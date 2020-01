Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Az ESP bemutatja új 2020-as LTD modelljeit – 2. rész Az ESP bemutatja új 2020-as LTD modelljeit – 2. rész A 2020-as ESP/LTD gitárokat bemutató írásunk első részét olvasva a basszerosok úgy érezhették, hogy ők kimaradtak a jóból. Itt az ideje, hogy egy kicsit egyenesbe hozzuk a dolgokat, és rátérjünk a 2020-as basszus újdonságokra is. Különleges új basszusok F-1004 SEE THRU BLACK Kezdjük az F sorozat új modelljeivel! Az egyéni rajzolatú éles kontúrral rendelkező F testforma hosszú ideje kedvence a legkeményebb zenét játszó basszusgitárosoknak. A világ legkülönbözőbb pontjairól érkező kérések meghallgatásra találtak, és elkészültek az LTD Deluxe változatai ezeknek a basszusoknak, az F-1004 és az öthúros F-1005. Ezek a modellek nemcsak dögös megjelenésűkkel, a mahagóni testre aplikált, áttetsző fekete lakkozású lángolt juhar fedlapukkal hívják fel magukra a figyelmet, de ezek az első basszusok, amiket az LTD aktív Fishman pickup készlettel kínál. F-1005 SEE THRU BLACK Az innovatív Fishman Fluence Bass Soapbar hangszedők a hangerő gombon elhelyezett húzó-nyomó kapcsolóval splittelhetők, a Balance és a kétsávos EQ két potméterén kívül még egy apró háromállású kapcsolóval a közép frekvenciákat is vághatjuk, vagy erősíthetjük, vagyis számos eltérő hangzás csalogatható elő ezekből a pickupokból. Mindkét gitár testen átmenő nyakú konstrukció, a nyak hátoldala See Thru Black selyemfényű fényezést kapott, anyagát ötrétegű jávorfa /bíborfa adja. A makassar-ébenfa fogólap 24 rozsdamentes acél érintőnek ad helyet, a gitárok menzúrája 35 inches. F-204 BLACK SATIN F-205 BLACK SATIN Az LTD F sorozata további két basszussal is bővült, ezek az F-204 és az F-205 (öthúros) modellek, melyeket elegáns selyemfényű fekete színben ajánlják a kiváló minőségű hangszerre vágyó basszusjátékosoknak. Mindkét gitár teste mahagóniból készült, melyhez csavarozott illesztéssel ötrétegű jávorfa /jatoba nyak csatlakozik. A hőkezelt jatoba fogólapon 24 XJ érintőt találunk. Ezeket a modelleket ESP Designed SB-4 és SB-5 hangszedőkkel szerelték fel, a pickupokat egy hangerő, egy Balance, és egy háromsávos aktív EQ-val kezelhetjük. D-4 BLACK NATURAL BURST SATIN D-6 BLACK NATURAL BURST SATIN Az LTD már jó ideje nem frissítette népszerű D sorozatú basszusait. Ezeket a gitárokat a legkülönbözőbb műfajban tevékenykedő zenészek használják, a metaltól, a funky-n keresztül egészen a jazzig bezárólag. Az új LTD D-4, D-5 (öthúros), és D-6 (hathúros) basszusok testének anyagát mahagónifa adja, melyre csomós nyárfa tető került. A testen átmenő nyak hétrétegű jávorfa /jatoba fából készült hőkezelt jatoba fogólappal, ami 24 XJ érintőnek biztosít helyet. A húrok számától függően ESP Designed SB-4, SB-5, vagy SB-6 pickupok hajtják a gitárokat, az elektronika mindhárom modellen ugyanaz, mint az F-204/205-nél ismertetett. TL-4 NATURAL GLOSS Az LTD TL thinline szériájú basszusai is frissültek, most mahagóni testtel, lucfenyő tetőlappal és ragasztott mahagóni nyakkal készülnek ezek a részben üreges testű basszusgitárok. A hőkezelt jatoba fogólapon 22 érintőt találunk, a hangszer skálahossza 34 inch. A gitárt a Fishman SONICORE hangszedő, a TL-3 előerősítő, fedélzeti hangoló, Graphtech Nubone XB felső nyereg teszi teljessé. Ezek a modellek négy- és öthúros változatban fényes natúr finish-sel kerülnek forgalomba. LTD Deluxe 1000 sorozat újdonságok

SN-1000HT PURPLE BLAST Talán kezdjük az SN széria két új darabjával a Purple Blast SN-1000HT-vel és a Black Blast SN-1000FR-rel. Mindkét gitár testének anyaga mocsári kőris, melyhez hőkezelt jávorfa nyak csatlakozik, amire hőkezelt jávorfa fogólapot ragasztottak, 24 rozsdamentes acél XJ érintővel. A fogólap a 17. érintőtől felfelé kimélyített (szkallopált). Bár a legszembetűnőbb mindkét gitár exkluzív csiszolt fényezése, ami látni engedi a fa erezetét, azért ejtsünk szót az elektronikáról is. A fix Hiphot húrlábas SN-1000HT Seymour Duncan Sentient/Pegasus pickup szettel büszkélkedhet, a hangszedőket egy húzó-nyomó kapcsolóval splittelhetjük. SN-1000FR BLACK BLAST A HSS pickup konfigurációval megáldott SN-1000FR a húrlábhoz egy Seymour Duncan Pegasus humbuckert kapott, míg középen és a nyaknál egy-egy Seymour Duncan Hot Strat dolgozik. A hangszedőket ennél a modellnél egy hangerő- egy push-pull kapcsolós hangszíngombbal, valamint az ötállású pickup váltóval kezelhetjük. Ja, és ne feledkezzünk meg a rozsdamentes acél csavarokkal ellátott Floyd Rose 1000SE tremolós húrlábról és a Grover kulcsokról sem… PS-1000 BLUE SPARKLE PS-1000 VINTAGE BLACK A múlt évben debütáltak az Xtone sorozat első modelljei az LTD Deluxe termékcsaládban. Most további két látványos színben pompázó modellel bővül a széria, mégpedig a PS-1000 Blue Sparkle, és a PS-1000 Vintage Black gitárokkal. Ezek a mahagóniból készült, derékban eltolt fazonú, félüreges testű gitárok minden műfajban otthonosan mozognak. A háromrétegű jávorfa nyakra makassar-ébenfa fogólap került 22 XJ érintővel. Az új PS-1000 gitárokon TonePros locking TOM húrlábat és húrtartót, valamit satus LTD kulcsokat találunk. Mindkét modellt két Seymour Duncan Phat Cat single-coil hangszedővel szerelték fel, melyek kezeléséhez két hangerő, két hangszíngomb és egy pickupváltó áll rendelkezésünkre. M-1000 PURPLE NATURAL BURST És még egy új LTD Deluxe gitár debütál 2020-ban, az M-1000, Purple Natural Burst színben. Mint annyi más M sorozatú modellel, a frissített M-1000-rel is a gyors játékot kedvelők álma válik valóra. A testen átmenő nyakú konstrukció testének anyaga égerfa, melyre gyönyörű mintázatú csomós nyárfa tető került. Az extra vékony, „U" profilú nyak háromrétegű jávorfából készült, a fogólap anyaga makassar-ében. A nagyobb játékkényelem érdekében a nyak hátoldalán selyemfényű natúr fényezéssel találkozhatunk. Ez a modell EMG 57TW/66TW pickup szettet kapott, melyhez push-pull kapcsolós hangerő és hangszíngombok, (mindkét pickupot külön-külön felezni lehet) valamint egy pickupváltó tartozik. Kiváló ár/érték arányú modellek a 200 sorozatban EC-256 VINTAGE NATURAL Amikor olyan gitárok kerülnek szóba, melyeket kisebb költségvetésből gazdálkodó gitárosok számára terveztek, az LTD 200 sorozatú modellek verhetetlenek. Lesz 2020-ban néhány olyan új 200 sorozatú gitár, amiről érdemes tudnotok. Első ezek között az LTD EC-256 Vintage Natural modell. A mahagóni testre szép mintázatú lángolt juhar tetőt illesztettek, a ragasztott nyakú gitár nyakának anyagát mahagónifa adja, melyen égetett jatoba fogólap díszeleg, 22 XJ érintőnek otthont adva. Az új EC-256 Vintage Natural ESP Designed LH-150 humbucker hangszedőket kapott, melyeket a hangerő potin lévő push-pull kapcsolóval felezhetünk. F-200 BLACK SATIN A szögletes rajzolatú testformájáról ismert F Series is új taggal bővült, ő az LTD F-200, ami formájához illő, dögös Black Satin finish-t kapott. A csavarozott nyakú F-200 teste mahagónifa, az égetett jatoba fogólappal ellátott nyak háromrétegű jávorfából készült, skálahossza 25,5 inch. Kiemelendő az FR by Floyd Rose tremolós húrláb, a hozzátartozó satus felső nyereggel. A gitáron két ESP Designed LH-301 humbucker továbbítja a hangot, ezeket egy hangerő, egy push-pull kapcsolós hangszíngombbal, valamit a pickupváltóval tarthatjuk kordában. A gyors riffekre és brutális sodrásra tervezett gitár összességében elég „félelmetes" látványt nyújt. H-200 SEE THRU PURPLE A H sorozatban is találunk újdonságot az LTD H-200FM személyében. A mahagóni testtel és lángolt juhar toppal készülő gitár ragasztott illesztésű nyakának anyaga háromrétegű jávorfa. Az égetett jatoba fogólapon 24 XJ érintőt találunk, a gitár skálahossza 25,5 inch. Ezen a modellen ESP Designed LH-150 humbucker pickupok teszik a dolgukat, melyek a hangszíngombon található push-pull kapcsolóval felezhetők. A gitárt a testen átmenő húrozáshoz tervezett fix LTD húrlábbal szerelték fel, és szemet gyönyörködtető áttetsző lila fényezést kapott. Az első és második részben megismerkedhettetek néhány új 2020-as modellel, de hátra vannak még az artist signature sorozatú gitárok, egy teljesen új sorozat, ami bizonyára elnyeri a tetszéseteket, és vannak még további meglepetések is. Hamarosan folytatjuk… Az ESP/LTD gitárok hazai és európai forgalmazója a Sound Service.