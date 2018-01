Címlap » Hírek » Az ESP/LTD 2018-as modelljei – előzetes III. Az ESP/LTD 2018-as modelljei – előzetes III. Az ESP/LTD több mint 50 új gitárt jelentett be 2018-ra, amit lehetetlen lenne egyszerre bemutatni. Ebben az utolsó részben a 200-as sorozattal és a basszusokkal foglalkozunk. Arrow-200 BLACK Új 200 sorozatú modellek

Az LTD 200-as sorozatában számtalan nagyszerű tulajdonsággal rendelkező modellt találhatunk, és a belépő árkategóriában talán a legjobb minőségű gitárokat kínálja ez a sorozat. Az LTD ebben a sorozatban alaposan átdolgozott modellekkel lepi meg a márka rajongóit 2018-ban, köztük egy olyan izgalmas gitárral, mint pl. az LTD Arrow-200, ami merész formájú, mahagóni testű, ragasztott nyakú konstrukció. Floyd Rose tremolóval és ESP Designed humbucker hangszedőkkel felszerelve, elérhető árú, metalra, vagy kemény rockra született hangszer. EC-257 BLACK SATIN A mélyebb fekvések kedvelői az EC szériában találhatnak elérhető árú hét- és nyolchúros gitárokat is, ilyenek az új LTD EC-257 és az LTD EC-258 modellek. Az előbbi héthúros, mahagóni testű, mahagóni nyakú, 25,5 inches menzúrájú gitár, Tune-O-Matic stílusú húrlábbal és nyitott ESP Designed pickupokkal. EC-258 BLACK SATIN Az utóbbi egy nyolchúros 26,5 inches menzúrájú, szintén mahagóni testű bariton gitár, ezen azonban „soapbar” stílusú ESP Designed humbucker hangszedőket és fix LTD húrlábat találunk. Mindkét gitár fekete selyemfényű lakkozással kapható. EX-200 BLACK CHERRY METALLIC Üdvözöljük azokat is, akik az új LTD EX-200-zal akarják nyomni a rockot! Ez a modell, most mahagóni testtel és ragasztott juharfa nyakkal készül, ESP Designed Humbucker pickupokkal és Tune-O-Matic stílusú húrlábbal felszerelve. A gitár fekete és metál fekete-cseresznye színben kapható. H-200FM SEE THRU RED Az új LTD H-200FM most már szintén ragasztott nyakú konstrukció, mahagóni testtel és lángolt juharfa tetővel. Az ESP Designed hangszedőkkel felszerelt gitár áttetsző vörös és sötétbarna sunburst színben készül. Összességében a 200-as sorozat nagyot lépett előre az LTD M-200, LTD M-200FM, LTD MH-200, LTD MH-200QMNT, LTD MH-203QM, és az LTD Viper-201B modellekkel is. A felsorolt modellekkel a legkedvezőbb árfekvésű kategóriában is kiváló minőségű rock-gépezetekhez lehet hozzájutni. Nézzük sorban! M-200

NEON PINK M-200FM SEE THRU RED Az M-200 gitárok lapos mahagóni testtel, csavarozott extra vékony, U profilú juharfa nyakkal, égetett jatoba fogólappal készülnek. A gitárokra ESP Designed hangszedők kerültek, a húrláb LTD by Floyd Rose, a felső nyereg satus. Ezek a hangszerek fekete és neon pink színben kaphatók. Az M-200 modell M-200FM típusjelzéssel lángolt juharfa tetővel, áttetsző vörös és áttetsző fekete színben is forgalomba kerül. MH-200 BLACK Az MH-200 modell a felhasznált anyagok szempontjából nagyon hasonlít az M200-as verziókhoz, azonban az ESP Horizon domborított tetejét örökölte, a fekete hardverekkel felszerelt gitár dögös fekete színben készül.

MH-200QMNT SEE THRU BLACK CHERRY Az MH-200 mintás juharfa tetővel és testen átmenő húrozással készülő MH-200QMNT változatának testét szintén mahagónifa adja, a keskeny U profilú nyak anyaga juharfa, amire égetett jatoba fogólapot ragasztottak. A húrláb Tune-O-Matic stílusú, testen átmenő húrozáshoz, és két ESP Designed pickup dolgozik a gitáron. MH-203QM SEE THRU BLUE Az MH-203QM ismét egy keményebb zenére is alkalmas gitár, Floyd Rose tremolóval, és satus felső nyereggel, a H/S/S (humbucker/single-coil/single-coil) pickup konfigurációnak köszönhetően azonban más stílusokban is megállja a helyét. A felhasznált anyagok szempontjából csak annyiban tér el a 200QMNT modelltől, hogy a fogólap anyaga juharfa, ami szépen mutat az áttetsző kék színű hangszeren. Viper-201B BLACK Utolsóként essen szó a Viper-201B modellről! A ragasztott nyakú bariton gitár menzúrája 27 inches, a hangszer nyakának anyaga juharfa, melyre égetett jatoba fogólap került 24 extra jumbo érintővel. A klasszikus eltolt (offset) double-cutaway formájú mahagóni testre ESP Designed humbucker hangszedőket szereltek, a húrláb Tune-O-Matic stílusú, a D'Addario XL158 húrok mérete: .013/.017/.026/.036/.046/.062. Frissített LTD basszusok B-208SM NATURAL SATIN Az LTD természetesen jó pár népszerű basszus modellen is kisebb nagyobb változtatást, frissítést hajtott végre. Először talán az LTD B-208SM basszust említenénk, ami a B-208-as modell frissített verziója, és egyike a legimpozánsabb nyolchúros basszusgitároknak. A négy basszus húrt megduplázták, mégpedig úgy, hogy minden standard hangolású húr mellett egy oktávval magasabbra hangolt vékonyabb húrt helyeztek el. Az eredmény olyan telt hangzás, ami ideális bármilyen stílusban, de különösen a rock és metal power triókban lehet hasznos, ahol a basszusgitár komolyabb szerephez jut. A B-208SM kőris teste látványos, márványos rajzolatú jávorfa fedlapot, az ötrétegű csavarozott jávorfa/jatoba nyak égetett jatoba fogólapot kapott. Az aktív elektronikájú, 3 sávos EQ-val felszerelt hangszeren két ESP Designed pickup továbbítja a hangot. B-204FM SEE THRU RED B-205FM SEE THRU BLUE A B-sorozat két közkedvelt és kedvező árfekvésű gitárja, az LTD B-204FM és LTD B-205FM most gyönyörű lángolt juharfa tetővel, áttetsző vörös és kék színekben készülnek. Ezek a hangszerek 2018-ban új jatoba fogólappal és ESP Designed „soapbar” stílusú hangszedőkkel, aktív 3 sávos EQ-val kerülnek forgalomba.

AP-204 NATURAL SATIN Végezetül meg kell említeni az LTD AP-204 basszusokat. Ezek a gitárok azokat a tradicionális stíluselemeket és felső kategóriás jellemzőket ötvözik elérhető áron, amiket az ESP basszusoktól várunk el. A csavarozott nyakú, 34 inches menzúrájú, mahagóni testű és juharfa nyakú hangszert ESP Designed hangszedőkkel és aktív 2 sávos EQ-val látták el. Ezek a gitárok 2018-tól selyemfényű fekete és selyemfényű natúr lakkozással és dögös, egyrétegű fekete koptatólappal lesznek elérhetők. Egyelőre ennyit az LTD 2018-as modelljeiről, hamarosan folytatjuk az ESP 2018-as kínálatával. Az LTD/ESP gitárok hazai és európai forgalmazója a Sound Service.