Címlap » Hírek » A PRS Guitars három új McCarty modellt mutatott be A PRS Guitars három új McCarty modellt mutatott be A PRS Guitars bemutatott három új félüreges, limitált kiadású gitárt, a McCarty 594 Semi-Hollow, a Singlecut McCarty 594 Semi-Hollow, és a Special Semi-Hollow modelleket. Ted McCarty, aki 18 évig volt a Gibson elnöke és olyan modellek fűződnek a nevéhez, mint az Explorer, Flying V, az SG és a Firebird, a Gibsontól történő távozása után a fiatal Paul Reed Smith-nek lett a mentora, tanácsadója. Már eddig is számos PRS modell viselte McCarty nevét, ezek sora most ismét bővült.



A most bemutatott három új modell – McCarty 594 Semi-Hollow, Singlecut McCarty 594 Semi-Hollow, és Special Semi-Hollow – bár limitált kiadásúak, de a gyártott mennyiségnek nincs felső határa, annyi készül belőle, amennyit 2018. augusztus 31-ig a PRS Guitars hivatalos márkakereskedőin keresztül megrendelnek. „A félüreges testű gitárok rezonancia szempontjából különlegesek, megjelenésük is esztétikus az „f” lyuknak köszönhetően. Ugyanakkor a súlyuk is könnyebb, és vannak olyan gitárosok, akiknél ez szempont” – mondta Judy Schaefer, a PRS Guitars marketing igazgatója. McCarty 594 Semi-Hollow A McCarty 594 vintage ihletésű hangszer, ami egyrészt tudja az autentikus, gazdag vintage humbucking hangzást, másfelől a finom, csilingelő single-coil sound-ot is. A félüreges testű gitáron alkalmazott „f” lyuk nemcsak esztétikai szempontok miatt került a hangszerre, hanem a mély hangokra gyakorolt jótékony hatása miatt is. Nézzük meg egy kicsit részletesebben milyen anyagokat és összetevőket használtak az új McCarty modellnél! A gitár hátlapja mahagónifából készült a domborított tetőlap anyagát mintázott juharfa adja. A mahagóni nyakra madár berakásos rózsafa fogólapot ragasztottak, 22 érintővel, a hangszer menzúrája 24,5 inches. A húrlábnál 58/15 LT Treble, a nyaknál 58/15 LT Bass hangszedő dolgozik. A pickupokat két hangerő és két hangszín potival, valamint egy 3 állású pickup-váltóval kezelhetjük. A hangszín gombokon elhelyezett húzó-nyomó tekercsleválasztó kapcsoló segítségével a single-coil hangzások világába is elkalandozhatunk. A pontos hangolásról a PRS Tweaked Phase III satus hangolókulcsok gondoskodnak, fix húrláb és stopbar húrtartó egészíti ki a szerelvények sorát. A gitár dupla és szimpla cutaway fazonban készül, a színválaszték miatt érdemes megnézni a gyártó oldalát.

PRS Special Semi-Hollow A PRS Special Semi-Hollow Limited Edition gitár hasonlít a Custom 22 modellre, de lényegesen sokoldalúbb a HSH pickup kiosztás miatt. A gitár két PRS 85/15 MT (Multi-Tap) humbuckert kapott a húrláb és a nyaki pozícióba, míg középen egy PRS Narrowfield pickupot találunk. A két 85/15 MT az elvárható humbucker hangzást hozza, de single-coil módban sem tapasztalunk hangerő csökkenést. A Narrowfield pickup egy single-coil harapós hangját tudja, de zaj nélkül, fényesen és ütősen. Az 5 állású pickup-váltóval és a két mini kapcsolóval, melyek osztják a humbuckereket (állítólag tap és nem split módon, vagyis nem iktatják ki az egyik tekercset, csak tekercselt menetek számába avatkoznak be) rengeteg hangszín változat állítható be, és ez szinte minden stílushoz alkalmassá teszi ezt a gyönyörű és sokoldalú hangszert. A pickup-váltót sem a hagyományos módon kötötték be, mert a 3. állásban nem a középső hangszedő, hanem a húrláb és a nyaki pickup aktív. A kapcsolási lehetőségeket jól mutatja az alábbi videó: A PRS Special Semi-Hollow modellt PRS Patented Gen III Tremolós húrlábbal és PRS Phase III satus hangolókulcsokkal látták el. Ez a modell is csak megrendelésre készül, melyeket 2019 elejére tudnak teljesíteni. Specifikáció: PRS Guitars