Címlap » Hírek » A téli NAMM Show-n debütált a Line 6 Variax Shuriken A téli NAMM Show-n debütált a Line 6 Variax Shuriken Az új Line 6 Variax modell hosszabb menzúrával, izgalmas formával és Stevic MacKay által készített egyedi presetekkel készül. A Yamaha érdekeltségébe tartozó Line 6 az idei téli NAMM Show-n mutatta be új Variax® Shuriken gitárját, amit Steve “Stevic” MacKay-jel, a Twelve Foot Ninja gitárosával közösen terveztek. A merész vonalú hangszer bariton hosszúságú menzúrával rendelkezik és a keményebb, technikásabb műfajokhoz fejlesztették. A Variax Shurikent kivételes játékkomfort, tiszta, feszes hangzás és páratlan sokoldalúság jellemzi. „A Shuriken gitárok olyan dolgokra képesek, amit a világ egyetlen más gitárja sem tud” – mondta MacKay. „A Variax Shuriken az első olyan gitárunk, amit egy gitárossal közösen terveztünk, izgalmas volt szorosan együttműködni Stevic-kel, hogy végül egy igazán egyedi, innovatív hangszert hozzunk létre” – mesélte Marcus Ryle, a Line 6 elnöke. A 27 inches bariton menzúrával készülő Variax Shurikent olyan gitárosok játékstílusához optimalizálták, akik a keményebb húrokat és a mélyebb hangolásokat kedvelik. A meghosszabbított menzúra ütősebb hangzást, precízebb hangolást garantál. A Variax alternatív hangolásai lehetővé teszik, hogy a gitárosok bármilyen kívánt hangnemben játszhassanak, ugyanakkor a speciális technológiának köszönhetően nem változik a húrok feszessége. Ezzel a hangszerrel a gitárosok olyan hangnemekbe kalandozhatnak, ami semmilyen más standard 6, 7, vagy akár nyolchúros gitárral sem lehetséges. Mint a Variax család mindegyik modelljénél – a Variax HD modellező technológia jóvoltából – a Variax Shurikennél is rendelkezésre állnak gitár modellek és alternatív hangolási módok, melyek egyetlen gomb elforgatásával elérhetők. A Variax Shuriken bármely felszerelésbe könnyedén beleilleszthető, de elsősorban a Line 6 erősítőkhöz és multieffektekhez optimalizálták. A Variax Shuriken 2017 márciusától kapható és kezdetben limitált mennyiségben gyártják. Főbb jellemzők:

27”-os menzúra, csavarozott nyak, selyemfényű lakkozással

Rózsafa fogólap nikkel/ezüst érintőkkel

Fix, Strato-stílusú húrláb

Humbucker hangszedő a húrlábnál

Matt fekete lakkozás

Ugyanazok a modellező tulajdonságok, mint a JTV és Variax Standardnél

Egyedi beépített gitár modellek és hangolások, melyeket Stevic MacKay készített

Tökéletes integráció a Helix, POD és Firehawk termékekkel

