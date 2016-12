Címlap » Hírek » A Schecter Guitar 2017-es Apocalypse sorozata A Schecter Guitar 2017-es Apocalypse sorozata A Schecter a napokban jelentette be új Apocalypse sorozatát, amit a 2017-es téli NAMM Show-n fognak hivatalosan a közönség elé tárni. A megalapítása óta eltelt 40 évben a Schecter Guitar Research megszilárdította előkelő helyét a világ legjobb gitárkészítő cégei között. Prémium kategóriás elektromos gitárokat, basszusokat, akusztikus gitárokat, valamint USA Custom Shop hangszereket forgalmaznak a világ több mint 150 országában.



A Schecter a napokban jelentette be új Apocalypse sorozatát, amit a 2017-es téli NAMM Show-n fognak hivatalosan a közönség elé tárni. Ahogy külalakjuk is sugallja, ezeket a gitárokat kifejezetten extrém metal zenére tervezték, a Schecter minden olyan jellemzővel ellátta ezt a sorozatot, amire egy metal gitárosnak szüksége lehet. Schecters USA Apocalypse hangszedők, rozsdamentes acél érintők, változó rádiuszú fogólap a könnyebb játék érdekében, pehelykönnyű mocsári kőris test, rusztikus szürke, a fa erezetét gyönyörűen kirajzoló felület, bizonyos modelleken Floyd Rose tremoló. A sorozat 4 modellből áll: C-1 FR S Apocalypse Ez a sorozat legjobban felszerelt modellje, Floyd Rose 1500 tremolós húrlábbal és speciális Sustainiac® pickuppal a nyaki pozícióban. Test: mocsári kőris, domborított tetőlappal

Nyak: ragasztott, ötrétegű juhar-bubinga nyak, szénszálas megerősítéssel

Fogólap: ébenfa, gyöngyház háromszög berakással a 12. és 24. érintőnél

Testszegélyezés: 1 rétegű, fekete

Nyak oldalán lévő pozíció jelölők: pont alakú, világító

Menzúra: 25,5” (648mm)

Nyakprofil: vékony ’C’

Érintők: 24 Jumbo, rozsdamentes acél

Fogólap rádiusz: 12”-16” – változó

Felső nyereg: Floyd Rose 1500 Series Nyereg szélessége: 1,625” (41.3mm)

Merevítő: kétirányú merevítő pálca, imbusz csavarral

Húrláb pickup: Schecter USA Apocalypse-VI™

Nyaki pickup: Sustainiac®

Elektronika: Hangerő, Hangszín, Intenzitás szabályzók, 3 állású pickup váltó, 2 állású Sustainiac Ki-Be kapcsoló, 3 állású Sustainiac mód kapcsoló (Fundamental-Mix-Harmonic)

Elemtartó: elem rekesz 9 V-os elemhez

Szerelvények: szatén fekete

Húrláb: Floyd Rose 1500 tremolós

Hangolókulcsok: satus Schecter

Kiskereskedelmi ára: 1 189 USD C-1 Apocalypse A sorozat legegyszerűbb kivitelű változata, Hipshot Hardtail húrlábbal szerelték fel, testen átmenő húrozáshoz. Ezen a nyaki pozícióban is Schecter USA Apocalypse-VI™ pickup található, így a kezelőgombok: 2 Hangerő, 1 hangszín (húzó-nyomó kapcsolóval), 3 állású pickup váltó. További eltérés a legjobban felszerelt modellhez képest, hogy a felső nyereg Graph Tech XL Black Tusq.

Kiskereskedelmi ára: 1 089 USD. C-1 FR Apocalypse Megegyezik a C-1 modellel, azonban Floyd Rose 1500 tremolós húrlábbal készítik és a felső nyereg is satus Floyd Rose 1500.

