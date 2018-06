Címlap » Hírek » A Fender Jazzmaster 60. évfordulós kiadásai A Fender Jazzmaster 60. évfordulós kiadásai A rendkívül kedvelt Jazzmaster modell idén ünnepli 60.születésnapját, és a Fender méltó módon, három Limited Edition modellt mutat be az évforduló alkalmából, ezek az '58 Jazzmaster, a Triple Jazzmaster, és a Classic Jazzmaster. Fender 60th Anniversary '58 Jazzmaster Ahogy a neve is sugallja, a 60th Anniversary '58 Jazzmaster az 1958-ban debütáló legelső Jazzmaster előtt tiszteleg. Ez a hangszer a klasszikus első modell megjelenését, hangulatát másolja a „derékban eltolódott” testével, kétszínű sunburst lakkozásával, rózsafa fogólapjával (az eredeti Jazzmaster volt az első Fender modell, amelyen ilyen fogólapot használtak) és a két szappantartó fazonú hangszedőjével. Külön felhívnánk a figyelmet az eredetivel megegyező, aranyszínű bevonattal ellátott egyrétegű alumínium koptatólapra, ami gyönyörűen harmonizál a hangszer vintage megjelenésével. Annak idején a Fender a Jazzmasterrel a jazz és blues gitárosokat kívánta megnyerni. Ez a testfazon az ülő játékmódhoz volt kényelmes, és a két lapos és széles tekercselésű single coil pickup a Gibson humbuckerekhez hasonló melegséget kölcsönzött a gitár hangjának – ugyanakkor megtartotta az egytekercses hangszedőkre jellemző fényességét. Újdonság volt, hogy egy kis csúszókapcsolóval lehetett váltani szólózáshoz és a ritmuskísérethez tartozó hangerő és hangszín között. Ráadásul az egy főhangerő és főhangszín poti mellett két kis tekerővel a nyaki pickup hangszínét és hangerejét külön lehetett szabályozni. Bár a jazzmuzsikusok körében nem volt igazán népszerű a Jazzmaster, később megtalálta a helyét, és instrumentális gitárzenekarok, valamint kísérletező kedvű bandák kultikus hangszerévé vált. Fender 60th Anniversary Triple Jazzmaster

A klasszikus Jazzmaster sajátos karakterét ünneplő Daphne Blue színű, égerfa testű Limited Edition 60th Anniversary Triple Jazzmaster egyedi pickup-készletet és elektronikát kapott. A világszerte elismert pickup guru, Tim Shaw a három, fényes FilterTron burkolattal ellátott humbuckert kifejezetten ehhez a modellhez tervezte és hangolta. A Strat-jellegű ötállású pickup-váltóval meglehetősen sok hangszín-variáció állítható be, a meleg, zsíros soundtól kezdve egészen a fényes, csengő gitárhangig bezárólag. A gitár nem lenne Jazzmaster, ha nem lenne benne valamilyen elektronikai trükk, ez pedig egy apró kapcsoló, ami a pickup-váltó középső állásában lehetővé teszi, hogy a nyaki és a húrláb pickup együtt szóljon. A Jazzmaster rajongóknak az Oval „C” profilú juharfa nyak nem fog csalódást okozni, a rózsafa fogólapot 21 kesekeny-magas érintővel látták el, a fogólap rádiusza 9,5 inches, ami laposabb, mint az eredeti modellé, hogy jobban megfeleljen a mai elvárásoknak. 60 évvel a bemutatása után is egyike a leglágyabb és legkellemesebb tremoló mechanikáknak a Jazzmaster lebegő tremolós húrtartó megoldása, amit az ünnepi hangszeren is megtalálunk. Fender 60th Anniversary Classic Jazzmaster 1965-66 folyamán a Fender apróbb esztétikai módosításokat hajtott végre Jazzmaster modelljén. A pont berakás pozíciójelölőket téglalap alakúra cserélték, a nyak szegélyezést kapott, a fejrészt a test színére lakkozták. Mindezek a jellemzők megtalálhatók az Anniversary Classic Jazzmaster gitáron. Ezt a modellt is két Classic Series '60s Jazzmaster single-coil hangszedővel gyártják, mint az eredetit, és a következő színekben lesz kapható: Daphne Blue, fekete, Vintage Blonde, és Fiesta Red. Tájékozató árak:

Anniversary ‘58 Jazzmaster – $2,299.99

Anniversary Triple Jazzmaster – $1,999.99

Anniversary Classic Jazzmaster – $1,199.99 [ -tkeres- ] Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó