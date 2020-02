Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » A Fender újra gyártja HM Strat modelljét A Fender újra gyártja HM Strat modelljét Az új, metal orientált, egyedi pickupokkal és Floyd Rose tremolóval szerelt verzió ugyanabban a műhelyben készül mint az eredeti HM Strat, valamikor 1988 és 1992 között.

Az eredeti HM Strat a Fender válasza volt a késő '80-as évek SuperStrat őrületére, amikor is a rivális gyártók Stratocaster fazonú gitárjaikkal a Fender babérjaira törtek. 1988 és 1992 között a HM Strat személyében rendelkezésre állt egy Fender által gyártott gyors rockgépezet, ami szokatlan 25,1 inches menzúrájáról és a fejrészen látható, meglehetősen tolakodó Start logójáról volt elsősorban ismert. A retró rajongók bizonyára örömmel látják viszont ezt a logót, amely büszkén virít az új HM Strat Limited Edition modelljein. Természetesen nemcsak a logóról szól a történet, hanem a hársfa testről – ami a '80-as évek villámkezű gitárosainak kedvenc hangszerfája volt – a HSS pickup konfigurációról, a 24 jumbo érintőről, a Gotoh kulcsokról és az „F" logóval díszített potmétergombokról, vagyis mindarról, ami az eredeti modellt finoman szólva ellentmondásossá tette a hardcore Strat hívők szemében. Az új verzió egyébként nem teljesen pontos másolata az eredetinek, minthogy most Floyd Rose Special húrlábat találunk a gitáron az eredeti Kahler Spyder helyett, a Fender pedig saját hangszedői mellett döntött a '80-as '90-es évekbeli modellen használt DiMarzio hangszedők helyett. A hársfa testhez „C" profilú jávorfa nyak csatlakozik 17"-os rádiuszú jávorfa vagy rózsafa fogólappal, ami szinte könyörög a gyors futamokért. A süllyesztett Floyd Rose Special tremolós húrláb tökéletesen tartja a hangolást még a legkeményebb dive-bomb manőverek után is. A nagy kimenő jelű hídi humbucker agresszív tónusa ellenére sikeresen megőrzött valamit a Stratocaster ízből, a középső és nyaki single-coil pickupok hozzák a vintage Strat hangszíneket, ráadásul a humbucker egy 2 állású kapcsolóval felezhető, tradicionális Strat hangzások előállításához. Habár a Limited Edition HM Strat modellel a Fender elsősorban a heavy metal gitárosokat célozta meg – ahogyan arra a „HM" típusjel is utal – ez a gitár kiválóan alkalmas más stílusok pl. fúziós jazz megszólaltatására is. Az eredeti HM viszonylag rövid életű volt – vagy ahogyan a Fender állítja, gyorsan „klasszikus kult" hangszerré vált. Akárhogy is volt, a HM Strat kiválóan mutatta meg, hogy milyen sokoldalú és kiváló hangszerek épülhetnek Strat alapokra. A HM Strat akár csak időleges felélesztésének még az a pikantériája, hogy ma már a Fender tulajdonolja a Charvel és Jackson cégeket, azokat a brandeket, melyeket anno a HM Strat volt hivatott legyőzni… Az új Fender HM Strat Frozen Yellow, Flash Pink, Ice Blue és Bright White színekben érhető el, listaára 1 309 EUR. Specifikáció: Fender