezgését a húrlábon keresztül a test felé. Az akusztikus gitárok tetőlapjának merevítése azért kulcskérdés, mert a tetőnek egyfelől szüksége van belső merevítésre, másfelől a merevítés ellenére jól kell rezonálnia a húrok rezgésére. Az új X-M tetőmerevítés tiszta mély tónusokat, fényes magasakat és kissé visszafogott, de meleg közepeket eredményez, ugyanakkor széles dinamikatartományt tesz lehetővé, vagyis a gitár jól reagál a játék dinamikájára. A következőkben két új modellt mutatunk be a sorozatból, ezek modellek hamarosan itthon is kaphatók lesznek. Ibanez AE325

A frissített AE325 esetében a tömör sitka fenyő tetőlapot kombinálták az okume (Afrika nyugati és középső részén, viszonylag szűk területen honos fafaj) hátlappal és kávával. Az ötrétegű afrikai mahagóni / pau ferro nyakra makassar-ébenfa fogólapot ragasztottak, ami 20 jumbo érintőnek ad helyet, és szőlőinda mintázatú faberakás díszíti. A nyak kényelmes fogású vékony „C” profillal rendelkezik, a játékkényelmet még tovább fokozza a fogólap finoman lekerekített éle. Hasznos extra a fogólap szélén található, sötétben fluoreszkáló lumineszcens pozíciójelölők sora. X-M tetőmerevítés Az AE325 gitárt kétutas pickup rendszerrel látták el, közvetlenül a nyak tövében egy mágneses Ibanez AP11 hangszedőt helyeztek el, a húrláb alatt pedig egy T-bar pickup dolgozik, mindkettőhöz külön hangerő potméter áll rendelkezésünkre. Kimenetből is kettőt kapunk: a hevedertartóba szerelt jack aljzaton a két pickup általunk kevert jele küldhető ki. Ha mindkét kimenetet használjuk, akkor a felső aljzaton a mágneses pickup, az alsó aljzaton a húrláb alatti pickup jele egymástól függetlenül továbbítható a keverő felé, így a gitár akár sztereóban is meg tud szólalni. Kettős pickup rendszer



A felső nyeregnek és az akusztikus gitár húrlábnyergének nem szoktunk különösebb figyelmet szentelni, pedig ez az a két pont, ahol a gitárhúr tulajdonképpen átadja a rezgést a hangszer testének. A csontból készült felső nyereg és húrlábnyereg általában csak a felső kategóriás gitárok jellemzője, és ezen a gitáron is jelen vannak. A pehelykönnyű, kimélyített makassar-ébenfa húrláb hatékonyan továbbítja a húrok rezgését a tetőlapnak, az Ibanez Advantage húrlábtüskék pedig könnyebb és gyorsabb húrcserét tesznek lehetővé, és speciális kialakításukkal megakadályozzák, hogy túlságosan erősen nyomjuk a tüskéket a helyükre. Az Ibanez AE325 enyhén fényes natúr lakkozást kapott, ami a krómozott hangolókulcsokkal a gyöngyház és fa berakású rozettával, valamint a gyönyörű mintázatú lángolt okume kávát és hátlapot szegélyező vékony fa berakással visszafogottan elegáns összhatást eredményez. További fontosabb adatok:

Menzúra: 651 mm

Fogólap rádiusz: 400 mm

Felső nyereg szélessége: 44 mm

Húrtávolság: 11 mm

Test maximális vastagsága: 117,45 mm

Hangolókulcsok: öntött, krómozott, 1:18 áttétel

Megjelenés: 2020. július 22.

Várható ár: 251.000 Ft





Ibanez AE2912

A frissített, szintén AE testformával és az új X-M tetőmerevítéssel rendelkező 12 húros modellnél a test minden alkotóeleme okume fából készült, a top anyagát termesztésen tömör okume fa adja. A testhez nyatoh fa (Délkelet-Ázsiában honos szép mintázatú keményfa) nyak csatlakozik, amely szintén vékony „C” profilú Comfort Grip kialakítású. A fogólapnál egy viszonylag ritka faanyaggal van dolgunk ez a katalox, ami Közép-Amerikában és Mexikóban honos nagyon kemény fa, vagyis ideális fogólap anyag. A fogólapot ennél a modellnél is szőlőinda mintázatú faberakás díszíti, 20 jumbo érintőnek biztosít helyet, és itt is finoman lekerekítették a fogólap szélét, ami nagyban hozzájárul a játékkényelemhez.

Az AE2912 modellen egy, a nyaknál elhelyezett AP11 mágneses pickup továbbítja a jelet az Ibanez Custom Electronics előerősítő felé, amelyet egy hangerő és egy hangszín gombbal kezelhetünk. Ennél a modellnél sem kell lemondanunk az Ibanez Advantage húrlábtüskékkel és csont nyereggel ellátott új fazonú, kimélyített húrlábról, melynek anyaga szintén katalox fa. Azt talán említeni sem kell, hogy a felső nyereg is valódi csontból készült. Az AE sorozat frissített 12 húros modellje is enyhén fényes natúr finish-t kapott, ami szépen hangsúlyozza az okume fa érdekes erezetét, és a gyöngyház-fa berakású rozettával és az átlátszó koptatólappal természetes, elegáns megjelenést kölcsönöz a gitárnak. AE295 A 12 húros AE2912 modellnek létezik hathúros változata is AE295 típus megjelöléssel, ami minden összetevőjében megegyezik az itt ismertetett gitárral. Annyi eltérés mutatkozik a két modell között, hogy a hathúros gitár nyaka kicsit keskenyebb, a felső nyeregnél 44 mm-től indul és a 14. érintőnél 55 mm (a 12 húros itt 60 mm). A nyak vastagsága a hathúros modellnél az 1. érintőnél 20 mm, a 12 húrosé pedig 21 mm. Az AE 295 várható ára 177 000 Ft, és szintén július 22-től lesz kapható.

További fontosabb adatok (AE2912)

Menzúra: 651 mm Fogólap rádiusz: 400 mm

Felső nyereg szélessége: 48 mm

Húrtávolság: 11 mm

Test maximális vastagsága: 117,45 mm

Hangolókulcsok: öntött, krómozott, 1:18 áttétel

Megjelenés: 2020. július 22.

Várható ár: 194.000 Ft



