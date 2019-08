Címlap » Tesztek » Gitár » Az EVH kihozta új Wolfgang Special Ash modelljét Az EVH kihozta új Wolfgang Special Ash modelljét Eddie Van Halen cége, az 5150 sorozattal egyidejűleg bemutatta a limitált mennyiségben készülő EVH Wolfgang Special Ash modellt is. Az EVH 5150 sorozat megjelenésének árnyékában nem lenne ez egy egetverő hír, de minthogy Van Halen tud egyet-mást a gitárokról, ez az arénákban tesztelt, letisztult fazonú, stílusos, gyors játékra termett, rockgépezet annyira dögös megjelenésű, hogy úgy gondoltuk, bemutatásra érdemes. Az új Limited Edition modell teste kőrisből készült, enyhén ívelt toppal, a negyedfűrészelt, jávorfából készült, grafittal megerősített csavarozott nyak profilja Eddie Van Halen specifikációja alapján került kialakításra, és olajbázisú, kézzel bedörzsölt poliuretán finish-t kapott. A változó rádiuszú (12”-16”) ébenfa fogólap 22 jumbo érintőnek ad helyet, és pont alakú gyöngyház berakású pozíciójelölők díszítik. Az egyedi tervezésű EVH® Wolfgang Alnico 2 humbucker hangszedők közvetlenül a testre lettek erősítve, ami dinamikus, jól artikulált hangzást és szinte végtelen hangkitartást eredményez, akár szólójátéknál, akár power akkordok megszólaltatásánál. Az elektronikát a hagyományos egy hangszín, egy hangerő, és háromállású pickup-választó trióval kezelhetjük. A masszív és megbízható EVH-branded Floyd Rose® tremoló és a satus felső nyereg még a legextrémebb tremolóhasználatnál is stabil hangolást garantálnak. Természetesen nem maradhat el az EVH D-Tuna® szerkezet sem, amivel a drop-D és a normál hangolás között válthatunk egy pillanat alatt. A Wolfgang Special gyönyörű selyemfényű natúr lakkozást kapott, a testet egyrétegű fekete szegély díszíti, a hardverek is feketében pompáznak, a gitár tájékoztató ára 1655 USD. Fontosabb technikai adatok:



Test anyaga: kőris

Nyak anyaga: juhar

Testforma: Wolfgang®

Menzúra: 25.5" (648 mm)

Fogólap: ébenfa

Érintők: 22 jumbo

Rádiusz: változó 12”-16”

Felső nyereg szélessége: 1.625" (41.3 mm)

Hangolókulcsok: EVH®-Branded

