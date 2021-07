Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » A 2021-ben elérhető legjobb Yamaha akusztikus gitárok A 2021-ben elérhető legjobb Yamaha akusztikus gitárok - KERES TIBOR -



Egy féltucat Yamaha akusztikus gitár – válogatás a Yamaha 2021-ben kapható legizgalmasabb akusztikus modelljeiből.

A Yamaha a világ akusztikus gitárgyártóinak élvonalába tartozik immár több mint 50 éve, és tulajdonképpen az ezen a téren elért sikerek nyomán kezdtek el elektromos gitárokat is gyártani. A cég folyamatos innovációs törekvései a legkülönbözőbb műfajokban tevékenykedő gitárosok érdeklődését keltették fel, ez az oka annak, hogy meglehetősen nehéz feladat a rendkívül széles és erős kínálatból kiemelni a legjobb, legizgalmasabb Yamaha akusztikus gitárokat. A teljesség igénye nélkül ajánlunk hat különböző tudású és árfekvésű hangszert, melyek itthon is kaphatók.

Yamaha A5 A.R.E. – a legjobb all-round Yamaha akusztikus gitár

A Japánban gyártott modell tökéletesen reprezentálja a Yamaha szakértelmét a professzionális szintű elektroakusztikus gitárok készítése terén. A Western testformájú gitár tömör sitka fenyő tetőlapját un. A.R.E (Acoustic Resonance Enhancement) technológiával kezelték, ami olyan kedvező tulajdonságokkal ruházza fel az új faanyagot, mintha már évek óta egy bejátszott hangszer része lenne. A gitár kávájának és hátlapjának anyagát tömör rózsafa adja. A testhez mahagóni nyak csatlakozik rózsafa fogólappal, amely 20 érintőnek biztosít helyet.

A Yamaha A5 modellt az új SRT2 (Studio Response Technology) Preamp rendszerével szerelték fel, ami amellett, hogy a kezelése egyszerű, 2 sávos EQ-val és gerjedésgátlóval rendelkezik, és 2 különböző kondenzátor mikrofon karakterisztikáját is modellezi. Így a piezo hangszedő és az SRT szimuláció jele a nekünk tetsző arányban keverhető. A Yamaha A5 tökéletesen ötvözi a SRT2 előerősítőnek és az SRT piezo hangszedőnek köszönhető természetes és részletező erősített hangzást azzal a vintage hangzással és feelinggel, amit az A.R.E kezelésen átesett tömör sitka fenyő tető és a többi remek hangszerfa „állít elő”. A hangszer skálahossza 25,5”, a hangolást Gotoh nyitott mechanikás kulcsokkal intézhetjük.

Yamaha CG-TA TransAcoustic – a legjobb nejlonhúros Yamaha akusztikus gitár A CG-TA TransAcoustic nylon húros gitár a cég egyedi TransAcoustic technológiáját ötvözi a rendkívül népszerű CG sorozat egyik modelljének gazdag hangzású, klasszikus testformájával, szuper játszhatóságot nyújtó kényelmes nyakával. Konkrétabban, a CG-TA tulajdonképpen a Yamaha közkedvelt, közepes árfekvésű CG162 nylon húros modelljére épül. A TransAcoustic technológia lényege, hogy az akusztikusan megszólaló gitárt, minden külső eszköz – erősítő, effekt – nélkül zengető és kórus effektekkel dúsítva hallhatjuk játékunk közben. És hogy ez hogyan lehetséges? Úgy, hogy a testen belül, a hangszer hátlapjára rögzített rezonátor (actuator) a húrok rezgésére reagálva effektezett hangot ad ki, erősítésnek, hangszórónak magát a hangszertestet használva. Az effektezett hangot a gitár hanglyukán keresztül hallhatjuk. A két effekt mértékét dedikált Reverb és Chorus gombokkal szabályozhatjuk, melyek a gitár felső káváján kerültek elhelyezésre. Nemcsak egyféle zengetést kapunk ily módon, mert a gombot az óra járásával megegyező irányba forgatva a room zengetőből hall zengető lesz.

A CG-TA tömör lucfenyő fedlappal, és ovangkol fa kávával és hátlappal készül. A nyak anyagát nato fa adja (távol-keleti, a mahagónihoz hasonló faanyag), melyre rózsafa fogólap került. Az új TransAcoustic megörökölte a CG sorozat kifinomult tetőlap merevítését, ami jótékony hatással van a tetőlap rezonancia képességére, és a vékonyabb rózsafa húrlábat, ami hatékonyan továbbítja a húrok rezgését a tömör fenyő tetőlap teljes hosszában. A gitár menzúrája 650 mm, a nyak szélessége a felső nyeregnél 52 mm, a fogólap lapos, ahogy egy klasszikus gitárhoz illik. A testet fekete-fehér-rózsafa szegély díszíti. Yamaha SLG200 Silent Guitar – tökéletes koncerthangszer, de ideális gyakorló- és utazó gitár is

A Yamaha SLG 200 Silent gitárok kétféle – nejlonhúros és acélhúros – változatban készülnek. Nézzük meg közelebbről mit tud ez a különleges hangszer! Mindkét változatban a Yamaha szabadalmazott SRT előerősítője és pickupja dolgozik. A saját fejlesztésű SRT rendszert 6 kristályos, húrláb alá tervezett piezo hangszedő szolgálja ki, melynek hangját keverhetjük a modellezett SRT hangzásokkal, majd a fedélzeti zengető és kórus effektekkel tehetjük még élvezetesebbé. Ez a konstrukció teljesen kizárja az akusztikus hangszereknél színpadon gyakran jelentkező gerjedéseket. A kezelőpanelen kapott helyet a hangerő, a kétsávos EQ, a hangoló és a pickup/mikrofon keverő gombja, de itt található a kétféle Reverb, a kórus és az AUX IN kezelőgombja is. SLG200 S Mindegyik hangszerhez fejhallgatót csatlakoztathatunk, hogy olyan helyen is gyakorolhassunk, ahol egy akusztikus gitár hangja esetleg zavaró lenne. Egy másik, 6,3 mm-es jack aljzattal gitárerősítő, PA rendszer, audio interfész, vagy keverőpult felé küldhetünk jelet. SLG200 N A gitár felső íve eltávolítható, így az SLG200 vékony, könnyen szállítható eszközzé varázsolható. A hangszer nyakának és vékony testének anyagát mahagónifa adja, míg a felső- és alsó ív rózsafából és jávorfából készült. A fogólap anyaga is rózsafa, de a skálahossz és a fogólap szélessége már eltérő a két változatnál.



Az acélhúros SLG 200 S menzúrája 634 mm, a nyak szélessége a felső nyeregnél 43 mm, a fogólap rádiusza pedig 400 mm. A nejlonhúros SLG 200 N skálahossza 650 mm, a nyak a felső nyeregnél lényegesen szélesebb, 50 mm, és a fogólap sík, vagyis nincs rádiusza. A hangolókulcsok is különböznek, az acélhúros gitáron található RM1242N-4 kulcsok az elektromos gitárokhoz hasonlóan kerültek elhelyezésre, míg a nejlonhúros modellen az RM1188NB-7B húrgépek a fejre merőlegesen állnak, ahogyan az a klasszikus gitároknál megszokott. Yamaha FG5 Red Label – a legjobb tömörfa, nem cutaway fazonú akusztikus Yamaha gitár A Yamaha 2019 tavaszán jelentette be FG Red Label sorozatú akusztikus gitárjait, melyekben ügyesen ötvözik az korai ikonikus Yamaha hangszerek vintage jellegét, a kézi gyártás előnyeit a cég mai csúcstechnológiás újításaival, fakondicionáló eljárásaival és valósághű hangvisszaadásával. Az FG5 Red Label tömör sitka fenyő tetővel dicsekedhet – amit a már említett szabadalmazott A.R.E. technológiájával kezeltek – míg a káva és a hátlap mahagóniból, a fogólap pedig ébenfából készült. A tetőlapot úgynevezett szkallopált (kimélyített) tetőmerevítéssel erősítették meg, ami szebb hangzást és a nagyobb hangerőt eredményez. A nyak anyagát afrikai mahagónifa adja amire ébenfa fogólapot ragasztottak, az érintők száma itt is 20. A felső nyereg csontból készült, a húrláb ébenfa, csont húrlábnyereggel és ébenfa húrlábtüskékkel. A fej megtartotta tradicionális „V” formáját a legendás három „hangoló villa” logóval, míg nyakpálca borítón a Since 1966 felirat jelzi az első FG modell kiadásának időpontját. Az FG5 Red Label krómozott, nyitott Gotoh hangolókulcsokat kapott, és létezik egy FGX5 változata is, amelyet Yamaha Atmosfeel™ elektronikával szereltek fel, azok számára, akiknek fontos az elektroakusztikus hangzás. Yamaha Storia II – a legjobb Yamaha akusztikus gitár kezdőknek Egy kezdő első találkozása a gitárral meghatározó lehet. Megvan a kockázata annak, hogy ha nem egy megfelelő hangszerrel ismerkedünk először, egy életre szóló élménytől fosztjuk meg magunkat. A Yamaha STORIA II elektroakusztikus gitár nemcsak esztétikus, divatos megjelenésével, hanem játékkényelmével is felhívja magára a figyelmet. A minőségi, belépőszintű gitár tervezésénél érezhetően a kezdők szempontjaira is fókuszáltak, ezt sugallja a kisebb test, a vékonyabb nyak, a kényelmes húrmagasság, és a lágyan lekerekített fogólap-szél. Olyan gitárral akarták a tanulni vágyókat megcélozni, ami stílusos megjelenésével és könnyű játszhatóságával minden kézbevételnél örömet okoz. A tömör mahagóni tetővel és rétegelt mahagóni hátlappal és kávával készülő, diófa fogólappal ellátott nato fa nyakú modell kompakt mérete, kissé rövidebb – 25 inches – skálahossza, egy jól megtervezett, kezdőknek szánt gitárt sejtet. A húrláb alatti Yamaha® SRT Zero Impact passzív hangszedőkhöz külön kezelőszerveket nem kapunk, de a Yamaha saját tervezésű hangszedői alapból természetes, organikus és fényes hangzást nyújtanak, ha a gitárt erősítőhöz csatlakoztatjuk. Ezért az esztétikus, igazi játékkényelmet nyújtó Yamaha gitárért még csak nem is kell mélyen a zsebünkbe nyúlnunk.

Yamaha LS-TA TransAcoustic – a ma elérhető legjobb acélhúros TransAcoustic gitár A Yamaha TransAcoustic technológiája új szintre emeli az akusztikus gitáron történő játék élményét. A hangszeren való gyakorlás, komponálás jóval inspirálóbbá válik. Nagyon kényelmes, hogy a térélmény komfortját a hangszerbe integrálva mindenhová magunkkal vihetjük. A Yamaha többféle TransAcoustic gitárt kínál, különböző árfekvésekben. Úgy gondoljuk, hogy ez a felsőkategóriás jellemzőket felvonultató modell a legkülönbözőbb stílusokban tevékenykedő profik, vagy hobbi zenészek számára vonzó lehet, sokoldalúságával és kivételes minőségével.



A válogatás szubjektív, de igyekeztünk, egymástól eltérő jellegű, különböző felhasználási területre alkalmas akusztikus gitárokat bemutatni, az árakról a hivatalos Yamaha viszonteladóknál érdemes érdeklődni.