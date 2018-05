Címlap » Hírek » A D'Angelico bemutatta új DC 12-String gitárját A D'Angelico bemutatta új DC 12-String gitárját Múlt héten a D'Angelico nyilvánosságra hozta Premier akusztikus gitár sorozatának utolsó modelljét, a cég által valaha készített első 12 húros elektromos gitárt, a DC 12-String modellt. A 12-húros gitárokról általában két dolog jut a gitárosok eszébe: élvezet rajta játszani (persze ha egy jó hangszer) és rémálom behangolni. Ugyanakkor olyan fantasztikus hangokat lehet előcsalni belőle, amiért sokan szeretnének tartani egy ilyen hangszert is. Most itt van a D'Angelico DC 12-String modellje, és minthogy manapság már nem sok cég portfóliójában található 12-húros elektromos gitár, az árcédulát látva könnyen kísértésbe eshetünk. A double cutaway fazonú, juharfából készült félüreges testű hangszeren Seymour Duncan Designed humbucker hangszedők gondoskodnak a tökéletes hangzásról. Gazdag, széles közepek és a mixen szépen átszóló fényes magasak teszik lehetővé, hogy az akkordok mindig kiegyenlítetten szóljanak. A „C” profilú, mélyen ragasztott illesztésű juharfa nyakra ovangkol (Nyugat-és Közép Afrikában őshonos fafaj) fogólapot ragasztottak, 22 médium érintővel. A gitár menzúrája 24,75 inches (629 mm), a felső műanyag nyereg szélessége 42,8 mm. A testet és a fogólapot többrétegű, krémszínű szegélyezéssel látták el. Ami az elektronikát illeti, a nyaknál Seymour Duncan Designed HB-102, a húrlábnál HB-101 humbucker pickup dolgozik, melyeket két hangerő és két hangszín potméterrel, valamint háromállású pickup-váltó kapcsolóval kezelhetünk. A gyöngyház berakású logóval díszített fejen Rotomatic Stairstep húrgépek gondoskodnak a pontos hangolásról. A testre Tune-O-Matic húrlábat és Stopbar húrtartót szereltek. A fényes fekete, fehér, áttetsző borszínű, vagy óceán türkiz színben forgalmazott gitáron szépen mutat az ötrétegű teknőcmintás koptatólap. Ez a hangszer tökéletes azok számára, akik mindig szerettek volna egy 12-húros elektromos gitárt, de soha nem találtak olyan hangszert, ami ilyen minőségű hangzást, ilyen kivételesen kényelmes játszhatóságot nyújtott volna elérhető áron. Tájékozató ár: 900 USD Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó