Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » A Cort bemutatta legújabb G280 Select modelljét A Cort bemutatta legújabb G280 Select modelljét A Cort a közelmúltban jelentette be Strat-stílusú új modelljét, a G280 Select gitárt, amely elegáns lángolt juhar toppal büszkélkedhet és Trans Black, valamint Amber (borostyánsárga) színben érhető el. Úgy tűnik, hogy a Cort igyekszik a „megfizethető árú butik gitár” képet erősíteni a márkáról, mégpedig úgy, hogy prémium kategóriás jellemzőkkel ruházza fel kedvező árfekvésű modelljeit is. Ezt láttuk a G280DX és a G290 FAT modell esetében is. A G280 Select HSS pickup konfigurációval érkezik, melynél a két VTS-63 single-coil hangszedőt egy nagy kimenőjelű Voiced Tone VTH-77 húrláb humbucker egészíti ki. A hangszedőket az ötállású pickup-váltóval és egy hangerő, valamint egy hangszín potival kezelhetjük. A gitár testének anyagát tömör égerfa adja, melyre lángolt juhar tető került. Az égerfa meleg, vastag hangzásáról ismert, a lángolt juhar tető pedig nemcsak esztétikus megjelenést kölcsönöz a gitárnak, hanem feszesebb hangzást eredményez erőteljes felsőközép-tartományának és fényes magasainak köszönhetően. A csavarozott nyak anyaga kanadai kemény juhar, az újonnan tervezett Ergo-V nyakprofil bármely fekvésben kényelmes fogású. A nyakra változó rádiuszú (12"-16") rózsafa fogólapot ragasztottak, ami 22 érintőnek biztosít helyet, összességében modern és kényelmes kombináció. A gitárt Cort® CFA-III Tremolo rendszerrel szerelték fel, melyben rozsdamentes acél húrlábnyergekkel, acél alaplemezzel, tömör acél tremolóblokkal találkozhatunk. A kiváló minőségű összetevőkből álló süllyesztett tremolós húrláb könnyebbé teszi a felfelé húzós tremoló műveleteket is, és a koherens, jól kiegyenlített hangzás mellett növeli a hangkitartást is. A CFA-III Tremolo rendszert Cort® Staggered Locking (lépcsőzetes, satus) hangolókulcsokkal kombinálták, melyek garantáltan könnyű és stabil hangolást biztosítanak. A G280 Select modellen a krómozott szerelvények és az egyszerre modern és vintage-jellegű fehér gyöngyház-színű koptatólap tökéletesen harmonizálnak a látványos áttetsző fekete és borostyánsárga színű lakkozással. A Cort G280 Select tudásához képest meglehetősen kedvező áron, 169 900 forintért kapható.





