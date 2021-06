Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » A Gibson bemutatta új Exclusives Collection gitárjait A Gibson bemutatta új Exclusives Collection gitárjait Az új Ebony és Olive Drab finish-sel ellátott Les Paul, SG, ES-335 és Flying V modellek egyelőre csak közvetlenül a Gibson weboldalán érhetők el.

A Gibson bemutatta Exclusives Collection sorozatú elektromos gitárjait, a frissítés már létező modelleket tartalmaz olyan színekben, melyekben az adott gitár eddig nem volt elérhető. Az Exclusives Collection pillanatnyilag ezzel a két színnel indult, de könnyen lehet, hogy újabb színekkel találkozunk ebben a sorozatban. Les Paul Special - Olive Drab



Kezdjük a sort az Olive Drab lakkozású Les Paul Special és Les Paul Classic gitárokkal, melyeknek szerintünk jól áll ez a szín. Ha a specifikációt nézzük, pontosan azt kapjuk, ami várható, vagyis mahagóni test, mahagóni nyak indiai rózsafa fogólappal, annyi eltéréssel, hogy a Les Paul Classic mahagóni teste még egy jávorfa topot is kapott, és ennél a modellnél nemcsak a nyakat, hanem a testet is krémszínű szegély díszíti. További különbség a Les Paul Special vaskosabb Vintage 50s nyakprofilja a Les Paul Classic Slim Taper profiljával szemben. Mindkét modellen 22 médium jumbo érintő osztja fel a fogólapot és a skálahosszuk is egyezik: 24,75 inch. A Les Paul Special egyszerűbb Wraparound (körbefűzős) húrlábbal rendelkezik, míg a Les Paul Classic a tradicionális Tune-O-Matic húrláb, Stop Bar húrtartó rendszert kapta. Les Paul Classic - Olive Drab Az eltérő típusokból eredően a Les Paul Specialt két fekete borítású P-90 hajtja, míg a Classic-on két Burstbucker 61R (Zebra) pickup dolgozik. A Les Paul Special listaára 1 599 USD, míg a Les Paul Classic 1 999 dollárba kerül. Les Paul Standard ’50s - Ebony

A két Olive Drab színű gitárt számos ébenfekete lakkozású modell követi, így két Les Paul Standard, egy ‘50s és egy ‘60s. Mindkettő mahagóni testű hangszer, jávorfa toppal, mahagóni nyakkal. Az első eltérés itt a nyakprofiloknál mutatkozik, a Les Paul Standard ’50s természetesen korhű Vintage 50s nyakprofillal készül, míg a Les Paul Standard ’60s kényelmesebb Slim Taper profilú. A fogólap mindkét gitáron indiai rózsafa, trapéz alakú berakásokkal, 12 inches rádiusszal és 22 érintővel, skálahosszuk egyaránt 24,75 inch. A hangolókulcsoknál is eltérést tapasztalhatunk, a Les Paul Standard ’50s modellt Vintage Deluxe kulcsokkal szerelték fel, míg a Les Paul Standard ’60s Grover húrgépeket kapott. Les Paul Standard ’60s - Ebony Természetesen a pickupok is különböznek, az ’50s Les Paul két Alnico II mágneses BurstBucker 1/2 pickupokkal büszkélkedhet, melyek tökéletesen produkálják a klasszikus humbucker hangzás széles skáláját, a Standard ’60s modellre Alnico V mágneses BurstBucker 61R/61T pickup készlet került, ami kissé agresszívebb, artikuláltabb hangzást kínál. Mindkét Gibson Exclusives Collection Les Paul Standard ára 2 499 USD.

SG Standard '61 - Ebony

Az 1961-ben megjelent SG Standard akkoriban a Les Paul alternatívájaként került a Gibson kínálatába. A mahagóni testet vékonyabbra, laposabbra tervezték, és dupla bevágásokkal látták el a felső fekvésekhez történő könnyebb hozzáférés érdekében. Elhagyták a külön anyagból készült tetőlapot és a gitár hegyes szarvakkal és csapott szélekkel készült. A nyakat is megváltoztatták a felső nyeregnél keskenyebb lett és a „világ leggyorsabb nyaka” néven reklámozták. Az SG Standard '61 - Ebony modell is ezekhez a jellemzőkhöz nyúl vissza: mahagóni test és Slim Taper profilú mahagóni nyak, rózsafa fogólap 22 médium jumbo érintővel, trapéz alakú berakásokkal. ABR-1 Tune-O-Matic húrláb és Vintage Deluxe hangolókulcsok teszik teljessé a klasszikus összképet. Ezen a modellen is a fentebb már említett Alnico V mágneses BurstBucker 61R/61T pickup készlet dolgozik. El kell ismerni, hogy az ezüstszínű szerelvényekkel ellátott, ötrétegű fekete-fehér koptatólapos SG Standard '61 jól mutat ezzel a fényes ébenfekete lakkozással. A gitár listaára 1 799 USD. ES-335 P-90 - Ebony

A Gibson ES-335 1958-as megjelenése az ES családban mindenképpen mérföldkőnek számít a márka történtében. Ez az azóta szinte szabvánnyá nemesült félüregestestű modell is bekerült a Gibson Exclusives Collection-be, bár valójában nem az ébenfekete szín az igazi kuriózum, hanem a két P-90-es pickup, melyek a megszokott humbuckerek helyére kerültek. A Gibson szerint ez a két single-coil pickup olyan különleges hangzással vértezi fel ezt a gitárt, amit semelyik másik ES-335 nem tud. A kézzel forrasztott áramkörökben az eredetivel megegyező Orange Drop kondenzátorokat használtak. Eltekintve az különleges pickup párostól a hangszer specifikációja pont olyan, mint amit egy ES-335-től várnánk. Háromrétegű jávorfa / nyárfa / jávorfa félüreges test, jávorfa középső blokkal, lekerekített „C” profilú mahagóni nyak, rózsafa fogólappal, 22 médium jumbó érintővel és pont berakásokkal. Ez a hangszer is ABR-1 Tune-O-Matic húrlábat és Vintage Deluxe hangoló kulcsokat kapott, az ára megegyezik az ES-335 humbuckeres változatáéval, azaz 2 999 USD. 70s Flying V - Ebony Az 1958-ban Ted McCarty-nak, a Gibson akkori elnökének döntése nyomán megszületett ikonikus Flying V több átalakuláson átesett 70s modellje is megtalálható a Gibson Exclusives Collection családban. Ha őszinték akarunk lenni, az ébenfekete nitrocellulóz lakkozáson és a hozzáillő ötrétegű koptatólapon kívül ez a modell nem tér el a „mezei” 70s Flying V gitártól. A test és a Slim Taper profilú nyak anyagát mahagónifa adja, a fogólap rózsafa, 22 médium jumbó érintővel. A két 70s Tribute pickup is egyezik, akárcsak az Aluminum Nashville Tune-O-Matic húrláb és a Grover Rotomatic húrgépek. A 70s Flying V – Ebony listaára 1 999 USD. Összességében azt lehet mondani, hogy hét elegáns megjelenésű, apró módosításokat tartalmazó modellt mutat fel a Gibson új sorozata. Remélhetőleg a kínálat tovább bővül és így, ha valaki a megszokottól eltérő finish-sel rendelkező klasszikus Gibson modellt keres, akkor talán érdemes lesz a jövőben figyelnie a Gibson Exclusives Collection kínálatát.



