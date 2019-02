Címlap » Tesztek » Gitár » A Godin bemutatta Multiac Steel akusztikus gitárját A Godin bemutatta Multiac Steel akusztikus gitárját A legendás Godin gitárok Kanadában készülnek, és a csúcskategóriát képviselik az akusztikus gitárkészítés területén. Nincs ez másképp a Multiac Steel esetében sem. Az idei téli NAMM Show látogatói voltak az elsők, akik kipróbálhatták a Godin Guitars legújabb gitárját, a Multiac sorozat új modelljét, a Godin Multiac Steelt. Ezt az acélhúros gitárt arra tervezték, hogy autentikus akusztikus gitárhangot varázsoljon a színpadokra, és akár a legnagyobb hangerőn is gerjedés nélkül lehessen használni. Az új Multiac Steel modell a Multiac Doyle Dykes Signature gitár alapjaira épül, és számos olyan anyag, összetevő és tulajdonság megtalálható ezen a modellen is, ami az ikonikus signature hangszert jellemzi. A gitárt egyedi hangolású L.R. Baggs elektronikával szerelték fel, ami lehetőséget ad a L.R. Baggs Element húrlábnyereg alatti pickup, és a tetőlap belső oldalán elhelyezett Lyric mikrofon hangjának keverésére. Ráadásul ennél a Multiac Steel modellnél még egy Seymour Duncan Lipstick hangszedő is rendelkezésünkre áll a hangszínpaletta bővítésére, ezt egy külön hangerő és egy hangszín potival kezelhetjük. (Itt jegyezzük meg, hogy mind az L.R. Baggs Element húrláb alatti hangszedő, mind az L.R. Baggs Lyric mikrofon már önmagukban is csodálatosan tiszta, természetes és gerjedésmentes akusztikus hangot továbbítanak.) Lyric mikrofon Az új Multiac Steel kétüregű teste mahagóniból készült, tömör sitka fenyő tetőlappal, a nyak anyaga is mahagóni, amire Richlite (kompozit anyag, pl. a Martin gitárokon is gyakori) fogólap került, és ugyanebből az anyagból készült a húrláb is. A hangszer menzúrája 25,5” / 647,7 mm, a nyak szélessége a Graphtech TUSQ felső nyeregnél 1,72” / 43,668 mm. A hangolókulcsok áttétele 18:1 a mély húroknál, és 26:1 a magas húroknál. A gitár magasfényű natúr fényezést kapott, és egy Deluxe TRIC tok is jár hozzá. A legendás Godin gitárok Kanadában készülnek, és a közel 50 év hangszerkészítői tudásnak, tapasztalatnak, valamint a felhasznált anyagoknak köszönhetően a csúcskategóriát képviselik az akusztikus gitárkészítés területén. Nincs ez másképp a Multiac Steel esetében sem.

