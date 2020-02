Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Az ESP bemutatta új 2020-as LTD modelljeit – 3. rész Az ESP bemutatta új 2020-as LTD modelljeit – 3. rész Folytatva a 2020-as LTD modellek sorát, egy új sorozattal az LTD ’87 családdal ismerkedünk meg. Ezek az új modellek a ma már klasszikusnak számító, ’80-as évekbeli ESP formákat idézik meg, de találunk közöttük két remek basszus modellt is.

Az ESP idén évfordulót ünnepelhet, hiszen az 1975-ben Tokióban apró hangszerjavító üzletként induló vállalkozás, ahol egyedi gyártású gitáralkatrészeket lehetett kapni idén lett 45 éves. (Az ESP név az Electric Sound Products rövidítése.) Valamikor a ’80-as évek közepén jutottak le odáig, hogy gitárjaikkal magukra vonzották a világ gitárosainak figyelmét. A most megjelenő új LTD ’87 sorozat modelljei ez előtt a korszak előtt tisztelegnek és tökéletesen reprodukálják az első legendás ESP gitárokat.

ECLIPSE ’87 BLACK

ECLIPSE ’87 PEARL WHITE Szembetűnő, hogy az eredeti Eclipse gitárok akkoriban a ma ismert Les Paul-szerű single cutaway fazontól teljesen eltérő stílust és formát képviseltek. Az új LTD Eclipse '87 gitárok – az eredetihez hasonló módon – domború fedlapos TE formára épülnek, és két verzióban kaphatók, mindkettőben két szín közül választhatunk. Az Eclipse ’87 Floyd Rose tremolóval rendelkezik és fekete, valamint Pearl White színben készül, az Eclipse ’87 NT pedig TonePros TOM húrlábat és húrtartót kapott, és türkiz zöld, valamint Pearl White színben kapható.

ECLIPSE ’87 NT TURQUOISE

ECLIPSE ’87 NT PEARL WHITE Mindkét változat testen átmenő nyakú konstrukció, a nyaknál Seymour Duncan ’59, a húrlábnál Seymour Duncan JB hangszedőkkel. A pickupok cséveteste az eredetivel megegyező stílusú, a hangszedőket egy pickupváltóval, egy hangerő- és egy hangszíngombbal kezelhetjük. A hangszíngombon található Push/Pull kapcsoló a tekercsleválasztást szolgálja.

M-1 CUSTOM ’87 CANDY APPLE RED

M-1 CUSTOM ’87 DARK METALLIC BLUE

M-1 CUSTOM ’87 BLACK Az M-1 Custom ’87 a legendás eredeti ESP M-1 modell alapján készült, szintén testen átmenő nyakú konstrukció, háromrétegű extra vékony „U” profilú jávorfa nyakkal és égerfa testtel. A 350 mm rádiuszú, 25,5 inches menzúrájú makasszar-ében fogólapra 24 XJ érintő került. Az M-1 Custom ’87 gitárokon egy Seymour Duncan Distortion TB-6 humbucker hangszedővel találkozhatunk, melyhez egy push-pull kapcsolót is kapunk tekercsleválasztáshoz, valamint egy aktív Boost kapcsolót, amivel további erősítést tudunk elérni, ha még több nyers erőre van szükségünk. Ezt a modellt fekete, Dark Metallic Blue, és Candy Apple Red színekben forgalmazzák. MIRAGE DELUXE ’87 PEARL PINK MIRAGE DELUXE ’87 TURQUOISE Az eredeti ESP Mirage testformát idéző LTD Mirage Deluxe '87 csavarozott nyakillesztéssel készülő rockgépezet, égerfa testtel és háromrétegű „U” profilú juharfa nyakkal. A hangszer menzúrája itt is 25,5 inches, a makasszar-ében fogólapon 22 XJ érintővel. A húrlábnál egy Seymour Duncan Distortion TB-6 humbucker dolgozik, míg a nyaki pozícióba egy Seymour Duncan Hot Rail single coil pickupot szereltek. A hangszedőket egy hangerő, egy hangszín gombbal (+ push-pull kapcsoló a tekercsleválasztáshoz) és egy háromállású pickupváltóval kezelhetjük. Ez a modell is Floyd Rose 1000 tremolós húrlábbal dicsekedhet és Pearl Pink, valamint türkiz zöld színekben kerül forgalomba. SURVEYOR ’87 BLACK SURVEYOR ’87 PEARL WHITE 1987-ben az ESP mint basszusgitár gyártó is világszerte ismert lett, ez az oka annak, hogy az LTD Surveyor ’87 basszus, teljesen megérdemelten ismét reflektorfénybe került. A klasszikus, csavarozott nyakú, 34 inches menzúrával rendelkező Surveyor ’87 modellen több felsőkategóriás összetevővel is találkozhatunk. Ilyen például a Gotoh 201-B4 húrláb, vagy a Seymour Duncan Vintage P/ Vintage Jazz hangszedők. Az égerfa testhez jávorfa nyak csatlakozik, amire makasszar-ében fogólapot ragasztottak, 21 XJ érintővel ellátva. A vékony „U” profilú nyak nem mondható szélesnek, a felső nyeregnél mindössze 42 mm széles. A passzív elektronikát Volume/Balance/Tone potikkal kezelhetjük. A gitár fekete és gyöngyház-fehér színekben kerül forgalomba. Az itt bemutatott gitárok árát megtalálod a Mezzoforte Hangszeráruház oldalán. Hamarosan folytatjuk, a 4. befejező részben az LTD Signature sorozattal foglalkozunk és bemutatunk további LTD Deluxe modelleket. A sorozat 1. részét ITT találod

A sorozat 2. részét ITT találod Az ESP/LTD gitárok európai és hazai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó