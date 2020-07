Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » A Cort bemutatta A4 Ultra Ash basszusát A Cort bemutatta A4 Ultra Ash basszusát A Cort új A4 Ultra Ash mocsári, kőris toppal ellátott modelljével bővíti Artisan Series sorozatú basszusainak kínálatát.

Az új basszus tulajdonképpen az A4 Plus modell prémium változata, melynek mahagóni testére látványos mocsári kőris top került. A testen átmenő ötrétegű jávorfa/panga panga (afrikai keményfa) nyakra panga panga fogólapot ragasztottak, ami 24 érintőnek biztosít helyet. A gondosan megválasztott anyagok nemcsak esztétikai célokat szolgálnak, de a gitár kivételes hangjában is fontos szerepet játszanak. A mahagóni testen alkalmazott kőris tető a meleg, testes, ütős mélyek és fényes, tiszta transzparens magasak tökéletes egyensúlyát eredményezik. Ha az elektronikát nézzük, két újonnan fejlesztett Fishman Fluence Bass Soapbar pickup kelti életre felső kategóriás A4 Ultra Ash basszus hangját. Az 1 Volume, 1 Blend és a kétsávos EQ gombjai mellett egy apró háromállású kapcsolót találunk, amivel a multi-voice hangszedők különböző stílusokhoz optimalizált hangzásait válthatjuk, az alábbiak szerint: Voice 1 (Passzív): Klasszikus, kerek és vastag basszushang, Voice 2 (Aktív): teljes frekvencia és dinamikatartomány, Voice 3 (Aktív, közép szabályzással): Funk, modern scooped sound. A hangerő potin egy push/pull kapcsolót is elhelyeztek, amivel a hangszedők felezhetők. A szerelvények is prémiumkategóriát képviselnek: a Hipshot® TransTone húrláb testen átmenő húrozáshoz készült, ami növeli a hangkitartást és ütősebb hangzást eredményez. (A híd egyébként alkalmas a hagyományos, felül befűzős, gyorsabb húrcserét biztosító használatra is.) Ez a húrláb tökéletesen illik a gitár hosszabb, 34 inches, nagyobb húrfeszességet eredményező skálahosszához. Az alumínium és cink ötvözetből készült Hipshot® Ultralite hangolókulcsok hagyományos 20:1 áttétellel rendelkeznek, és 30%-kal könnyebbek a szokásos húrgépeknél, ami kiváló balanszot biztosít a gitárnak. A gitár megjelenésében és tudásában is a topkategóriát képviseli. A natúr lakkozáson szépen átlátszik a kőris tető mintázata, amit a Cort KX300 gitároknál megismert etched, vagyis felületcsiszolt/mart technológiával még külön kiemeltek. A fekete szerelvények pedig remekül hangsúlyozzák a hangszer elegánsan robosztus jellegét.







Hazai ár: 399 900 Ft. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó